Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 0:1 v 7. kole českej ligy

Česká liga - 7. kolo:



FK Teplice - FK Jablonec 3:2 (1:2)



Góly: 8. Urbanec, 63. Žák, 66. Gningue - 18. Chramosta, 40. Martinec. ČK: 76. Malínský, 90.+2 Jovovič (obaja Jablonec) po 2. ŽK



/J. Považanec (Jablonec) nefiguroval pre trest na súpiske/

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)



Gól: 41. Sýkora



/K. Mészáros (Liberec) hral od 82. min - E. Jirka hral od 84. min, M. Tvrdoň a R. Dedič (všetci Plzeň) boli na lavičke náhradníkov/



Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 0:2 (0:0)



Góly: 60. a 75. Ladra. ČK: 41. Broukal (České Budějovice) po 2. ŽK



/M. Králik a L. Skovajsa odohrali celé stretnutie, L. Čmelík hral do 77. min, B. Sluka hral do 61. min, J. Grič hral od 77. min, D. Šípoš a J. Švec (všetci České Budějovice) boli na lavičke náhradníkov - S. Dancák (Mladá Boleslav) hral do 90. min/

Praha 3. septembra (TASR) - Futbalisti majstrovskej Viktorie Plzeň uspeli v sobotnom stretnutí 7. kola najvyššej českej súťaže na trávniku Slovana Liberec 1:0. Po góle Jana Sýkoru zo 41. minúty si pripísali piate víťazstvo v ligovej sezóne, naďalej sú bez prehry a so ziskom 16 bodov figurujú na čele neúplnej tabuľky.