Slovan má deviaty majstrovský titul, osamostatnil sa na čele tabuľky

6. finále TEL:



HK Nitra - HC Slovan Bratislava 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)



Góly: 38. Mezei (Varga, Nemec), 45. Nemec (Mezei) - 30. Takáč (Harris), 45. Haščák (Gachulinec), 46. Golian (Jääskeläinen, Takáč), 59. Kytnár (Takáč, Sersen), 60. Takáč (Harris, Sersen). Rozhodovali: Korba, Štefík – Durmis, Kacej, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3600 divákov.



HK Nitra: Honzík – Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Bodák, Vitaloš, Rais – Krivošík, Buncis, Buček – Varga, Rockwood, Holešinský – Baláž, Hrnka, Tvrdoň – Sýkora, Bajtek, Pupák – Volko



HC Slovan Bratislava: Peters – MacKenzie, Maier, Beňo, Sersen, Gachulinec, Golian, Žabka – Haščák, Rapuzzi, Yogan – Jääskeläinen, Harris, Takáč – Zigo, Kytnár, Matoušek – Sukeľ, Bezák, Lukošík – Belluš



/konečný stav série: 2:4, Slovan získal titul/

Na snímke zľava Anthony Peters (Bratislava) a Adam Sýkora (Nitra) v šiestom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 1. mája 2022 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Prehľad doterajších majstrov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži aj s trénermi:



1993/1994: Dukla Trenčín (František Hossa), 1994/1995: HC Košice (Ján Selvek), 1995/1996: HC Košice (Ján Faith), 1996/1997: Dukla Trenčín (Jaroslav Walter), 1997/1998: Slovan Bratislava (Ernest Bokroš), 1998/1999: HC Košice (Ján Selvek), 1999/2000: Slovan Bratislava (František Hossa) 2000/2001: HKM Zvolen (Ernest Bokroš), 2001/2002: Slovan Bratislava (Miloš Říha), 2002/2003: Slovan Bratislava (Július Šupler), 2003/2004: Dukla Trenčín (Dušan Gregor), 2004/2005: Slovan Bratislava (Miloš Říha), 2005/2006: MsHK Žilina (Ján Šterbák), 2006/2007: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger), 2007/2008: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger), 2008/2009: HC Košice (Anton Tomko), 2009/2010: HC Košice (Rostislav Čada), 2010/2011: HC Košice (Rostislav Čada), 2011/2012: Slovan Bratislava (Jan Neliba), 2012/2013: HKM Zvolen (Peter Mikula), 2013/2014: HC Košice (Anton Tomko), 2014/2015: HC Košice (Peter Oremus), 2015/2016: HK Nitra (Antonín Stavjaňa), 2016/2017: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh), 2017/2018: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh), 2018/2019: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Dan Ceman), 2020/2021: HKM Zvolen (Peter Oremus), 2021/2022: Slovan Bratislava (Andrej Podkonický)

Nitra 1. mája (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v šiestom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy 2021/2022 a získali titul majstra SR. V nedeľu triumfovali na ľade HK Nitra 5:2 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy.Po bezgólovej prvej tretine strelili obe mužstvá po jednom góle v druhej časti hry, Slovan rozhodol o triumfe v tretej tretine. Víťazný gól dal obranca Andrej Golian, v závere ešte hostia spečatili triumf dvomi zásahmi do prázdnej bránky.Hokejisti Slovana Bratislava získali už svoj deviaty majstrovský titul a osamostatnili sa na čele historickej tabuľky. Druhé sú Košice, ktoré triumfovali v najvyššej slovenskej súťaži osemkrát.Extraliga má vo svojej histórii naďalej sedem rôznych víťazov. Pre trénera Slovana Andreja Podkonického je to prvý titul v kariére v pozícii hlavného trénera, vlani ho získal vo Zvolene ako asistent Petra Oremusa.Úvodná päťminútovka priniesla vzájomné oťukávanie. V 8. minúte hral Slovan prvú presilovú hru, pri ktorej pálil Jääskeläinen takmer identicky ako pri svojom vyrovnávajúcom góle z druhého stretnutia, avšak Honzík jeho pokus skryl v lapačke. Kúsok od gólu boli „belasí“ v 15. minúte po ofenzívnom výlete Maiera, ale puk padajúci do brány odpratal bejzbalovým úderom vo vzduchu obranca Švárny. "Corgoni" mohli psychicky narásť prípadným gólom do šatne. V úplnom závere tretiny čelil Peters ostreľovaniu dvojice Vitáloš – Buček, no kanadský brankár odolal.Prostredná časť začala divokou prvou minútou. Najskôr našiel pred hosťujúcou bránou zadavkou Krivošík hokejku Bučeka, ten však nemieril presne. Na opačnej strane sa uvoľnil Takáč, ktorý chcel tiesnený Mezeiom skórovať strelou po ľade, tento zámer mu nevyšiel. V polovici zápasu využili hostia dlhú striedačku Nitry, zatlačili domácich v pásme z čoho aj gólovo vyťažili. Harris poslal strieľanú prihrávku na Takáča, ktorý ju usmernil za Honzíka - 0:1. Ideálnu šancu na odpoveď mali Nitrania v presilovej hre, ktorá im však nevyšla. V 36. minúte sa vo veľkej šanci ocitol medzi kruhmi Tvrdoň, ale z otočky pálil mimo bránu. Pred odchodom do kabín sa predsa skóre menilo, keď sa do puku oprel domáci kapitán Mezei a oživil nádeje Nitry - 1:1.Tretia tretina začala vo sviežom tempe, domáci najskôr niekoľkokrát strieľali na Petersa, no potom Haščák tečoval strelu Gachulinca a poslal Slovan opäť do vedenia. Už o 19 sekúnd neskôr však Nemec nahodil puk na bránku a Sersen tečoval puk do vlastnej bránky korčuľou - 2:2. O ďalších 51 sekúnd SLovan opäť viedol, keď strela Goliana zapadla do pravého horného rohu Honzíkovej bránky. O pár minút mohol rozhodnúť Lukošík, ale netrafil bránku z bezprostrednej blízkosti. Slovan hral od tejto chvíle veľmi umne, pozorne bránil a dával si pozor na chyby. Nitrania hnaní obecenstvom túžili po vyrovnaní, ale sily na ďalší gól už nenašli. Nepomohla im ani záverečná power play, naopak Kytnár a Takáč gólmi do prázdnej bránky spečatili triumf Slovana.