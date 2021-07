Slovan doma remizoval v predkole LM s Young Boys Bern 0:0

1. zápas 2. predkola LM:

ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern 0:0

Rozhodovali: Kavanagh - Cook, Robathan (všetci Angl.), ŽK: de Kamps - Siebatcheu, Aebischer, Camara, Lefort, 1000 divákov.



Slovan: Chovan - Medveděv (30. Pauschek), Kashia, Božikov, De Marco - de Kamps (90.+2 Lichý) - Čavrič (74. Dražič), Kankava, Weiss, Zmrhal (90.+2 Strelec) - Ratao (74. Henty)

Bern: von Ballmoos - Hefti (80. Maceiras), Camara, Zesiger, Garcia (84. Lefort) - Ngamaleu (84. Spielmann), Aebischer, Sierro, Elia - Mambimbi (55. Fassnacht), Siebatcheu

Bratislava 21. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov s Young Boys Bern 0:0. Stredajší duel na Tehelnom poli priniesol minimum šancí, bezgólová remíza drží slovenského šampióna v hre o postup aj pred odvetou.Tá je na programe v stredu 28. júla o 20.15 h na umelej tráve štadióna Wankdorf v Berne. Víťaz nastúpi v 3. predkole LM proti postupujúcemu z dvojzápasu medzi gibraltárskym Lincolnom Red Imps a rumunským CFR Kluž, zdolaných čaká vzájomná konfrontácia v rámci 3. predkola Európskej ligy UEFA.Slovan nastúpil na ľavom krídle so Zmrhalom, popri kapitánovi Božikovovi hral na stopérskom poste Gruzínec Kashia. Do zápasu vstúpili jeho hráči sústredene a aktívne, súperovi nedovolili rozvinúť kombinácie. V 13. minúte dobre zakombinovali na ľavom krídle Weiss so Zmrhalom, český legionár vrátil loptu trénerovmu synovi a ten sa postaral o prvý závar v stretnutí, keď jeho strelu zblokoval jeden z obrancov. O chvíľu musel Chovan na opačnej strane vyriešiť črtajúcu sa nepríjemnosť vyboxovaním lopty do bezpečia. Inak hrali ale "belasí" umne a na rozdiel od odvety s írskym Shamrockom pozorne v defenzíve. Prvú strelu medzi žrde vyslali hostia v 19. minúte. Aebischerov pokus z priameho kopu smeroval ukážkovo do vinkla, Chovan však predviedol bravúrny zákrok a loptu vyškriabal na roh. Postupne sa na ihrisku začala prejavovať väčšia individuálna kvalita "mladých chlapcov" z Bernu. V 31. minúte sa dostal k zakončeniu spoza šestnástky Ngamaleu, ale nemal presnú mušku a zakrátko Chovan "skrotil" aj pokus Garciu. V závere polčasu vystrčili rožky aj "belasí", ale bránu hostí neohrozili.Druhý polčas otvorila delovka Rataa, po ktorej zahrávali domáci roh. V 51. minúte po Weissovom nákope do šestnástky "tancovala" lopta v nebezpečnej zóne pred brankárom švajčiarskeho tímu, ale do siete neprekĺzla. Neskončila tam ani po hlavičke Čavriča, ktorému ju "posadil" na hlavu Weiss. Slovan sa po zmene strán viac vytiahol, ale vyloženú šancu si neutvoril. Tisícke priaznivcov Slovana tuhla krv v žilách po tom, ako brankár Chovan neodhadol svoje vybehnutie za šestnástku, nepríjemnú situáciu napokon slovenský šampión ustál bez ujmy. V 76. minúte striedajúci Henty zbytočne nevymýšľal a takmer otvoril skóre, jeho pokus z uhla von Ballmoosovi poriadne popálil rukavice. V záverečnej štvrťhodine sa hralo prevažne na polovici Slovana. Hostia mali veľkú príležitosť v nadstavenom čase, ale Spielmann spoza šestnástky netrafil bránu.