Slovan dosiahol prvé víťazstvo v príprave, nad Zlínom vyhral 4:1

Na snímke Jonáš Peterek (Slovan). Foto: TASR - Jakub Kotian

O triumfe rozhodli v tretej tretine, v ktorej strelili tri góly.

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava dosiahli vo štvrtom prípravnom zápase prvé víťazstvo. Na domácom ľade zdolali v stredu účastníka druhej najvyššej českej súťaže Berani Zlín 4:1. O triumfe rozhodli v tretej tretine, v ktorej strelili tri góly.



prípravný zápas:

HC Slovan Bratislava - Berani Zlín 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Góly: 26. Acolatse, 55. Varga, 56. Pecararo, 60. Peterek - 6. S. Salonen
