Slovan dotiahol prestup Ibrahima, podpísal s ním štvorročnú zmluvu

Bratislava 15. februára (TASR) - Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava získal z Trenčína Rahima Ibrahima. "Belasí" podpísali s 23-ročným futbalistom štvorročný kontrakt. Súčasťou dohody je zároveň hosťovanie Artura Gajdoša v Trenčíne do konca sezóny 2024/2025.



Ibrahim je univerzálny hráč použiteľný na viacerých postoch najmä v strede poľa. "Som naozaj veľmi rád, že sa nám podarilo dotiahnuť prestup Rahima Ibrahima. Mali sme oňho dlhodobo záujem, znovu je to hráč, ktorý je preverený našou súťažou. Rád by som zdôraznil, že sa nám opäť podarilo nájsť spoločnú reč s Trenčínom na podmienkach transferu, čo vnímam nesmierne pozitívne. V minulosti sme v tejto oblasti narážali na Slovensku na problémy, o to viac ma teší, že Trenčín pristupoval k rokovaniam profesionálne a našli sme zhodu aj v rámci prestupovej sumy, generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. pre klubový web.