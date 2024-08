Slovan knokautoval Dánov v závere, Weiss: Zázraky sa dejú

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení tretieho gólu v odvetnom stretnutí play-off Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Midtjylland 28. augusta 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Strelec o postupe do hlavnej fázy: "Krásna odmena"

Na snímke v pozadí brankár Slovana Dominik Takáč v odvetnom stretnutí play-off Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Midtjylland 28. augusta 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 29. augusta (TASR) - Pred 19 rokmi priviedol do hlavnej fázy Ligy majstrov futbalistov Artmedie Petržalka, teraz sa mu rovnaký úspech podarilo zopakovať s iným bratislavským klubom. Tréner Slovana Vladimír Weiss pociťoval po víťazstve 3:2 v odvete play off proti FC Midtjylland obrovskú radosť a únavu, postup cez favorizovaný dánsky tím označil za zázrak.Slovan vstupoval do domácej odvety na vypredanom Tehelnom poli s nádejným výsledkom 1:1, ktorý uhral minulý týždeň na Jutskom polostrove. Gól Marka Toliča mu však paradoxne akoby ublížil, "belasí" sa totiž až príliš stiahli do obrany, výsledkom čoho boli dva góly v sieti inak výborne chytajúceho Dominika Takáča. Ten svoj tím pri ďalších šanciach podržal, pričom neskôr v nervydrásajúcom závere najskôr Tolič druhým gólom v zápase vyrovnal a Tigran Barseghjan gólom na 3:2 spôsobil totálny ošiaľ na tribúnach.Emócie stále lomcovali aj trénerom Weissom na pozápasovej tlačovej konferencii." vravel kouč Slovana po skalpe dánskeho šampióna.Duel s Midtjyllandom rezonoval medzi fanúšikmi už niekoľko dní pred úvodným výkopom. Bratislavu zaplavila belasá farba, tréner Weiss i hráči museli vyhovieť početným žiadostiam fanúšikov o fotografiu počas vyrazenia si na kávu alebo prechádzky v meste.dodal Weiss, ktorému vyšli striedania, hoci sa k nim odhodlal až v neskoršej fáze zápasu za nepriaznivého stavu 1:2. "Dvadsať minút do konca som povedal, že musíme riskovať. Dole šiel Szöke, hoci hral fantasticky. Vyšli nám striedania, radujme sa, je to veľký deň. Dal som hráčom dva dni voľno, nech si užijú tento fantastický úspech." On sám oslavoval v drese Barseghjana, ktorému na oplátku dal svoje sako.vravel v dobrej nálade spokojný kouč Slovana.Jeho mužstvo spozná osmičku súperov v hlavnej fáze na štvrtkovom žrebe v Monacu, do ktorého pôjde z najslabšieho štvrtého výkonnostného koša. Lodivod sériového slovenského šampióna nemá preferenciu, na koho by chcel naraziť.zložil kompliment Weiss svojim hráčom.Zároveň vyjadril nádej, že naplnením kasy za postup do LM sa iba začína éra budovania veľkého Slovana.dodal Weiss.Leví podiel na postupe futbalistov Slovana Bratislava do hlavnej fázy Ligy majstrov má David Strelec. Útočník "belasých" síce zostal v play off dlžný povesti svojho priezviska a konto FC Midtjylland nezaťažil v dvoch zápasoch ani jedným presným zásahom, v predošlých fázach však strelil tri góly a pridal rovnaký počet asistencií.Slovan sa stal štvrtým klubom zo Slovenska v novodobej histórii súťaže s miestenkou v hlavnej fáze. Naposledy v nej v sezóne 2010/2011 účinkoval MŠK Žilina. Predtým sa podarilo preniknúť medzi elitu 1. FC Košice a Artmedii Petržalka.povedal Strelec po stredajšej odvete play off, v ktorej Slovan pred vypredaným Tehelným poľom dokázal v nervydrásajúcom závere otočiť z 1:2 na 3:2 a slávil historický postup.Reprezentačný útočník je odchovanec Slovana a čerstvý úspech materského klubu tak možno vníma intenzívnejšie ako iní hráči.pripomenul Strelec svoje pôsobenie v Spezii.Slovan sa mená súperov v ligovej fáze LM dozvie na štvrtkovom žrebe. Isté je, že "belasých" čaká osem zápasov proti európskej špičke.doplnil Strelec.