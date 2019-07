Slovan dlhuje 60 hráčom 3 mil. eur, o licencii sa rozhodne 1. augusta

Vedenie klubu by chcelo hokejistom dlžnú sumu uhradiť, respektíve sa s nimi dohodnúť na splátkových kalendároch.

Bratislava 1. júla (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava po splatení vyše miliónového dlhu mestu za prenájom haly pracuje aj na vyrovnaní záväzkov voči hráčom, čo je hlavná podmienka na udelenie licencie pre nadchádzajúci ročník Tipsport Ligy. Podľa viceprezidenta a člena predstavenstva Juraja Širokého ml. dlhujú "belasí" zhruba 60 hráčom dokopy približne tri milióny eur. Vedenie klubu by chcelo hokejistom dlžnú sumu uhradiť, respektíve sa s nimi dohodnúť na splátkových kalendároch do 1. augusta, keď by mal zasadnúť nový Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ktorý bude rozhodovať o udelení extraligových licencií.



Slovan sa po konci svojho sedemročného účinkovania v KHL chce vrátiť späť do najvyššej slovenskej súťaže. Podľa Pro-Hokeja, ktorý doposiaľ riadil Tipsport Ligu, však mal klub k 1. júlu vydokladovať vysporiadanie všetkých záväzkov po dobe splatnosti voči hráčom a trénerom. V utorok 2. júla zasadne predstavenstvo Pro-Hokeja, ktoré odporučí Ligovej rade, či udeliť alebo neudeliť prihláseným extraligovým klubom licencie. Ligová rada to posúdi a následne dá na schválenie Výkonnému výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vydá definitívny verdikt na začiatku augusta. Pro-Hokej však ako riadiaci orgán súťaže končí, riadenie pod seba vezme naspäť SZĽH. "Nastala podľa nás nejasná situácia, také bezvládie. Nie je jasné, kto momentálne riadi ligu, či Pro-Hokej alebo už zväz. Každopádne, Pro-Hokej vždy dával iba odporúčania na udelenie licencie," zdôraznil Široký ml. Podľa neho je smerodajný dátum 1. august, dokedy má Slovan vydokladovať dohody so všetkými hráčmi.



"Naša filozofia je, že časť dlhu splatíme hráčom v najbližšom čase, zvyšok by sme sa radi dohodli na splátkových kalendároch. Hráči sa začali grupovať po agentoch a právnych kanceláriách, ale oslovili sme všetkých. Rokovania sa začali, rozbehlo sa to. Trochu nám to teraz komplikuje fakt, že viacerí hokejisti sú na dovolenkách," uviedol Široký ml. na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Celková dlžná suma je približne tri milióny eur. "Z nej sme už asi štvrtinu uhradili," prezradil Široký ml.



Podľa neho celú situáciu spôsobil krach príchodu nového investora. Široký ml. verí, že sa Slovanu podarí v najbližšom čase finančne stabilizovať. "Verte, že bol by som nerád, keby Slovan dopadol zle. Tento klub má svoju tradíciu, je srdcová záležitosť pre mňa aj moju rodinu a mnohých ďalších zamestnancov," uviedol. Bývalí zámorskí hráči Slovana ako Jeff Taffe, Barry Brust či Kyle Chipchura už deklarovali, že na žiadne splátkové kalendáre nepristúpia. "Budeme sa musieť so všetkými hráčmi dohodnúť, aj s tými, ktorí by chceli mať vyplatené všetko naraz. Viem, že viacerí sú skeptickí, lebo z našej strany neboli splnené dohody. Je nám jasné, že na pár ľuďoch to môže celé skolabovať," povedal Široký ml. Podľa neho bude klub po návrate do TL na tom finančne lepšie, peniaze bude vedieť zohnať z lokálnych alebo vlastných zdrojov.



Na post generálneho manažéra Slovana nastúpil od 1. júla Juraj Bakoš, ktorý už začal riešiť posily pre nadchádzajúcu sezónu. Oslovil niekoľkých voľných hráčov, pod zmluvou však zatiaľ nie je žiaden. "Radi by sme mali k 22. júlu, keď plánujeme začať letnú prípravu, k dispozícii aspoň 20 hokejistov. Zatiaľ sú oslovení iba slovenskí hráči. Predovšetkým chceme do kádra bývalých hokejistov Slovana, respektíve hráčov s rodiskom Bratislava. Radi by sme v mužstve privítali doterajšieho kapitána Michala Sersena či Romana Kukumberga, tí by mali byť nosnými piliermi tímu. Okolo nich budeme ďalej stavať káder. Máme takisto vytypovaných jedného-dvoch Čechov. Zatiaľ som neoslovil žiadnych kanadských, švédskych či fínskych hráčov," povedal Bakoš.



Rozpočet na platy hráčov nie je zatiaľ presne stanovený, keďže biznisplán sa len tvorí. "Sme v náročnom období, trh s hráčmi je veľmi obmedzený. Rozprávame sa s trénerom Romanom Stantienom o potenciálnych posilách, máme viacerých vytypovaných hráčov, s niektorými sme už ústne dohodnutí. Verím, že v druhej polovici júla budeme vedieť oznámiť prvé mená," pokračoval Bakoš. O konkrétnom umiestnení v nasledujúcom ročníku nechcel hovoriť, dlhodobý plán je vrátiť "belasých" na najvyššie priečky. "Táto sezóna bude určite náročná, keďže budeme disponovať jedným z najnižších rozpočtov na platy hráčov v histórii klubu," poznamenal. "Slovan je klub s bohatou históriou. Keď odchádzal z extraligy do KHL, rozlúčil sa ziskom titulu majstra Slovenska. Mojím cieľom je spolu s tímom ľudí nadviazať na tieto výborné športové výsledky. O dva roky oslavuje klub storočnicu, dovtedy by sme radi vybojovali majstrovský titul," vyhlásil.



V náročnej situácii je hlavný tréner Roman Stantien. O tri týždne plánuje odštartovať letnú prípravu, zatiaľ však nemá koho trénovať. "Sme v hektickej dobe. Máme rozrobených veľa hráčov, robíme všetko preto, aby sme dali dokopy káder, na akí sú diváci zvyknutí. Chalani stále vedia že, že Slovan je Slovan. Veľa sa ich sem hlási a chce tu hrať," povedal Stantien.



Slovan už stihol do konca júna uhradiť mestu svoj viac ako miliónový dlh za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Suma 1,196 milióna eur pozostávala z istiny, úrokov z omeškania a zmluvných pokút. Mesto je po jej uhradení pripravené rokovať s klubom o nových podmienkach nájmu v kontexte zmeneného využívania štadióna, keďže "belasí" sa namiesto KHL chystajú vrátiť do najvyššej slovenskej súťaže. Mestské zastupiteľstvo takisto poverilo primátora Bratislavy Matúša Valla, aby rokoval s HC Slovan – mládež o splatení dlhu vo výške 135.916 eur do konca augusta.