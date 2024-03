Slovan ide do nadstavby s priepastným náskokom, Weiss st.: Som opatrný

Bratislava 3. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava ukončili základnú časť domácej súťaže víťazstvom a s priepastným šestnásťbodovým náskokom na druhú Žilinu. V sobotu vyhrali v derby nad Trnavou 2:0 a "šošoni" len remizovali v Dunajskej Strede (1:1). Tréner Slovana Vladimír Weiss st. uznal po zápase nedostihnuteľnosť svojho tímu, no napriek tomu je opatrný.



"Náskok máme veľký, stratil by ho len hlupák, no ja som vždy opatrný," uviedol Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii. V tesnom boji o skupinu o titul získal poslednú postupovú priečku Ružomberok, ktorému vyšiel vstup do jarnej časti ideálne. Práve "Ruža" je najbližší súper úradujúceho majstra, ktorého privíta v piatok. "Začíname skupinu na ťažkom teréne so súperom, ktorému ide karta," dodal Weiss. Vo štvrtok dal víťazný gól jeho syn a kapitán Vladimír Weiss ml., ktorý však stále nie je v optimálnej forme a má problémy s ramenom. "Tento zápas bol náročný ako vždy, keď sa však Trnave vyrovnáme v nasadení, sme lepší. Mužstvo musím pochváliť celé vrátane Vlada, ktorý priniesol rozhodujúci moment. Tigran ho pekne našiel, Vlado si dobre nabehol. Takisto ako v závere Zmrhal. Škoda, že Savvidis nedal," dodal Weiss, ktorý už rozmýšľa aj v kontexte obhajoby titulu: "Matematicky musíme uhrať nejakých šestnásť bodov čo najskôr. Hráčom som sľúbil, že ich budem púšťať v tom prípade na dovolenky v predstihu."



Druhý gól strelil v závere striedajúci Jaromír Zmrhal, ktorého lopta prešla k vzdialenejšej žrdi pomedzi nohy jedného z obrancov. "Vzhľadom na to, že som nehral od začiatku, som si gól užil. Byť striedajúci hráč je náročné. Veľa šancí sme im nedovolili, škoda, že sme nedali viac gólov. Ja sám som mohol dať ďalší a mohol som mať aj asistenciu Savimu. Jaba mi to so šťastím prestrčil, potom sa to odrazilo od protihráča mne do behu. Nemal som možnosť prihrať, tak som skúsil vystreliť na vzdialenejšiu žrď a padlo to tam," opísal presný zásah jeho exekútor.



O jednu pozíciu za Žilinou je práve Trnava, ktorá stráca na vedúci tím až osemnásť bodov. "Bodovo sme v podstate tam, kde v minulej sezóne. Pred rokom sme mali o bod viac. Držíme si štandard a na to, že sme hrali aj Európu, sa nám darilo zbierať body aj v lige. Jar nie je ideálna, niektoré zápasy sme mohli zvládnuť lepšie. Ideme bojovať o Európu, bude to zaujímavé, je tam veľa hladných tímov. Sme tretí a stále je pre nás reálne aj druhé miesto," povedal tréner hostí Michal Gašparík. "Andeli" získali v jarnej časti zatiaľ len tri body v štyroch zápasoch – s Banskou Bystricou si poradili 2:0. Okrem Tehelného poľa prehrali aj v Ružomberku (0:1) a proti Dunajskej Strede (1:2). Pred sobotňajším zápasom čakal Gašparík od súpera hru na troch obrancov. Tá prišla až v druhom polčase, ktorý bol v podaní Spartaka výrazne slabší. "Chytali sme sa na oba systémy, ak by išli hneď na troch obrancov, mali by výhodu, bolo by to zrkadlovo. V strede sme mali prevahu o jedného hráča. Držanie lopty sme mali, no chýbala nadstavba, chalani mohli toho zobrať na seba viac v záverečnej tretine ihriska. V druhom polčase to Slovan zmenil, išiel zrkadlovo a ukázala sa jeho kvalita," priznal kormidelník hostí.



Jeho zverenca Martina Mikoviča trápilo nepretavenie hernej prevahy v prvom dejstve do skutočnej šance. "Neviem, čo mám hodnotiť, prehrali sme 0:2. V situácii, keď sme mali pritlačiť, dali druhý gól. Klasika, my sme začali a oni dali z brejku gól. Ďalší zápas proti Slovanu bez gólovej šance," povedal obranca.