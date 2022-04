Slovan je blízko k titulu, Sersen: Posledný krok býva najťažší

Bratislava 30. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava majú na dosah zisk rekordného deviateho majstrovského titulu. Po piatkovom triumfe 3:1 nad Nitrou vedú vo finále Kaufland play off Tipos extraligy 3:2 na zápasy a už v nedeľu (18.00 h) majú na ľade súpera šancu ukončiť sériu a vybojovať vytúžený Pohár Vladimíra Dzurillu.



Slovan zvládol piaty finálový súboj, v ktorom prestrieľal súpera 38:20 a zvíťazil po góloch Andrewa Yogana, Adama Lukošika a Branta Harrisa. "Myslím si, že sme podali jeden fantastický tímový výkon. Pred zápasom sme si povedali, aby sme sa nenechali vylučovať, čo sa nám aj podarilo, a zaslúžene sme vyhrali," komentoval duel kapitán Slovana Michal Sersen. Základ víťazstva položili domáci v prvej polovici druhej tretiny, v ktorej dvoma gólmi odskočili súperovi. "Boli sme trpezliví, počkali sme si na ich chyby a z prečíslení nám to tam padlo. To rozhodlo zápas," zdôraznil skúsený obranca. Hostia síce dokázali v 40. minúte znížiť zásluhou Branislava Mezeia a v tretej tretine vytrvalo hrýzli, no Slovan už vedenie z rúk nepustil: "Vedeli sme, že sa Nitrania určite nebudú chcieť vzdať. My sme však stále išli za víťazstvom. Chceli sme hrať tú našu hru a myslím si, že sa nám to aj celkom darilo. Trpezlivou hrou sme to dotiahli do úspešného konca."



Bratislavský tím tretíkrát vo finálovej sérii vedie a je veľmi blízko k zisku prvého titulu od sezóny 2011/2012. Podľa Sersena ťaží jeho mužstvo predovšetkým z kolektívneho výkonu: "Musím pochváliť celé mužstvo, za celú play off. Nie je to o dvoch či troch hráčoch, o jednej lajne. Každý jeden hráč sa pričinil o naše víťazstvá v každom zápase a v každej sérii. Toto mužstvo výborne tímovo šliape, je to super," spokojne konštatoval 36-ročný zadák, ktorý má vo vitríne už štyri slovenské majstrovské tituly. So Slovanom vybojoval tri, jeden získal v drese Banskej Bystrice.



Ďalší má šancu pridať v nedeľu v Nitre. Sersen rezolútne vylúčil, že by si Slovan nechal majstrovské oslavy na siedmy zápas pred domácim publikom: "V takýchto situáciách sa určite nedá kalkulovať, že by sme tam naschvál prehrali. Chceme vyhrať a určite to ukončiť už v Nitre. Musíme zostať trpezliví a opäť hrať tú našu hru bez vylúčení. Čaká nás určite búrlivá atmosféra, nemôžeme podľahnúť panike či tlaku. Počkáme si na ich chyby, no musíme byť aj aktívni smerom dopredu, teda to, čo hráme celú sezónu." Slovanisti sa nebudú chcieť zapliesť do zbytočných provokácií a šarvátok: "Vieme, ktorí hráči Nitry radi provokujú, takže musíme si zachovať chladné hlavy. Treba si udržať nervy na uzde. Musíme si veriť a koncentrovať sa len na náš výkon."



Víťaza základnej časti nečaká pod Zoborom nič ľahké. Zatiaľ ani jeden z tímov nevyhral vo finále dva zápasy za sebou: "Pred nami je stále veľa roboty, ešte sme nič nevyhrali. Keď sa to bude blížiť, možno človek bude cítiť to chvenie, zatiaľ nejakú nervozitu necítim." Psychická výhoda bude v šiestom súboji na strane "belasých". Kým Nitra musí, Slovan môže. "Áno, to je pravda, ale ako sa hovorí - ten posledný krok býva vždy najťažší. Nečakáme v Nitre nič jednoduché," poznamenal Sersen.



Nitra dokázala vo finálovej sérii dvakrát zrovnať krok. V piatok však držala vyrovnanú partiu so Slovanom len do začiatku druhej tretiny. "Bohužiaľ, nedali sme góly. Naopak, Slovan svoje šance premenil," vrátil sa k piatemu zápasu Branislav Mezei. "Bol to dosť vyrovnaný zápas, možno mal Slovan viac striel. Nevytvorili sme si možno taký tlak na súperových obrancov. Mali sme posielať viac hráčov do ich bránky. Nedostávali sme ich pod tlak tak, ako sme to robili doma. Keď sa puky nahadzujú do bránky, musí tam byť prichystaný hráč na dorážku či vybojovanie puku. Prehrali sme, ale séria sa nekončí. Ideme domov s tým, že vyhráme a že sa do Bratislavy ešte vrátime," verí kapitán Nitry.



Tá sa musela v piatok zaobísť bez Matta O'Connora, 30-ročný kanadský brankár nemohol štartovať pre zranenie, ktoré utrpel vo štvrtom finálovom stretnutí. Šancu opäť dostal David Honzík, ktorý pochytal 35 striel domácich. "Počas celej sezóny sme sa spoliehali na dvoch kvalitných brankárov. Veríme obom. Teraz je v bránke David, veríme jemu. Na Slovane chytal fantasticky, vychytal veľa striel, aj takých schovaných spoza hráčov," pochválil Honzíka Mezei. Ak chce Nitra pomýšľať na svoj druhý extraligový titul, bude musieť v nedeľu zabrať a vynútiť si siedmy zápas. Zverenci trénera Antonína Stavjaňu by radi nadviazali na stredajší finálový duel, v ktorom Slovan doma po vynikajúcom výkone pokorili 4:1. "Chceme zopakovať výkon zo štvrtého zápasu. Treba dostať súpera pod tlak a z toho si vypracovať šance," dodal Mezei.