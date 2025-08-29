< sekcia Šport
Slovan doplatil na zlú efektivitu, Mak: Musíme sa s tým zmieriť
Zverenci Vladimíra Weissa hovorili po stretnutí najmä o efektivite, ktorá im vo Švajčiarsku chýbala.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava cítili po štvrtkovej neúspešnej odvete play off Európskej ligy veľké sklamanie. Na ihrisku Young Boys Bern si vypracovali množstvo gólových príležitostí, no napokon prehrali 2:3. Stredopoliar Peter Pokorný uviedol, že to podľa neho bol najlepší výkon tímu, odkedy je jeho súčasťou.
Domáci viedli v 37. minúte už 2:0, „belasí“ sa presným zásahom Róberta Maka vrátili do zápasu, ale sedem minút po zmene strán prehrávali opäť o dva góly. V 87. minúte ešte znížil na 2:3 útočník Dávid Strelec.
Zverenci Vladimíra Weissa hovorili po stretnutí najmä o efektivite, ktorá im vo Švajčiarsku chýbala. „Prvý polčas bol výborný, boli sme silní na lopte, vytvárali sme si šance. V úvodnej polhodine sme v podstate dominovali. Inkasovali sme z prvej situácie Bernu. Niečo nám žiaľ chýba v koncovke a nevieme premieňať šance tak ako v minulosti. Ak by sme v úvode dali gól my, bol by priebeh úplne iný. Tretí gól súpera upokojil, nás trošku položil na kolená. Musíme sa s tým zmieriť, dať hlavy hore,“ vyjadril sa Mak. Tridsaťštyriročný krídelník však považuje za zlomový zápas 3. predkola Ligy Majstrov. V dueli proti Kajratu Almaty mal na kopačke rozhodnutie a zaistenie účasti minimálne v ligovej fáze Európskej ligy.
Slovan sa tak predstaví v tretej európskej súťaži a Pokorný verí, že sa mu podarí hrať aj vyraďovaciu fázu. „Obrovská škoda. Nadreli sme sa, mali sme azda 5-6 čistých šancí. Naopak, dostali sme prvý gól z ničoho, keď sme hrali o jedného menej. Tam sme to dobre nezvládli. Osobne som však hrdý na tím za to, čo sme dnes ukázali. Myslím si, že to bol náš najlepší výkon, odkedy som v Slovane. Na tom môžeme začať stavať a zase získať ľudí. V Konferenčnej lige nás stále čakajú kvalitné tímy, no zároveň také, s ktorými si to môžeme rozdať a bojovať v Európe aj na jar, čo by bolo plus. Verím, že to tak bude. Najprv je tu však už v nedeľu liga, ktorú treba zvládnuť.“ Slovan najbližšie privíta v nedeľu Košice, ktoré si v uplynulom kole pripísali prvé ligové víťazstvo.
O šiestich jeho súperoch v rámci Konferenčnej ligy rozhodoval piatkový žreb, ktorý bol naplánovaný na 13.00 h.
