Slovan má dve kolá pred koncom na čele päťbodový náskok

Fortuna liga - 8. kolo nadstavbovej časti:



skupina o titul:



nedeľa 7. mája



FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 2:3 (1:1)



Góly: 5. Krstovič, 80. Ramadan - 42. Lovat, 74. Green, 90.+5 Weiss ml. (z 11 m). ŽK: Kalmár, Káčer - Kašia, Weiss, ČK: 90.+5 Weiss (Slovan) po 2 ŽK, rozhodovali: Glova - Bednár, Poláček, 12.211 divákov



Dunajská Streda: Petráš - Alex Pinto, Kružliak, Brunetti, Andzouana (12. Davis) - Nebyla, Káčer, Kalmár - Blackman (46. Ramadan), Krstovič, Veselovský (78. Niarchos)



Slovan: Trnovský - Medveděv, Kašia, De Marco, Lovat - Kankava, Kucka - Čavrič (83. Zmrhal), Čakvetadze (89. Weiss), Green - Abubakari (89. Barseghjan)





sobota 6. mája



FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:0)



Gól: 60. Rymarenko. Rozhodovali: Dzivjak – Straka, Jánošík, ŽK: Savvidis - Uhrinčať, Migaľa, Gorosito, 2701 divákov.



Trnava: Vantruba – Koštrna, Štetina, Kóša (66. Ristovski), Twardzik – Savvidis – Daniel (46. Azevedo), Bukata (46. Štefánik), Procházka (66. Oseni), Ofori – Taiwo



B. Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Gorosito, Willwéber – Pišoja (66. A. Slávik), Migaľa (66. Depetris), Ľupták, Záhumenský – Faško (90+. Svetlík), Balič (90+. Hanes) – Rymarenko (89. Káčerík)





piatok 5. mája



o titul:



MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 0:1 (0:1)



Gól: 27. Kabongo. Rozhodovali: K. Micheľ – Ferenc, Štrbo, ŽK: Sauer. Nemčík - Bariš, Talakov, 1041 divákov



Žilina: Belko - Minárik (60. Ndjeungoue), Stojčevski, Nemčík - Rusnák (76. Owusu), Iľko (60. Gidi), Sauer, Javorček - Kaprálik, Jambor, Ďuriš (71. Galčík)



Podbrezová: Rehák - Bartoš, Bakaľa, Oravec - Blahút, Ďatko (73. Šikula) , Faško (60. Špyrka), Bariš - Kováčik (60. Kukoľ), Kabongo (83. Masaryk), Sangare (60. Talakov)





tabuľka:



1. Slovan 30 20 6 4 63:30 66



2. D. Streda 30 18 7 5 52:29 61



3. Trnava 30 13 7 10 48:36 46



4. Podbrezová 30 12 8 10 43:41 44



5. B. Bystrica 30 13 5 12 49:53 44



6. Žilina 30 11 6 13 47:48 39

o udržanie sa:



sobota 6. mája



MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 0:2 (0:2)



Góly: 30. Bagin, 42. Stojsavljevič. Rozhodovali: Marhefka - Vorel, Weiss, ŽK: Kupusovič, Lavrinčík (obaja AS), 631 divákov.



Michalovce: Száraz – Magda, Volanakis, Marjanovič, Kotula – Vaško (84. Qose), Njie (46. Adekunle) - Pena (84. Slebodník), Jánošík (69. Žofčák), Marcin - Kanu (69. Krivokapič)



Trenčín: Vozinha - Kmeť (86. Praženka), Bagin, Stojsavljevič, Kozlovský - Oladoye, Bainovič - Azango, Dos Santos (73. Lavrinčík), Soares (73. Yem) - Kupusovič (89. Okunola)





MFK Ružomberok - MFK Skalica 1:2 (0:1)



Góly: 46. Šefčík - 8. Mášik, 48. Kousal. Rozhodovali: Kišš - Hancko, Jekkel, ŽK: Luterán, Selecký, Lavička, Maslo, Fabiš - Fábry, tréner (Majerník), Mášik, Rudzan, 802 divákov.



Ružomberok: Frühwald - Mrva (65. Fabiš), J. Maslo, Malý, Selecký (85. Rakyta) - Zsigmund, Luterán (46. Domonkos) - Šefčík, Chrien, Tučný (46. Gerec) - Kelemen (77. Macejko)



Skalica: Šemrinec - Krčík, Blažek, Hurtado, Rudzan - Morong, Mášik (65. Vlasko), Hollý (69. Černek), Kousal (69. Yao) - Fábry (65. Podhorin), Haša (78. Švec)





MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (1:1)



Góly: 45. Václavík - 16. Almeida. Rozhodovali: Očenáš – Vass, Kuba, ŽK: Václavík, Nečas, Popovič - Sloboda, Bednár, Pinte, Suľa, 211 divákov.



Liptovský Mikuláš: Sváček - Diviš, Popovič, Spychka, Nečas - Gerát, Václavik - Bartoš, Voško (78. Jendrišek), Gaži (78. Fadairo) - Laura



ViOn: Lukáč – Suľa, Bednár, Šuvalija (87. Havryliuk), Toml – Múdry (54. Duga), Sloboda (73. Ďubek) - Almeida, Mondek, Pinte (54. Brenkus) - Čerepkai (53. Ikugar)





tabuľka:



7. Ružomberok 30 11 11 8 40:29 44



8. Skalica 30 8 10 12 31:37 34



9. Michalovce 30 8 9 13 38:48 33



10. Trenčín 30 8 9 13 32:48 33



--------------------------------------



11. Z. Moravce 30 6 13 11 34:46 31



--------------------------------------



12. L. Mikuláš 30 2 9 19 22:54 15*



*-už istý zostup do II. ligy

Bratislava 7. mája (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú blízko obhajoby majstrovského titulu. Líder súťaže triumfoval v nedeľnom šlágri 8. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy na ihrisku druhého tímu tabuľky FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:2 a dve kolá pred koncom sezóny má pred rivalom už päťbodový náskok. O víťazstve hostí rozhodol v nadstavenom čase druhého polčasu z pokutového kopu Vladimír Weiss ml.Nový rozmer nadobudol boj o bronzovú priečku. Piatkovým víťazstvom v Žiline (1:0) sa do neho vrátila Podbrezová a v sobotu sa pridala aj Banská Bystrica, ktorá dokázala vyhrať v Trnave 1:0. Oba tímy tak strácajú na tretí Spartak už iba dva body.V skupine o udržanie sa klesli na predposlednú 11. priečku znamenajúcu účasť v baráži hráči FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, ktorí remizovali V NTC Poprad s už istým zostupujúcim Liptovským Mikulášom 1:1. Na 10. miesto sa posunul Trenčín vďaka výhre 2:0 v Michalovciach, oba tímy majú pred ViOn-om dvojbodový náskok.