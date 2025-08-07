< sekcia Šport
Slovan do odvety s jednogólovým mankom, bez Ibrahima a trénera Weissa
Vzhľadom na priebeh zápasu utrpeli „belasí“ v stredu trpkú prehru 0:1, keď inkasovali z penalty v 90. minúte.
Autor TASR
Almaty 7. augusta (TASR) - Futbalový Slovan Bratislava si z Kazachstanu berie do odvety proti Kajratu Almaty jednogólové manko a dištanc pre Rahima Ibrahima i trénera Vladimíra Weissa staršieho. Vzhľadom na priebeh zápasu utrpeli „belasí“ v stredu trpkú prehru 0:1, keď inkasovali len z penalty v 90. minúte. Spomedzi súperov Kajratu v kvalifikácii LM však prehrali v Almatách najnižším rozdielom.
Slovanu komplikoval hru v úvode oboch dejstiev nevyspytateľný terén, keďže domáci pred zápasom i v polčase polievali trávnik. Snažili sa to využiť v úvode, keď poslali na brankára Dominika Takáča hneď tri strely. Gólman „len“ vyrážal a súper nebol schopný využiť opakované pokusy. K jedenej strele sa dostali do prestávky aj „belasí“ v podaní Ibrahima. Ten obdržal v 51. minúte žltú kartu a o necelú štvrťhodinu druhú, keď zastavil brejk domácich aj za cenu faulu na Valerija Gromyka.
Pokusy domácich v prevahe odvracala domáca obrana, párkrát sa blysol Guram Kašia a zdalo sa, že Slovan pôjde domov s bezgólovou remízou. Pri priamom kope však fauloval k bráne nabiehajúceho súpera v pokutovom území striedajúci Danylo Ignatenko a z následného rohového kopu nezaváhal Dastan Satpajev. Šestnásťročný útočník čaká do nadobudnutia dospelosti a budúce leto prestúpi do londýnskej Chelsea. O dve minúty neskôr dostal žltú kartu aj tréner Weiss za nešportové správanie, keď horlivo komunikoval so štvrtým rozhodcom Jannickom van der Laanom. Kouč vzápätí proti verdiktu arbitra Serdara Gözübüyüka protestoval, a tak dostal druhú žltú kartu. Na úplnom konci nadstavenia ešte skóroval do Takáčovej bránky Ricardinho, VAR však odhalil tesný ofsajd.
„Z našej strany to bol skôr remízový duel, nemali sme toľko príležitostí. Na začiatku bolo vidno snahu Kajratu využiť tlak, celkom dobre sme sa z tejto fázy dostali a kontrolovali sme si priebeh. Mrzí zbytočná červená karta, takúto situáciu musíme dohrať bez faulu. Je nám ľúto, že Ibrahim nám bude aj o týždeň chýbať. Je prirodzené, že tam boli emócie,“ povedal asistent trénera Boris Kitka pre klubový web skslovan.com. Gözübüyük rozdal dovedna 11 žltých kariet v pomere 3:8 a v tábore hostí nepanovala s jeho rozhodnutiami úplná spokojnosť. Sporný bol aj faul Ignatenka, v skoršej fáze duelu zas rozhodca „pomohol“ Slovanu, keď musel prerušiť hru po tom, ako sa od neho odrazila lopta v rodiacom sa brejku domácich. „V závere mohol byť vylúčený aj obranca domácich, ktorý už mal žltú kartu po zákroku na Sandra Cruza. Nebudem však komentovať tieto rozhodnutia. My sme verili, že udržíme vzadu nulu, domáci nemali veľké šance, skôr skrumáže či strely z diaľky, dobre sme ich blokovali. Z nie úplne vážnej situácie prišla penalta a do odvety ideme s mankom. Verím, že je v silách tímu zvládnuť domáci zápas. Ako sme dnes všetci spoločne prehrali, tak verím, že to v utorok rovnako všetci zvládneme,“ dodal Kitka.
Kvalitu ukazoval aj kapitán Vladimír Weiss mladší, ktorý tvoril hru a bol na lopte. Po turbulentnej minulej sezóne absolvoval 35-ročný stredopoliar plnú prípravu, v Kazachstane bol niekoľkokrát faulovaný, a tak išiel z ihriska dole ako prvý. V 78. minúte ho nahradil Alasana Yirajang. „Veľmi náročný zápas, hlavne fyzicky. Ihrisko nebolo dobré, takže futbal vyzeral ako vyzeral. Kajrat mal na začiatku 2-3 šance, kde nás Dominik Takáč podržal. Penaltu som nevidel, výkon rozhodcu rozoberať nejdem. Zápas nás stál veľa síl a vieme, že doma musíme skórovať. V odvete budeme o to pozornejší a dobre sa pripravíme,“ povedal kapitán. Aj jemu sa v minulosti niekoľkokrát stalo, že neudržal emócie na uzde a vyslúžil si tým druhú žltú kartu: „Emócie sú pri otcovi vždy vysoké, dnes ešte o niečo viac. Som prvý, kto mu rozumie, rovnako ako ja by spravil všetko pre toto mužstvo. Doma nám bude chýbať, no zabojujeme. Kvalita je na našej strane a verím, že doma pred našimi vynikajúcimi fanúšikmi ich zdoláme. Je v našich silách to zvládnuť, nechceli sme tu prehrať, no sú aj také zápasy. Poznám toto mužstvo a viem, čo od neho očakávať. Chalanom verím a určite to doma spolu zvládneme.“
Odveta na Tehelnom poli je na programe v utorok o 20.15 h. Slovan je v Almatách od pondelka a čaká ho zdĺhavý návrat domov s menším časovým posunom. „Belasí“ tak vynechajú duel tretieho kola Niké ligy na pôde Komárna, ktorý absolvujú 28. októbra. Úspešnejší z dvojice Slovan - Kajrat zabojuje o hlavnú fázu Ligy majstrov proti Celticu Glasgow. Zdolaného čaká play off o Európsku ligu proti švajčiarskemu Young Boys Bern.
