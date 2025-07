Slovan je pred odvetou sebavedomý, Kitka: „Máme to v rukách“

Mostar 28. júla (TASR) - Zdravotný stav futbalistov ŠK Slovan Bratislava je pred odvetným zápasom 2. predkola Ligy majstrov dobrý. Dlhodobejšie zranení sú Artur Gajdoš, Jurij Medveděv a sčasti ešte Kevin Wimmer. Ostatní hráči sú trénerom pred utorkovým zápasom so Zrinjski Mostar (21.00 SELČ) v poriadku.



Slovenský šampión odletel do Bosny a Hercegoviny s postupovým imperatívom. Doma zdolal Mostar 4:0 a pred odvetou tak má tromfy v rukách. „Sme odhodlaní a chceme samozrejme potvrdiť ten dobrý výsledok. Treba si povedať, že domáci zápas nám vyšiel nad očakávanie. Pri všetkom rešpekte, vedeli sme, že príprava nebola jednoduchá z našej strany, ale výsledok bol perfektný. Očakávania sú, už to musíme len potvrdiť. Dá sa povedať, že to máme jednoznačne vo vlastných rukách, takže bude záležať len od toho, akým spôsobom sa budeme prezentovať a čo dovolíme domácim,“ potvrdil asistent trénera Boris Kitka.



"Belasí" sa naladili na zápas ligovým duelom v Prešove, na východe Slovenska remizovali 2:2. Tréner Vladimír Weiss do tohto duelu poslal 11 nových hráčov oproti základnej zostave, ktorá nastúpila proti Mostaru pred týždňom. „Som rád, že už bol k dispozícii Danylo Ignatenko, takže sa nám tam otvárajú ďalšie alternatívy. Okrem dlhodobejšie zranených máme všetko ostatné k dispozícii,“ dodal Kitka.



Podľa vyjadrení predstavenstva klubu mal Slovan posilniť chorvátsky stopér Martin Erlič, Kitka situáciu ozrejmil: „My tréneri zatiaľ nevieme ako tie rokovania dopadli. Vieme, že čo sa týka jeho, Bologna tam mala podmienku, že musí namiesto neho prísť iný hráč. Potom asi môže prísť k úplne otvoreným rokovaniam a dotiahnuť to. Aj keď tie informácie predtým možno neboli úplne presné. Ale snažíme sa. My potrebujeme doniesť do obrany určite hráča, na trhu ešte sú alternatívy, otvárajú sa iné možnosti. Hlavne v tých väčších mužstvách, ktoré majú v kádroch viac hráčov, takže uvidíme. Ale pokiaľ chceme ísť ďalej a pokiaľ chceme byť úspešní, potrebujeme defenzívu posilniť, nemôžeme to odohrať s dvoma strednými obrancami.“



Okrem húževnatých hráčov z Balkánu sa slovanisti budú musieť vysporiadať aj s náročnými podmienkami, keďže v meste na juhu Bosny je počas leta veľmi horúco. „Veríme, že sa to nevyšplhá k štyridsiatim stupňom, ktoré sme tam zažili, ale myslím si, že sme skúsení a už sme si veľa ťažkých zápasov odohrali. Spomeňme si na minulý rok v Macedónsku, predtým v Gruzínsku v Batumi a aj v Mostare. Hráči už sú dosť skúsení, niektoré veci im netreba pripomínať. Cesta k úspechu vedie od dobrej defenzívy, tú sme doma mali, ale Mostar nepovedal konečné slovo. V ofenzíve sú ďaleko silnejší ako sme im doma dovolili, na druhej strane my sme zasa silnejší v útoku, čo sme doma hlavne tých prvých 30 minút nedokázali. Nemyslím si, že cesta je brániť a nie je to fráza. Ale sami cítime, že pokiaľ bude náš výkon hlavne zo začiatku zápasu lepší a budeme aktívnejší smerom hore, tak si myslím, že to je cesta za tým, aby sme zápas zvládli,“ uzavrel Kitka.