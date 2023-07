Slovan remizoval v prvom dueli 1. predkola so Swiftom 1:1

ŠK Slovan Bratislava - FC Swift Hesper 1:1 (1:1)



Góly: 25. Weiss - 22. Stolz (z 11 m). Rozhodovali: Kopijevskij - Skripka, Berkut (všetci Ukr.) ŽK: Bajrič, Weiss, Kankava - Anoff, Hemkemeier, Skenderovič, Ekofo, Akhalaia, ČK: 45.+6 Kucka (Slovan), 14.470 divákov.



Slovan: Borjan - Pauschek, Kašia, Bajrič, Lovat - Kucka, Kankava, Weiss (83. Zuberu) - Barseghjan (46. Savvidis), Abubakari (77. Tolič), Zmrhal (46. Čavrič)



Swift: Dupire - Skenderovič, Prempeh (76. Y. Marques), Simao, Zeghdane - Ekofo, Morren, Nouvier (63. Ayongo), Hemkemeier (70. O. Marques) - Anoff (63. Akalaia), Stolz (76. Sacraz)

Bratislava 12. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava iba remizovali v úvodnom domácom zápase 1. predkola Ligy majstrom s luxemburským Swiftom Hesper 1:1. Domáci odohrali druhý polčas v početnej nevýhode po vylúčení Juraja Kucku, ktorý videl červenú kartu za uhryznutie súpera. Odveta je na programe v stredu 19. júla o 20.00 h na ihrisku Swiftu.Hostia boli aktívnejší najmä na začiatku zápasu a zaskočili favorita. Aktivitu zužitkovali v 22. minúte, keď kapitán Dominik Stolz premenil pokutový kop. Domáci vyrovnali o chvíľu neskôr z priameho kopu v podaní Vladimíra Weissa, no ďalší gól už v zápase nepadol. Pre Swift to bol historicky prvý zápas v Lige majstrov.V úvode bol aktívnejší v tvorbe hry Swift, no domáci ho k ničomu nepustili. Po chvíli sa stiahol do obranného bloku, prvá strela na bránu však prišla v jeho podaní po kikse Borjana. Brankárov pas na Lovata zblokoval Anoff a následne to skúsil z hranice šestnástky. Slovan potom prebral útočnú aktivitu, skončila sa Zmrhalovým ofsajdom a nepresnou prihrávkou za obranu na Barseghjana. Po štvrťhodine hry prišiel s vážnym ohrozením bránky luxemburský tím, jeho hráči nechali loptu prepadnúť na Nouviera, ktorý pálil z prvej spoza šestnástky. Borjan vyrazil jeho pokus na ďalší roh a z neho sa pokúsil založiť brejk kapitán Weiss. Po faule rozohrával priamy kop, center k vzdialenejšej žrdi mu nevyšiel. Swift nenechával favorita vydýchnuť a o chvíľu vzišla z jeho útoku ďalšia strela, no hlavne faul Kankavu v pokutovom území, ktorý potvrdil systém VAR. Penalty sa v 22. minúte ujal kapitán hostí Stolz a Borjan neodhadol smer strely - 0:1. "Belasí" zavelili k vyrovnaniu a podarilo sa im to už o tri minúty. Aj na ich strane vsietil prvý gól kapitán. Weiss prestrelil z priameho kopu múr a namieril k vzdialenejšej žrdi, kam Dupire nedočiahol - 1:1. O rýchlu odpoveď sa pokúsil aj Swift, obranu Slovana neprekonal, Nezužitkoval priamy kop, po ktorom bol vo veľkej šanci Barseghjan a jeho pokus z blízka zneškodnil Dupire. V závere úvodného dejstva sa domácim nepáčili verdikty rozhodcu Kopijevského, tréner Weiss st. si za protesty vyslúžil aj žltú kartu. Situácia sa vyhrotila v nadstavenom čase - Ekofo fauloval Kucku a ten ho mal na zemi pohrýzť. Po preskúmaní situácie systémom VAR udelil arbiter slovenskému stredopoliarovi červenú kartu za nešportové správanie. Z následnej štandardky Slovan gól nevyťažil.Tréner Weiss siahol v polčase k dvom zmenám. Za Slovan nastúpil prvýkrát Savvidis, ktorý nahradil Barseghjana a za Zmhrala nastúpil napriek nedávnemu zraneniu členka Čavrič. Pas za obranu dostal na začiatku druhého dejstva Abubakari, bol však v ofsajde. Oba tímy mali štandardné situácie, ktoré nevyužili. Napriek početnej nevýhode sa viac snažili tvoriť "belasí". Následne prevzali iniciatívu hostia, ktorých si obrana obrana opäť postrážila. Čavrič vybojoval po zablokovaní Hemkemeierovej rozohrávky rohový kop pre domácich a šancu v tejto podobe dostal Slovan trikrát. Súper zakaždým zažehnal nebezpečenstvo. Čavrič mal príležitosť aj v 71. minúte, keď vystrelil z pravého rohu malého vápna a minul. Ďalšie minúty ovplyvnilo niekoľko faulov spojených s ošetrovaním. V 81. minúte pohroili domáci z priameho kopu, Weissov center predĺžil Kankava, no Savvidis loptu minul pri vzdialenejšej žrdi. Prihrávku vzduchom nepremenil na druhej strane o niečo neskôr ani Ekofo. V nadstavení mal veľkú šancu Čavrič - loptu si spracoval a bol za brankárom Dupirem, no zblízka netrafil odkrytú bránu.Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "."Vladimír Weiss ml., kapitán a strelec gólu Slovana: "."