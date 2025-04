Slovan je kúsok od titulu. Weiss st.: Len blázon by to nezvládol

Trnava 20. apríla (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava delí len malý krôčik od zisku siedmeho majstrovského titulu v sérii. Po sobotnom víťazstve na trávniku Spartaka Trnava (3:2) môže ich osud spečatiť už stredajšia dohrávka 5. kola medzi Žilinou a Košicami, sami majú príležitosť rozhodnúť najbližšiu sobotu v Dunajskej Strede.



Štyri kolá pred koncom sezóny sú obhajcovia na čele tabuľky s 13-bodovým náskokom pred „šošonmi“, ktorí ich ako jediní ešte môžu teoreticky predbehnúť. Musia však vyhrať všetkých päť zostávajúcich zápasov, zatiaľ čo Slovanu stačí jediný triumf. „Hráme v Dunajskej Strede, máme doma Žilinu, ideme do Podbrezovej a máme doma Košice. Len blázon by toto asi nezvládol, ale vo futbale je možné všetko. Verím, že v najbližšom zápase, možno už v stredu v dohrávke bude rozhodnuté,“ vyratúval tréner „belasých“ Vladimír Weiss st.



Jeho mužstvo chcelo Spartaku odplatiť utorkové vypadnutie v semifinále Slovenského pohára a na Štadióne Antona Malatinského bolo ofenzívne aktívnejšie. Napriek tomu, že domácich prestrieľalo 24:4, vyhralo „len“ o jeden gól. Azda najviac mohla mrzieť situácia z 85. minúty, keď šla proti domácemu brankárovi Žigovi Frelihovi trojica hráčov. Marko Tolič chcel darovať zásah Ninovi Marcellimu, no jeho strelu stihol na bránkovej čiare zachytiť brániaci Marek Ujlaky. „Za stavu 3:2 musíte súpera zabiť a poistiť si to štvrtým gólom. Také skúsené a kvalitné mužstvo ako my to musí riešiť ináč. Nemal som už sily na hodnotenie, len som hráčov pochválil a aj Nina som pohladkal po hlave. Určite chcel dať gól, ale bolo to ležérne, zle to aj vyzeralo a musí to riešiť lepšie,“ zhodnotil situáciu Weiss st.



Zrejme kľúčovým momentom zápasu bol pokutový kop v 28. minúte, ktorého sa za stavu 1:0 pre domácich chopil Marko Tolič. Frelih ho najskôr vychytal a hoci odrazenú loptu do siete poslal Ibrahim a gól by neplatil, pretože do šestnástky vbehol predčasne, ukázalo sa, že trnavský gólman bol pred bránkovou čiarou tiež priskoro a rozhodca nariadil opakovanie. Na druhý pokus už Tolič nezaváhal a vyrovnal na 1:1. „Bol to zlý pocit. Penaltu som opakoval prvýkrát v živote a bolo to vystúpenie z komfortnej zóny. Necítil som sa tak sebavedomo ako pri prvej strele, ale vedel som, že zodpovednosť udržať tím v zápase je na mne. Chcel som sa na to sústrediť a zostať pokojný a nakoniec to pre mňa aj mužstvo dopadlo perfektne,“ opísal svoje pocity chorvátsky stredopoliar.



Situácia bola rozhodujúca aj podľa trnavského kouča Michala Gašparíka. „Asi to tak spätne môžeme povedať, aj keď predtým Slovan šance mal a my sme ich prežili. Bol to úplne lacný gól v tom, že sme im to prihrali a zavinili penaltu technickým nedostatkom. Zápas to preklopilo na stranu Slovana a potom to bolo ťažké,“ konštatoval 43-ročný kormidelník. Zbytočný sa mu videl aj inkasovaný gól z kopačky Davida Strelca, ktorý zvládol individuálny súboj a Freliha prekonal strelou z ľavej strany pokutového územia. „Je to škoda a mrzí to. Myslím, že Slovan nepremenil väčšie šance,“ pokračoval Gašparík.



V priebehu 50 dní sa najväčší rivali stretli už piatykrát. Sily sú viac-menej vyrovnané, oba tímy si pripísali dve víťazstvá, dve prehry a jeden duel sa skončil remízou. „Je to veľmi atypické a náročné. Nakoniec je to vyrovnané a o to je to cennejšie, pretože nehráme úplne rovný s rovným. Slovan má oveľa vyššiu kvalitu ako my, ale dobre sme sa s tým popasovali. Hlavne pre nás trénerov je to ťažké, lebo ťažko sa na súpera niečo vymýšľa,“ konštatoval Gašparík. Podľa Ujlakyho súboj Spartaka so Slovanom len tak neomrzí: „Derby je derby. Každého to baví. Celé Slovensko tento zápas sleduje a myslím si, že bude vždy, lebo je tu všetko, čo má futbal mať.“



„Andeli“ doma nastúpili v pozmenenej zostave, príležitosť dostali viacerí mladí hráči. Ligový debut si odkrútil odchovanec Filip Trello, ktorý prišiel na trávnik v 75. minúte. „Verím, že si to bude pamätať do konca života. Myslím si, že nastúpiť v derby je pre odchovanca to najviac. Verím, že bude trénovať, makať a mať takú výkonnosť, aby dostával viac a viac šancí,“ uzavrel Gašparík.