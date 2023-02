Slovan je blízko triumfu v ZČ, Spišiaci s historickým postupom

TEL - 42. kolo:



HK GROTTO Spišská Nová Ves - HC MV Transport Prešov 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)



Góly: 23. Bortňák (Ulander, Rapáč), 31. Verbeek (Kerbashian), 52. Rapáč (Ordzovenský) - 43. Gerlach (Girduckis, Nauš), 48. Nauš (Gerlach, Girduckis). Rozhodovali: Korba, Štefik - Stanzel, Janiga, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3812 divákov.



Spišská Nová Ves: Surák - Valach, Ulander, Ališauskas, Žiak, Beaudry, Ordzovenský, Groch - Rapáč, Bortňák, Vandas - Verbeek, Kerbashian, Majdan - Laporte, Nellis, Giľák - Belluš, Vartovník, Džugan



Prešov: Rabčan - F. Fekiač, Giles, Nátny, Chlystov, Turan, D. Jendroľ, Rajnoha - Gerlach, Girduckis, Nauš - Tkáč, Salituro, Avcin - Žilka, Klíma, K. Jendroľ - Krajč, Šimun, Lalík







HK Nitra - HKM Zvolen 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)



Góly: 24. Vitaloš (Krivošík, Bajtek), 33. Lacka (Tvrdoň, Pupák), 36. Solenský (Leščenko, Gajdoš), 57. Sýkora - 5. Hecl (Langkow, Mudrák), 7. Hecl (Turnbull, Kubka). Rozhodovali: Baluška, Jobbágy - Riš, Orolin, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše: Bodák (Nitra) a Jedlička (Zvolen) obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3072 divákov.



Nitra: Kašík – Mezei, Green, Gajdoš, Bodák, Stacha, Vitaloš, Pupák – Bajtek, Baláž, Krivošík – A. Sýkora, Gill, Lacka – Tvrdoň, Buncis, Leščenko – Knies, Solenský, Čederle



Zvolen: Paterson – Hain, Messner, Hanna, Mudrák, Sládok, Kubka – Bondra, Langkow, Jedlička – Hecl, Huntebrinker, Turnbull – Zuzin, Šiška, Stupka – Csányi, Marcinek, Kolenič







HK Dukla Ingema Michalovce - MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)



Góly: 19. Zabusovs (Pereskokov, Suja) - 15. Mezovský (Uhrík), 55. Karsums (Ventelä, Mezovský). Rozhodovali: T. Orolin, Goga - Synek, Bogdaň, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.



Michalovce: Škorvánek - Cibák, Glazkov, Osburn, Hammond, Michalčin, Mihalik - Pereskokov, Suja, Zabusovs - Macejko, Galamboš, Paločko - Žitný, Bjalončík, Garreffa - Vašaš, Chalupa, Okoličány



Liptovský Mikuláš: Valent - Mezovský, Ventelä, Bokroš, Djakov, Novajovský, Hudec - Karsums, Walega, Handlovský - Kriška, Saari, Kuru - Michalík, Vähätalo, Uhrík - Vankúš, Šmida, Štrauch - Braun







HC ´05 Banská Bystrica – HC Nové Zámky 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)



Góly: 32. Cormier (Jendek), 47. Gašpar (Bíreš) – 37. Jackson (Lee, Loggins), 44. Jackson (Farley, T. Mikúš), 58. Loggins, 59. Johnson (Farley, T. Mikúš). Rozhodovali: Rojík, Žák – Hercog, Valo, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2356 divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Luža, Bačik, Kojo, Ryczek, Holenda, Cormier, Frídel – Gabor, Urbánek, Kabáč – Šoltés, Tamáši, Jendek – Gašpar, Bíreš, J. Sukeľ – Watling, Kontos, Troock



Nové Zámky: Kantor – Roman, Lee, Kozák, Hatala, Ligas, Mamčics, Knižka – Klempa, Johnson, Loggins – T. Mikúš, Jackson, Farley – Múčka, Ondrušek, Lapšanský – Hajnik J. Mikúš, Rúžek







HK Poprad - HC Košice 2:7 (0:4, 2:1, 0:2)



Góly: 29. Petráš (Kotvan, Bubela), 36. Bubela (Peresunko, Betker) – 6. Hovorka (Southorn, Šedivý), 6. Rogoň (Jääskeläinen), 10. Jääskeläinen (Slovák, Deyl), 17. Jääskeläinen, 24. Pollock (Parshin), 46. Havrila (Deyl), 50. Fejes (Hovorka, Rogoň). Rozhodovali: Crman, Výleta – Jurčiak, Gegáň, vylúčení: 3:3 na 2 min., navyše Southorn (Košice) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2069 divákov.



Poprad: Rychlík (10. Valluš) – Kotvan, Vainio, Meliško, Drgoň, Brincko, Betker, Jasečko – Záborský, Kolouch, Razgals – Bubela, Špirko, Svitana – Kukuča, Petráš, Peresunko – Kundrik, Mlynarovič, Paločko – Suchý



Košice: Janus – Breton, Olsson, Šedivý, Southorn, Ferenc, Deyl – Jääskeläinen, Slovák, Rogoň – Bartánus, Pollock, Fejes – Lamper, Linet, Paršin – Jokeľ, Hovorka, Havrila







HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 3:6 (2:4, 0:0, 1:2)



Góly: 4. Thelin, 14. Pietroniro (Obdržálek, Nemčík), 42. Sojčík (Pietroniro) - 4. Minárik (Beňo), 6. Maier (Pecararo), 10. MacKenzie (Harris), 15. Harris (Pecararo), 54. Török (MacKenzie, Golian), 57. Török (Kallen, Petriska). Rozhodovali: D. Konc st., Moller - Hajnik, Junek, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 5808 divákov.



Trenčín: LaCouvee - Starosta, Tourigny, Pietroniro, Nemčík, Ulrych, Martiška - Petráš, Čacho, Sloboda - Thelin, Flick, Dalecký - Hudec, Sojčík, Valach - Krajčovič, Jurík, Obdržálek



Slovan: Hlavaj - MacKenzie, Golian, Kallen, Maier, Beňo, Sersen, Fereta - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Duke, Minárik - Kukumberg, Kytnár, Zigo - Török, Lipiansky, Petriska







tabuľka po 42. kole:



1. Slovan Bratislava 48 27 3 6 12 159:108 93



2. Košice 47 25 5 2 15 151:112 87



3. Zvolen 48 23 4 7 14 158:135 84



4. Spišská Nová Ves 48 20 3 10 15 140:138 76



5. Banská Bystrica 48 20 7 2 19 141:150 76



6. Nové Zámky 48 19 6 2 21 135:128 71



7. Poprad 48 16 9 3 20 145:147 69



8. Michalovce 47 16 7 7 17 115:119 69



9. Trenčín 47 18 3 5 21 123:144 65



10. Nitra 48 17 3 4 24 123:152 61



11. Liptovský Mikuláš 48 14 3 7 24 120:148 55



12. Prešov 47 10 8 6 23 125:154 52

Bratislava 26. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sa víťazstvom na ľade HK Dukla Trenčín (6:3) priblížili k víťazstvu v základnej časti Tipos extraligy. Dve kolá pred jej koncom majú šesťbodový náskok pred Košicami, tie však odohrajú ešte tri zápasy. V nedeľu si historický postup do štvrťfinále play off zabezpečili hráči Spišskej Novej Vsi.Spišiaci vstúpili do zápasu s Prešovom s vedomím, že víťazstvo v kombinácii s prehrami Michaloviec a Popradu im definitívne zaistí historický postup do štvrťfinále play off. Svoju úlohu splnili, o ich triumfe 3:2 rozhodol v 52. minúte kapitán Branislav Rapáč, keď tečoval strelu Petra Ordzovenského a skóroval po dvoch mesiacoch. Hosťom k bodom nepomohli ani dva body (1+1) najlepšieho strelca a najproduktívnejšieho hráča súťaže Maxa Gerlacha. Spišiaci bodovali vo všetkých šiestich vzájomných zápasoch s Prešovom v prebiehajúcej sezóne, pričom zvíťazili v piatich. Poprad aj Michalovce napokon prehrali svoje nedeľňajšie zápasy a Spišská Nová Ves si prvýkrát v histórii zahrá v extraligovom štvrťfinále. Dve kolá pred koncom základnej časti má reálnu šancu na štvrté miesto, ktoré by znamenalo domáce prostredie v úvodných dvoch zápasoch štvrťfinále play off a aj v prípadnom rozhodujúcom siedmom.Takmer šesťtisíc divákov videlo už do 15. minúty zápasu Trenčín - Slovan šesť gólov. Štyri z nich padli do bránky domáceho Connora LaCouveeho, ktorý nedávno predĺžil zmluvu s Duklou do konca sezóny 2023/2024. Domáci útočník Peter Sojčík síce v tretej tretine znížil na 3:4, no Tomáš Török dvomi gólmi dokonal víťazstvo hostí. Trenčín doma nezvíťazil nad Slovanom od decembra 2020. Dve kolá pred koncom základnej časti mu patrí priebežná 9. priečka.Hokejisti Nitry spravili významný krok k potvrdeniu účasti v predkole play off. Na domácom ľade zdolali HKM Zvolen 4:2, hoci od 6. minúty prehrávali po dvoch góloch Mareka Hecla 0:2. Nitrania však v ďalšom priebehu otočili skóre zápasu a napokon si zopakovali víťazné skóre z predošlého vzájomného zápasu. Zvolenčania prehrali v piatom stretnutí za sebou a prišli o šancu triumfovať v základnej časti. Päťzápasová séria prehier je pre nich najhoršia od decembra 2019, v ktorom nezvíťazili v siedmich dueloch v rade.Po piatku sa znovu zmenilo poradie na spodných dvoch priečkach. Na poslednú spadol Prešov, keďže nebodoval v Spišskej Novej Vsi a zároveň jeho tabuľkový konkurent Liptovský Mikuláš triumfoval v Michalovciach. O víťazstve Liptákov 2:1 rozhodol lotyšský útočník Martinš Karsums, ktorý zastavil svoju sériu bez gólu na čísle 14 a strelil 18. gól v sezóne. Pre Liptákov, ktorí zvíťazili po štyroch prehrách, je to dôležité víťazstvo, po ktorom sa vrátili na predposledné 11. miesto tabuľky s trojbodovým náskokom na posledný Prešov. Do konca základnej časti odohrajú ešte dva zápasy, Prešov tri - v stredu ho čaká dohrávka 26. kola na ľade HC Košice. Hráči Michaloviec nastúpili na zápas po tom, čo piatkový duel v Trenčíne odložili pre vírusové ochorenie v tíme. V ich zostave chýbali útočníci Radovan Puliš, Dávid Buc a Vitalijs Pavlovs, obranca Miroslav Macejko nastúpil na krídle druhého útoku.Hráči Nových Zámkov zabodovali po dvoch prehrách v Poprade a v Košiciach naplno, keď na ľade Banskej Bystrice zvíťazili 4:2. Gólovo ich potiahli legionári, ktorí sa postarali o všetky štyri góly, ku ktorým pridali päť asistencií. Víťazný gól strelil v 58. minúte Troy Loggins. "Baranom" nepomohlo k úspešnému výsledku ani 52 striel. V piatom zápase za sebou sa vzájomný súboj Banskej Bystrice a Nových Zámkov skončil víťazstvom hostí. Novozámčania sa po zisku troch bodov vrátili do prvej šestky tabuľky.Hokejisti Popradu a Košíc nastúpili do vzájomného zápasu s cieľom predĺžiť svoje víťazné série. "Kamzíkom" však v snahe o štvrté víťazstvo za sebou chýbal brankár Anthony Peters a jeho náhradník Roman Rychlík vydržal v bránke iba do 10. minúty. Za stavu 0:3 ho vystriedal Štefan Valluš, ale ani on nezastavil rozbehnutých Košičanov. Bodovo najvydarenejší zápas v sezóne odohral Joona Jääskeläinen, ktorý mal bilanciu 2+2. Jeho spoluhráč Hunter Fejes skóroval aj vo štvrtom zápase v košickom drese. "Oceliari" zvíťazili v piatom zápase v sérii a majú šancu na celkové víťazstvo v základnej časti. Dve kolá pred jej koncom majú na lídra Slovan Bratislava šesťbodovú stratu, no ešte ich čaká aj stredajšia domáca dohrávka 26. kola s Prešovom. "Kamzíci" po prehre klesli na 7. priečku a na šiestu pozíciu, ktorá zaručuje priamy postup do štvrťfinále play off strácajú dva body.