VIDEO: Slovan ide za titulom, Weiss st.: Máme najlepšie mužstvo v SR

Bratislava 7. februára (TASR) - Jednoznačným cieľom futbalistov ŠK Slovan Bratislava je pred štartom jarnej časti Niké ligy obhajoba titulu. Podľa trénera Vladimíra Weissa st. je jeho mužstvo momentálne na Slovensku najlepšie, ale v najvyššej súťaži to ešte môže byť zaujímavé. "Belasí" sa v nedeľu predstavia na pôde Ružomberka, úvodný výkop je na programe o 15.30 h.



Slovan figuruje na čele tabuľky o tri body pred Žilinou. Práve v nej našiel v prvej polovici sezóny jediného premožiteľa, najprv jej na Tehelnom poli podľahol vysoko 0:5 a začiatkom decembra vonku prehral 1:2. Domáci "výprask" však prišiel len pár dní po ťažko vybojovanom víťazstve v kvalifikácii Ligy majstrov nad dánskym Midtjyllandom (3:2). "Stále máme najlepšie mužstvo na Slovensku. Myslím si, že máme výborných hráčov, skúsených hráčov aj mladých hráčov, o ktorých je záujem. Je na čom stavať. Keď zapneme, tak verím, že zdoláme každého súpera, ale stať sa môže všeličo. Čiže liga bude ešte zaujímavá. Môže sa rozhodnúť skôr, ale môže to vyústiť aj do posledného kola," uviedol Weiss st. na piatkovej tlačovej konferencii.







Otázne je, či budú "Šošoni" schopní nadviazať na vydarenú jeseň. Z tímu odišiel najlepší strelec Eric Bile a v najbližšom období bude citeľná absencia zraneného útočníka Adriána Kaprálika. "Nikdy sa neradujem z niečoho zlého u súpera. Žilina má však stále dobré mužstvo, vždy vytiahne nejakého mladého futbalistu, ktorý niekoho nahradí. Uvidíme, aký to bude mať vývin, ale my sa, samozrejme, pozeráme na seba," dodal 60-ročný kormidelník.



Výraznejšie zmeny kádra v zime neprebehli. Do brankárskeho tímu pribudol Matúš Macík zo Sigmy Olomouc a 20-ročný gólman Adam Hrdina sa presunul do Zbrojovky Brno. "Je všeobecne známe, že kluby tvoria mužstvá najmä v letnom prestupovom období. Naším cieľom bolo udržať tím pokope. Každý čaká obrovské posily, ale treba si uvedomiť, že je zimné prestupové obdobie a káder je dobre vyskladaný. Väčšie prestupy môžeme očakávať v lete. Musíme si to pokojne vyhodnotiť, urobiť správne rozhodnutia a do nasledujúceho ročníka vyskladať ešte kvalitnejšie mužstvo," vysvetlil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. Potvrdil však, že momentálne prebiehajú rokovania so stredopoliarom Rahimom Ibrahimom z AS Trenčín.







V januári rezonoval aj prípadný odchod Dávida Strelca, o ktorého prejavili záujem škótsky Celtic Glasgow či anglický druholigový FC Middlesbrough. Weiss st. však už v stredu pre STVR potvrdil, že 23-ročný útočník v tíme zostane minimálne do konca sezóny. "Uvidíme, ako sa Dávidovi bude dariť. Záujem klubov pretrváva aj naďalej a to znamená, že má stále obrovskú šancu zabojovať a potvrdiť svoju kvalitu na to, aby si v lete vybojoval prestup," povedal k tejto téme Kmotrík ml. Zahraničné kluby sa zaujímali aj o Dominika Takáča, Marka Toliča, Nina Marcelliho či Cesara Blackmana, no Kmotrík ml. v lete priveľa odchodov neočakáva: "V lete to bude mix. Chceme priviesť kvalitu, potenciál aj skúsenosti. Sme v určitých diskusiách a snažíme sa na tom pracovať tak, aby sme boli pripravení v predstihu. Nechcel by som dopustiť, aby sa predalo nejakých osem hráčov."



Slovan si na rozdiel od ostatných účastníkov ligy v zime súťažne "neoddýchol", keďže dohrával záverečné dve kolá hlavnej fázy Ligy majstrov proti Stuttgartu a Bayernu Mníchov (oba 1:3). Medzi nimi tiež absolvoval prípravu v Katare a tento utorok vyradil v osemfinále Slovnaft Cupu Trenčín (3:1). Prvý majstrovský titul v drese "belasých" môže získať Róbert Mak, ktorý v júli prišiel z austrálskeho Sydney. "Viacerí chalani to majú odskúšané, pre mňa by mohol byť premiérový. Z mojej strany je tam o to väčšia motivácia. Majstrovský titul je cieľ a určite to nebude ľahké, ale sme tak vyspelý klub s výbornými hráčmi a dobrým mužstvom, že verím tomu, že to dokážeme," konštatoval 33-ročný krídelník.