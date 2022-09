Slovan je na čele tabuľky Fortuna ligy o päť bodov pred Podbrezovou

Fortuna liga - 9. kolo:



piatok



MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 0:1 (0:0)



Gól: 90.+2 Masaryk. ŽK: Ludha, Kuzma, Paraj, Ďatko, Bartoš, Bariš, Breznaník (všetci Podbrezová), ČK: 25. Nemčík (Žilina). Rozhodovali: Dohál - Jekkel, Hrmo, 1369 divákov.



Žilina: Belko - Rusnák, Leitner, Nemčík, Bari - Myslovič, Kopas, Gidi (81. Stojčevski) - Kaprálik (74. Iľko), Jambor (88. Galčík), Ďuriš



Podbrezová: Ludha - Bartoš, Bakala, Grešák - Vasiľ, Paraj (73. Bariš), Grendel (64. Kukoľ), Ďatko - Cobnan (88. Masaryk), Kuzma, Pavúk (46. Breznaník)

sobota



MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)



Gól: 65. Barseghjan. ŽK: Polievka, Rymarenko - Kucka, De Marco. Rozhodovali: Glova - Košecký, Vass, 5350 divákov.



B. Bystrica: Hruška - Slávik, Uhrinčať, Willwéber, Záhumenský - Richtárech (77. Franko), B. Ľupták - Hanes (77. Kupčík), Faško, Rymarenko - Polievka



Slovan: Trnovský (36. Chovan) - Pauschek, Križan, Voet, De Marco - D. Hrnčár (59. Barseghjan), Kucka (89. Mustafič), Kankava, Green – Šaponjič (89. Ramirez), Čavrič (59. Zmrhal)







FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 1:0 (1:0)



Gól: 45. Duga. ŽK: Brenkus - Madu. Rozhodovali: Smolák. Roszbeck, Štofik, 1023 divákov.



Z. Moravce: Lukáč - Bednár (66. Brenkus), Pintér, Šuvalija - Almeida, Múdry, Duga, Suľa - Mondek, Ďubek (57. Niarchos), Pinte (90.+3 Horák)



Trenčín: Kukučka - Mičuda (71. Kmeť), Pires, Stojsavljevič, Madu - Rabiu (62. Bainovič), Lavrinčík, Gajdoš (80. Hollý) - Demitra, Witan (62. Letenay), Soares (80. Kupusovič)







FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0)



Gól: 83. Krstovič. ŽK: Krstovič, Szánthó - Jánošík, Jeřábek, Vaško. Rozhodovali: Gemzický - Zemko, Kuba, 4383 divákov



D. Streda: Petráš - Pinto (58. Blackman), Brunetti, Muhamedbegovič, Andzouana (74. Ciganiks) - Veselovský, Kalmár (58. Nebyla), Káčer - Szánthó, Krstovič (87. Dimun), Ramadan (74. Nicolaescu)



Michalovce: Száraz - Kotula, Jeřábek, Ranko, Garcia - Kanu (73. Šimamura), Vaško, Slebodník (58. Peňa, 73. Petrik) - Marcin, Adler, Jánošík (88. Žofčák)

nedeľa



MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava 3:2 (3:1)



Góly: 1. Gerec, 40. Mrva, 45. Regáli - 24. Bukata, 56. Mikovič. ŽK: J. Maslo, T. Bobček - Ristovski. Rozhodovali: Ziemba – Poláček, Bednár, 1671 divákov.



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš (17. Tučný), Mrva, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák - Gerec, Luterán (86. Malý), Halabrín (59. Chrien), Regáli - Kelemen (59. T. Bobček)



Trnava: Takáč - Koštrna Štetina, Čurma (77. Azevedo) - Savvidis - Daniel (66. Daniel), Procházka (58. Štefánik), Bukata, Mikovič - Paur (77. Boateng), Ristovski

Tabuľka po 9. kole:



1. ŠK Slovan Bratislava 9 7 1 1 23:7 22



2. FK Železiarne Podbrezová 9 4 5 0 15:8 17



3. FC Spartak Trnava 9 4 3 2 17:10 15



4. FC DAC 1904 D. Streda 9 4 3 2 13:8 15



5. MFK Ružomberok 9 3 5 1 13:10 14



6. MŠK Žilina 9 3 3 3 11:9 12



7. AS Trenčín 9 3 2 4 7:12 11



8. MFK Skalica 9 2 4 3 8:12 10



9. MFK Dukla B. Bystrica 9 3 0 6 12:19 9



10. MFK Zemplín Michalovce 9 2 2 5 10:17 8



11. FC ViOn Z. Moravce-Vráble 9 1 4 4 8:15 7



12. MFK Tatran L. Mikuláš 9 0 4 5 7:17 4

Bratislava 4. septembra (TASR) - Majstrovský ŠK Slovan Bratislava vyhral v 9. kole futbalovej Fortuna ligy v Banskej Bystrici nad Duklou 1:0. O triumfe hostí rozhodol v druhom polčase po krátkom pobyte na ihrisku Tigran Barseghjan. Úradujúci majster si upevnil vedúcu pozíciu v tabuľke, nazbieral už 22 bodov.Na druhom mieste je Podbrezová, ktorá v piatok vyhrala na ihrisku MŠK Žilina 1:0. O výsledku rozhodol v nadstavenom čase striedajúci Andy Masaryk. Domáci dohrávali už od 25. minúty bez vylúčeného stopéra a kapitána Tomáša Nemčíka, ktorý videl červenú kartu po konzultácii rozhodcu so systémom VAR. Podbrezová je naďalej ako jediné mužstvo v sezóne bez prehry. So štyrmi víťazstvami a piatimi remízami stráca na Slovan päť bodov.Tretia Trnava prehrala v nedeľu v Ružomberku 2:3. Pre domácich to bolo tretie víťazstvo v sezóne a poskočili na 5. miesto tabuľky.