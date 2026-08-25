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Slovan delí od ligovej fázy LM jediný duel, Šporar: „Mužstvu verím“
Stredajší duel má úvodný výkop o 21.00 h. Povedie ho španielske rozhodcovské trio na čele s hlavným arbitrom Alejandrom Hernandezom.
Autor TASR,aktualizované
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Celje 25. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vedia, že im v ceste za ligovou fázou Ligy majstrov stojí jediný zápas. Hoci si v prvom súboji play off na Tehelnom poli nevytvorili ideálnu východiskovú pozíciu, na pôde NK Celje si podľa kapitána Andraža Šporara absolútne veria.
Slovan bol na začiatku domáceho stretnutia aktívny a po góle Romana Čerepkaia viedol, napokon sa však musel uspokojiť s remízou 1:1. Rovnakým výsledkom sa skončil aj prvý vzájomný duel týchto dvoch tímov v 2. predkole LM pred dvoma rokmi, vtedy však boli roly vymenené a Slovan hral odvetu doma. So slovinským klubom si poradil 5:0 a neskôr premiérovo postúpil do hlavnej fázy „milionárskej“ súťaže. „Hráme o Ligu majstrov. Na prvej tlačovke som povedal, že verím tomu mužstvu, že máme dosť kvality, že môžeme postúpiť do Ligy majstrov. A verím, že to bude o 23. hodine pravda. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a zajtra urobíme všetko pre to, aby mali radosť naši fanúšikovia, ktorí tú budú a za jednu hodinu vypredali sektor,“ uviedol Šporar na predzápasovej tlačovej konferencii.
Slovan pod vedením nového trénera Yayu Toureho ešte neokúsil trpkosť prehry. V európskych zápasoch má bilanciu tri víťazstvá a dve remízy so skóre 8:3, zatiaľ čo v domácej Niké lige je po štyroch odohraných stretnutiach stopercentný. Dal v nich 14 gólov a inkasoval raz. „Zajtra budeme mať pripravený kompletný káder. Je to jednoduchšie, pretože tí chlapci majú fantastický prístup. A ako hovoril Andraž, sme tu, aby sme vyhrali, pretože chceme byť, chceme pokračovať v snívaní a hraní v Európe. Je to veľmi dôležité, najmä Liga majstrov,“ nadviazal na slová kapitána Toure.
Šporar sa vrátil do súťažného kolotoča v závere minulotýždňového stretnutia a do sobotňajšieho ligového zápasu v Košiciach (2:1) nezasiahol. Kouč však výrazne rotoval zostavu a Slovinec sa podľa vlastných slov cíti stopercentne pripravený. Dobrou správou je, že takmer polhodinu cez víkend odohral uzdravený krídelník Nino Marcelli. „Som šťastný. Na zajtra mám pripravený kompletný káder. Teraz sa musím rozhodnúť, kto nastúpi v základnej zostave a kto bude sedieť na lavičke. Ale v každom prípade, zajtra nás čaká dobrý zápas. Je to play off Ligy majstrov, jednej z najlepších súťaží v Európe. Hráči sú nadšení a uvidíme, čo sa stane zajtra,“ poznamenal Toure.
Zatiaľ čo jeho zverenec Roman Čerepkai po prvom zápase avizoval, že Slovan nesmie prejsť do pasivity ako po strelení úvodného gólu, 43-ročný kormidelník sa k prístupu vyjadrovať nechcel: „Čo potrebujem zlepšiť? Uvidíte zajtra. Som dobrý študent a milujem analýzu zápasov. Ale najdôležitejší sú hráči. Či rozumejú tréningom, plánu a potom uvidíme.“ Úradujúci slovenskí majstri si však budú musieť poradiť s faktom, že v play off európskych súťaží od roku 2021 vonku nevyhrali ani raz. Ich bilancia je jedna remíza a štyri prehry so skóre 5:14.
Podľa Šporara čaká „belasých“ najdôležitejší duel sezóny. V ňom pôjde nielen o postup do najprestížnejšej klubovej súťaže sveta, ale doslova o desať miliónov eur, keďže neúspešný tím si zahrá „iba“ v ligovej fáze Európskej ligy. Štadión Z'dežele ponúkne plnú kulisu, vypredaný hosťujúci sektor však tiež sľubuje vysokú mieru podpory. „Naši fanúšikovia sú stále s nami. Slovinsko je relatívne blízko Slovensku, ale oni sú vždy s nami a akú atmosféru urobili doma šesť dní dozadu, to je neskutočné. My hráči stále hovoríme, že bez fanúšikov by sme ani neboli futbalisti, nikto by nás nepozeral,“ povedal k téme fanúšikov slovinský útočník.
Tridsaťdvaročného kapitána prídu do Celje osobne podporiť členovia rodiny aj priatelia, ale myšlienke, že hrá vo svojej rodnej krajine, nepodlieha. „Skúsim sa sústrediť iba na Slovan. Jasné, som tu doma, ale okrem toho, že som hrával proti Celje a dával im veľa gólov, nemám s ním žiadne spojenie, takže to nie je pre mňa veľmi špecifické,“ dodal odchovanec Olimpije Ľubľana.
Celje sa v posledných dvoch sezónach predstavilo v ligovej fáze Konferenčnej ligy a už istota EL je preň najlepším výsledkom v histórii. Do dvojzápasu šlo ako outsider, no výsledok na Tehelnom poli mu dodal sebavedomie. „Čaká nás jeden z najdôležitejších zápasov v histórii klubu. Snívali sme o tom, že budeme počuť hymnu Ligy majstrov. Je to pre nás veľký moment, na ktorom sme tvrdo pracovali. Zaslúžili sme si miesto v play off. Už sme sa zapísali do histórie našou prvou kvalifikáciou do Európskej ligy, ale teraz máme príležitosť na niečo väčšie. Urobíme všetko pre to, aby sme pre nás všetkých dokázali niečo mimoriadne, aj s pomocou fanúšikov,“ povedal tréner slovinského tímu Vitor Campelos podľa klubového webu.
Stredajší duel má úvodný výkop o 21.00 h. Povedie ho španielske rozhodcovské trio na čele s hlavným arbitrom Alejandrom Hernandezom.
Slovan bol na začiatku domáceho stretnutia aktívny a po góle Romana Čerepkaia viedol, napokon sa však musel uspokojiť s remízou 1:1. Rovnakým výsledkom sa skončil aj prvý vzájomný duel týchto dvoch tímov v 2. predkole LM pred dvoma rokmi, vtedy však boli roly vymenené a Slovan hral odvetu doma. So slovinským klubom si poradil 5:0 a neskôr premiérovo postúpil do hlavnej fázy „milionárskej“ súťaže. „Hráme o Ligu majstrov. Na prvej tlačovke som povedal, že verím tomu mužstvu, že máme dosť kvality, že môžeme postúpiť do Ligy majstrov. A verím, že to bude o 23. hodine pravda. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a zajtra urobíme všetko pre to, aby mali radosť naši fanúšikovia, ktorí tú budú a za jednu hodinu vypredali sektor,“ uviedol Šporar na predzápasovej tlačovej konferencii.
Slovan pod vedením nového trénera Yayu Toureho ešte neokúsil trpkosť prehry. V európskych zápasoch má bilanciu tri víťazstvá a dve remízy so skóre 8:3, zatiaľ čo v domácej Niké lige je po štyroch odohraných stretnutiach stopercentný. Dal v nich 14 gólov a inkasoval raz. „Zajtra budeme mať pripravený kompletný káder. Je to jednoduchšie, pretože tí chlapci majú fantastický prístup. A ako hovoril Andraž, sme tu, aby sme vyhrali, pretože chceme byť, chceme pokračovať v snívaní a hraní v Európe. Je to veľmi dôležité, najmä Liga majstrov,“ nadviazal na slová kapitána Toure.
Šporar sa vrátil do súťažného kolotoča v závere minulotýždňového stretnutia a do sobotňajšieho ligového zápasu v Košiciach (2:1) nezasiahol. Kouč však výrazne rotoval zostavu a Slovinec sa podľa vlastných slov cíti stopercentne pripravený. Dobrou správou je, že takmer polhodinu cez víkend odohral uzdravený krídelník Nino Marcelli. „Som šťastný. Na zajtra mám pripravený kompletný káder. Teraz sa musím rozhodnúť, kto nastúpi v základnej zostave a kto bude sedieť na lavičke. Ale v každom prípade, zajtra nás čaká dobrý zápas. Je to play off Ligy majstrov, jednej z najlepších súťaží v Európe. Hráči sú nadšení a uvidíme, čo sa stane zajtra,“ poznamenal Toure.
Zatiaľ čo jeho zverenec Roman Čerepkai po prvom zápase avizoval, že Slovan nesmie prejsť do pasivity ako po strelení úvodného gólu, 43-ročný kormidelník sa k prístupu vyjadrovať nechcel: „Čo potrebujem zlepšiť? Uvidíte zajtra. Som dobrý študent a milujem analýzu zápasov. Ale najdôležitejší sú hráči. Či rozumejú tréningom, plánu a potom uvidíme.“ Úradujúci slovenskí majstri si však budú musieť poradiť s faktom, že v play off európskych súťaží od roku 2021 vonku nevyhrali ani raz. Ich bilancia je jedna remíza a štyri prehry so skóre 5:14.
Podľa Šporara čaká „belasých“ najdôležitejší duel sezóny. V ňom pôjde nielen o postup do najprestížnejšej klubovej súťaže sveta, ale doslova o desať miliónov eur, keďže neúspešný tím si zahrá „iba“ v ligovej fáze Európskej ligy. Štadión Z'dežele ponúkne plnú kulisu, vypredaný hosťujúci sektor však tiež sľubuje vysokú mieru podpory. „Naši fanúšikovia sú stále s nami. Slovinsko je relatívne blízko Slovensku, ale oni sú vždy s nami a akú atmosféru urobili doma šesť dní dozadu, to je neskutočné. My hráči stále hovoríme, že bez fanúšikov by sme ani neboli futbalisti, nikto by nás nepozeral,“ povedal k téme fanúšikov slovinský útočník.
Tridsaťdvaročného kapitána prídu do Celje osobne podporiť členovia rodiny aj priatelia, ale myšlienke, že hrá vo svojej rodnej krajine, nepodlieha. „Skúsim sa sústrediť iba na Slovan. Jasné, som tu doma, ale okrem toho, že som hrával proti Celje a dával im veľa gólov, nemám s ním žiadne spojenie, takže to nie je pre mňa veľmi špecifické,“ dodal odchovanec Olimpije Ľubľana.
Celje sa v posledných dvoch sezónach predstavilo v ligovej fáze Konferenčnej ligy a už istota EL je preň najlepším výsledkom v histórii. Do dvojzápasu šlo ako outsider, no výsledok na Tehelnom poli mu dodal sebavedomie. „Čaká nás jeden z najdôležitejších zápasov v histórii klubu. Snívali sme o tom, že budeme počuť hymnu Ligy majstrov. Je to pre nás veľký moment, na ktorom sme tvrdo pracovali. Zaslúžili sme si miesto v play off. Už sme sa zapísali do histórie našou prvou kvalifikáciou do Európskej ligy, ale teraz máme príležitosť na niečo väčšie. Urobíme všetko pre to, aby sme pre nás všetkých dokázali niečo mimoriadne, aj s pomocou fanúšikov,“ povedal tréner slovinského tímu Vitor Campelos podľa klubového webu.
Stredajší duel má úvodný výkop o 21.00 h. Povedie ho španielske rozhodcovské trio na čele s hlavným arbitrom Alejandrom Hernandezom.