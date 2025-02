Slovan má istotu prvého miesta, Weiss: Ešte nie sme majstri

Trenčín 23. februára (TASR) - Futbalisti Slovanu Bratislava si dve kolá pred koncom základnej časti Niké ligy zabezpečili istotu prvého miesta. Stačil im na to bod po výsledku 1:1 zo stretnutia s Trenčínom, keďže rovnako tak sa skončil aj duel Žiliny s Dunajskou Stredou.



Na góly sa čakalo až do druhej polovice druhého polčasu, prvýkrát sa podarilo rozvlniť sieť v 74. minúte zásluhou domáceho Damiána Bariša. Slovan vyťažil z územného tlaku len jeden gól, autorom bolo v 83. minúte Danilo Ignatenko. "Celé mužstvo nehralo dobre prvý polčas. Málo sme behali, mali sme slabé čísla. Nedá sa to oklamať. V tomto smere, keď pridáme, sme dobré mužstvo. Keď nepridáme, tak sme ľahko zdolateľní, alebo nevyhráme ľahko," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner bratislavského tímu Vladimír Weiss.



Trenčania siahali na cenné víťazstvo, ktoré by im výrazným spôsobom pomohlo v boji o záchranu, napokon však boli radi aspoň za bod. "Bol to výborný zápas a výborný výkon nášho tímu. Potom to už bolo hore-dole, Slovan chcel vyhrať, my sme chceli vyhrať. Škoda, že sa nám nepodarilo udržať vedenie. Samozrejme, bod si treba vážiť, lebo nie vždy to je so Slovanom ľahké. Keby to bolo víťazstvo, tak by to bol perfektný deň. Akurát škoda, že je to remíza," vyjadril sa Damián Bariš pre oficiálnu klubovú televíziu Trenčína.



"Belasí" vstúpia šiestykrát za uplynulých sedem rokov do nadstavbovej časti z prvého miesta, ešte pred jej začiatkom ich v sobotu 1. marca o 15.30 h čaká derby so Spartakom Trnava. "S Trnavou budeme chcieť hrať ofenzívny futbal a budeme chcieť vyhrať. To, čo som povedal, ale platí, ešte nie sme majstri. Musíme priložiť jednou lopatou k výkonu tak, aby sme si vytvorili opäť ten rešpekt, ktorý sme mali. Pri trojbodovom systéme sa môže stať všeličo," povedal kouč Slovana.



Cenný bod s úradujúcim majstrom môže byť pre Trenčín motivujúcim faktorom do bojov v dolnej skupine. "Nedovolím, aby sme boli v baráži, alebo nedajbože vypadli. Určite sa budeme biť o siedmu pozíciu," vyhlásil stredopoliar AS Artur Gajdoš.