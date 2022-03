Slovan je v sérii s Prešovom favorit, Gachulinec: Vieme o čo hráme

Bratislava 24. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sú pred štvrťfinálovou sériou play off proti Prešovu v úlohe jasného favorita. Nepredurčuje ich k tomu iba vysoko pozitívna bilancia zo vzájomných zápasov základnej časti, ale aj to, že tréner Andrej Podkonický má k dispozícii kompletný káder.



Slovan v stredu trénoval pod vedením Podkonického s Jánom Lipianskym a fínskymi odborníkmi Tonym Virtom a Pekkom Kangasalustom aj s tzv. "taxi tímom". V ňom trénujú vybraní hráči, ktorí sezónu dohrali v tíme Modrých krídiel. Udržiavajú sa vo fyzickej kondícii, aby mohli nastúpiť do zostavy A tímu. Títo hráči (Rastislav Gašpar, Adam Bezák, Samuel Chalupa a Adam Lukošík) trénovali pod vedením dvojice Rudolf Jendek a Richard Kapuš.



Do zostavy sa vrátili útočník Tomáš Matoušek, ktorý vynechal desať zápasov, naposledy odohral zápas 15. februára na ľade Spišskej Novej Vsi. V tomto dueli ho nešťastne trafil puk z hokejky spoluhráča a spôsobil mu prasknutie lícnej kosti. V obrane absentoval v siedmich zápasoch kanadský obranca Alex Breton, ktorý si doliečoval zranenie v dolnej časti tela. "Sú to naši kľúčoví hráči a som rád že sa vrátili," povedal pre TASR obranca Daniel Gachulinec.



Prešov majú po vyradení Spišskej Novej Vsi v predkole play off Tipos extraligy chuť aj na Slovan, ale so svojím štvrťfinálovým súperom prehral vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch základnej časti. "Niečo to asi znamená, ale play off je nová súťaž a začíname od 0:0. To čo bolo je minulosť, teraz nás čaká niečo nové," povedal Gachulinec.



Prešovčania sa v extraligovej play off predstavia po 27 rokoch a na atraktívneho súpera sa tešia. Kožu nechcú predať lacno a slovanisti si musia dať pozor aj na prípadné provokácie, ktoré sú počas tejto fázy sezóny bežné. "Sú to zápasy o všetko a patrí to k tomu. Emócie budú väčšie. Ale špeciálne sme sa tomu nevenovali. Vieme o čo hráme a sme dostatočne skúsení," uzavrel pre TASR Gachulinec.