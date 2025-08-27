< sekcia Šport
Slovan dosiahol prvé víťazstvo v príprave, nad Zlínom vyhral 4:1
O triumfe rozhodli v tretej tretine, v ktorej strelili tri góly.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava dosiahli vo štvrtom prípravnom zápase prvé víťazstvo. Na domácom ľade zdolali v stredu účastníka druhej najvyššej českej súťaže Berani Zlín 4:1. O triumfe rozhodli v tretej tretine, v ktorej strelili tri góly.
prípravný zápas:
HC Slovan Bratislava - Berani Zlín 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Góly: 26. Acolatse, 55. Varga, 56. Pecararo, 60. Peterek - 6. S. Salonen
