Juraj Kucka: Bola to náročná sezóna

Banská Bystrica 13. mája (TASR) – Futbalisti Slovana Bratislava zvládli duel predposledného kola nadstavbovej časti o titul vo Fortuna lige. V Banskej Bystrici vyhrali 2:1 a v predstihu získali majstrovský titul, keďže majú v tabuľke nedostihnuteľný päťbodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou.



Pod Urpínom išli do vedenia 2:0 dvoma gólmi Čavriča, domáci tím znížil až v samom závere striedajúcim kanonierom Depetrisom, pričom už tretí zápas v rade nehral zranený kapitán Polievka. V tábore bratislavského Slovana tak mohli po skončení stretnutia prepuknúť oslavy. „Je to neuveriteľný pocit po takomto veľmi ťažkom roku. Tento titul si zo všetkých najviac vážim, pretože nikdy doposiaľ to nebolo také ťažké ako v tejto sezóne. Bolo to napínavé až do predposledného kola, som rád, že sme to zvládli,“ uviedol po výhre v Banskej Bystrici dvojgólový strelec majstrovského celku Srb Aleksandar Čavrič.



Náročnú sezónu zažil v bratislavskom drese aj slovenský reprezentant a stredopoliar Juraj Kucka: „Bola to náročná, avšak úžasná sezóna. Klobúk dole pred celým tímom, že sme to takto zvládli. Viedli sme dlho tabuľku, potom viedla Dunajská Streda, čo nebolo príjemné, pretože sme vedeli, že máme lepší tím. Zomkli sme sa a dali do hry všetko. Išli sme od zápasu k zápasu, začali sme vyhrávať a pomohlo nám i zaváhanie Dunajskostredčanov. Dostali sme sa pred nich a vďakabohu sme si to udržali.“ Skúsený 36-ročný Kucka získal druhý titul v kariére, predtým ešte so Spartou Praha a teraz už aj domáci so Slovanom Bratislava. „Je to parádny pocit, klobúk dole pred každým jedným človekom v klube, nielen hráčmi. Sezóna bola naozaj náročná. Dlho som nemal takúto náročnú sezónu ako teraz. A aj dlhú, nepamätám si veru na takéto niečo, že som bol poriadne vyťažený. Som rád, že som to zvládol bez jediného zranenia, nejakej absencie. Nejaké zápasy na oddych tam boli, ale nemal som žiadne zranenia, čo musím zaklopať. Moje telo to zvládlo, za čo som tiež veľmi rád,“ prízvukoval JKucka.



Bratislavčania vyhrali šesť duelov za sebou, z toho dva dôležité súboje s druhým celkom súťaže Dunajskou Stredou. Práve tie boli kľúčom k úspechu. „Pocity sú uspokojivé. Som unavený, ale šťastný, že sme to zvládli. Málokto nám veril pred zápasom s Dunajskou Stredou doma, ale zvládli sme tento duel a dám nám šancu ligu zvrátiť. Som rád, že som bol prorok a nebude sa rozhodovať v poslednom kole. Zvládli sme to skôr. Tento tip mi vyšiel. Klobúk dole pred mužstvom, vyhrali sme prakticky všetky posledné zápasy a zaslúžene tak získali titul. V ťažkých chvíľach sa ukázala skúsenosť mužstva a jeho kvalita ako i to, že niektorí hráči ťahali neuveriteľnú sezónu, odohrali dvakrát toľko zápasov než ostatné mužstvá, navyše s ťažkými súpermi. Niektorí hráči sú tu nenahraditeľní. Niektorí však budú musieť odísť, pretože nespĺňajú kritériá, ktoré Slovan má. Musíme byť v lete veľmi obozretní a rozumní v transferovej politike a priniesť k skúseným hráčom aj mladých, ktorí budú budúcnosťou Slovana. Stále vyhrávať totiž nie je ľahké,“ hodnotil majstrovský titul a cestu za ním tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st..



Vyzdvihol aj vzťah s hráčmi a ich zodpovednosť. „Prehrali sme niektoré zápasy v priebehu sezóny, ktoré sme nemali prehrať. Stratili sme si body sami. Príčinou bolo, že sme aj šetrili nejakých hráčov a to sa nám nevyplatilo, ale v koncovke všetci hráči bojovali za klub, jeden za druhého a ukázali kvalitu, čiže v tomto smere som na nich hrdý, pretože nebolo to ľahké. Málokto nám už veril, no rozhodujúci bol zápas s Dunajskou Stredou doma. Tam sme sa dostali psychicky navrch, že máme šancu. Čavrič nám zachránil nádej a Abubakari dal dôležitý gól, čo nás tiež vzkriesilo. Povedal som hráčom, že budeme majstri, ak budeme rozumní a zdraví. Zostava bola viac menej stabilná, ale musíte mať štrnásť – pätnásť dobrých hráčov, aby ste to mohli točiť, a to sme mali, boli zdraví a to bolo tiež veľmi dôležité. V Dunajskej Strede som veril, že vyhráme. Mali sme psychicky navrch. DAC má dobré mužstvo, ale ešte neskúsené, mladé a psychický tlak bol na Dunajskostredčanov veľký. Nezvládli to a my sme to naopak zvládli,“ dodal 58-ročný kouč Slovana.