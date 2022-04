Slovan je krok od titulu, Nitra má nôž na krku

Na snímke zľava Adrián Holešinský (Nitra) a brankár Anthony Peters (Slovan) počas piateho zápasu finále Kaufland play off Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v piatok 29. apríla 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. apríla (TASR) - Hokejistov Slovana Bratislava delí už iba jedno víťazstvo od zisku rekordného deviateho extraligového titulu. V piatok zvládli v domácom prostredí piaty finálový duel s Nitrou a po víťazstve 3:1 majú možnosť už v nedeľu na ľade súpera ukončiť sériu i celú sezónu.Víťaz základnej časti viedol po góloch Andrewa Yogana a Adama Lukošika 2:0, nevykoľajil ho ani korigujúci zásah Branislava Mezeia tesne pred druhou prestávkou. V tretej časti upravil na konečných 3:1 v presilovke Brant Harris. Nitrania sa k záverečnému tlaku ani nedostali, v 56. minúte ich snahu zmaril obranca Martin Vitaloš, ktorý fauloval kolenom Williama Rapuzziho a dostal trest na 5 min + DKZ.hodnotil asistent trénera Slovana Ján Lipiansky."Belasí" mali v piatkovom zápase herne navrch, na strely vyhrali jasne 38:20. Vo finálovej sérii tretíkrát vedú a už v nedeľu môžu pod Zoborom spustiť majstrovské oslavy. Zatiaľ však ani jeden tím nedokázal vo finále triumfovať v dvoch zápasoch za sebou.tvrdí Lipiansky.Nitrania v doterajších troch finálových stretnutiach v Bratislave utrpeli druhú prehru. Proti Slovanu však tvrdo bojovali až do konca.priznal na pozápasovej tlačovej konferencii asistent trénera Nitry Dušan Milo, ktorý sa vyjadril aj k zákroku Vitaloša v závere:V šiestom dueli bude mať Nitra nôž na krku, iba výhra ju udrží v hre o titul. V domácej hale sa bude snažiť nadviazať na výkon zo štvrtého zápasu, v ktorom zdolala súpera 4:1.myslí si Milo. Nitrania aj vo štvrťfinále s Popradom prehrávali 2:3 na zápasy, no dokázali sériu otočiť a postúpiť. Teraz sú rovnako zahnaní do kúta: