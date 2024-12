Slovan dostal trest za správanie sa svojich fanúšikov v Žiline

Bratislava 14. decembra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) udelila klubu ŠK Slovan Bratislava pokutu 5000 eur za nevhodné správanie sa jeho fanúšikov v decembrovom dueli 17. kola Niké ligy na ihrisku Žiliny. Priaznivci "belasých" navyše nebudú môcť vycestovať na najbližší ligový duel svojho klubu na žilinskom štadióne.



"Správanie sa fanúšikov ŠK Slovan Bratislava v danom stretnutí bolo za hranicou nielen bežných pravidiel slušného správania sa, ale aj hranicou správania sa fanúšikov futbalu ako takého, ktorých primárnou úlohou by mala byť podpora svojho klubu. Fanúšikovia namiesto podpory svojho klubu opakovane vulgárne urážali v podstate všetkých naokolo, pričom vrcholom bolo rasistické bučanie na hráča čiernej pleti," uvádza sa v stanovisku disciplinárky na webe SFZ.



DK SFZ podnikne kroky, aby v prípade, že v stretnutí dôjde k takýmto alebo obdobným rasistickým prejavom, reakcia všetkých zainteresovaných delegovaných osôb smerovala k aktivovaniu platných predpisov. Stretnutie by tak malo byť najskôr prerušené s výzvou na zastavenie týchto prejavov, prípadne aj predčasne ukončené, ak by nedošlo k náprave. "V stretnutí tiež došlo k použitiu pyrotechniky, kedy nielen samotné stretnutie bolo prerušené až na 8 minút, ale v dôsledku jej použitia došlo aj k zraneniu jedného z fanúšikov, ktorý musel byť ošetrený. Účelom nulovej tolerancie používania pyrotechniky v predpisoch SFZ je v prvom rade ochrana zdravia všetkých fanúšikov," píše sa ďalej v komuniké.



Futbalisti MŠK Žilina triumfovali v spomínanom stretnutí nad Slovanom 2:1.