Slovan delilo od titulu niekoľko minút, bojoval oň v desiatich

Dunajská Streda 27. apríla (TASR) - Futbalový Slovan Bratislava delilo v sobotu len niekoľko minút od zisku majstrovského titulu. Na pôde Dunajskej Stredy prehral 1:2, pričom väčšinu zápasu strávil v početnej nevýhode a jediný gól strelil bez vylúčeného kapitána Gurama Kašiu.



Vyrovnávajúci gól Slovana prišiel v 76. minúte v podaní Danyla Ignatenka, ktorý sa presadil prudkou hlavičkou pri rohovom kope Marka Toliča. „Červená karta ma mrzí o to viac, že po nej hral tím lepšie. Bojoval a chýbali nám tri minúty do osláv majstrovského titulu. Mňa by to dnes veľmi potešilo, pretože po takomto emočnom zápase o desiatich si to dnes hráči zaslúžili. Takto si to musíme odložiť o týždeň," zhodnotil tréner hostí Vladimír Weiss st. pre TASR. V základnej zostave dal šancu aj Idjessimu Metsokovi, ktorý bežne nedostáva veľkú minutáž - pred skončením hosťovania z Plzne chcel vidieť togského útočníka v akcii. Prvýkrát v tomto roku zvolil v lige zostavu 4-3-3.



„Musíme zvoliť lepšiu taktiku aj zostavu, ktorá zdolá Žilinu. Niektorí si budú musieť oddýchnuť a potom pridať. Posledné 2-3 zápasy nám odchádzajú a musím ich nechať mentálne oddýchnuť. Treba zmeniť aj tréningový proces, teraz sa už kondícia nedá nabrať, už treba len pozbierať psychické a fyzické sily tak, aby sme išli do Žiliny oddýchnutí a vyhrali,“ pokračoval Weiss.



Zápas bol zaujímavý aj z dôvodu rozhodcovského obsadenia, hlavným arbitrom bol Ivan Kružliak. Bratislavský rozhodca nepískaval zápasy Slovana, keďže doposiaľ sa zohľadňovalo pri výbere miesto bydliska arbitra. Komisia rozhodcov však pristúpila k zrušeniu tohto pravidla a práve najúspešnejší slovenský rozhodca tak poslal Kašiu predčasne do šatne. „Rozhodca to posúdil ako červenú. Dá sa na to pozerať aj ako na nie úplne vyloženú šancu. Nepoznám podrobne pravidlá, nie je to môj odbor. Asi ho musel vylúčiť, bol posledný hráč a je to Bratislavčan. Možno aj to zavážilo, že musel byť na nás prísny a posúdil to červenou kartou. V súlade s pravidlami to bolo zrejme správne,“ povedal Weiss pre TASR.



Dunajská Streda tento rok ešte neprehrala a v neúplnej tabuľke ju delia tri body od tretej Trnavy. V nadstavbovej časti získala dovedna trinásť bodov, čo je druhý najvyšší počet po Slovane (14). Práve ten im uštedril naposledy prehru (1:2) v decembri na Tehelnom poli a v sobotu ho zdolali premiérovo od vlaňajšieho apríla, takmer presne po roku. Táto forma i víťazstvo dáva Dunajskostredčanom nádej vo výhľade do ďalšieho ročníka domácej súťaže. „Viackrát som spomínal, že sa v každom zápase snažíme podať maximum a vyhrať. S tým cieľom sme do toho išli aj dnes a každé víťazstvo či bod zdvíha sebavedomie mužstva. My nie sme výnimka, môže nám to pomôcť v ďalšom vývoji a tešíme sa na ďalší zápas,“ zhodnotil domáci tréner Branislav Fodrek. Jeho tím čaká v sobotu duel v Podbrezovej, ktorá je naopak najslabší tím nadstavbovej časti o titul a v siedmich dueloch získala len štyri body.