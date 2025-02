Slovan má po prvom jarnom kole už šesťbodový náskok na Žilinu

Bratislava 9. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si po úvodnom kole jarnej časti Niké ligy upevnili postavenie na čele tabuľky. Úradujúci majster triumfoval v nedeľu na pôde Ružomberka hladko 5:1 a vedie už so šesťbodovým náskokom pred druhou Žilinou. Tá v sobotu na domácom trávniku zakopla, keď prehrala s Košicami 0:2.



V drese Slovana sa hetrikom blysol striedajúci Róbert Mak, ďalšie góly "belasých" dali David Strelec a Tigran Barseghjan. Ružomberok natiahol sériu prehier na päť zápasov. Žilinčania utrpeli po zimnom oslabení kádra druhú prehru v sezóne, góly Košičanov strelili Giannis Niarchos a Karlo Miljanič. Hostia sa ziskom troch dôležitých bodov posunuli na šieste miesto v tabuľke.



Na "šošonov" sa doťahuje Trnava, ktorá uspela v Banskej Bystrici 4:1 a na MŠK stráca už len dva body. Dvoma gólmi pomohol Spartaku k triumfu skúsený Michal Ďuriš. Dukla vyšla pod vedením nového trénera Martina Poljovku naprázdno, celkovo zaznamenala už štvrtú ligovú prehru za sebou.



Štvrtá je naďalej Dunajská Streda, ktorá pretrhla šnúru piatich zápasov bez víťazstva a v 19. kole zdolala poslednú Skalicu 3:1 aj zásluhou dvoch zásahov Ammara Ramadana. DAC strelil všetky góly už v prvom polčase. V súboji dvoch tímov bojujúcich o prvú šestku domáce Michalovce remizovali s Podbrezovou 2:2. "Železiari" figurujú na piatom mieste s dvojbodovým náskokom pred Košicami a Michalovcami, ktoré sú siedme zásluhou horšieho skóre. Na ôsmu pozíciu sa posunul Trenčín, ktorý zvíťazil nad nováčikom z Komárna 1:0. O triumfe AS rozhodla zimná posila Pepijn Doesburg.







Niké liga - 19. kolo:



sobota



MŠK Žilina - FC Košice 0:2 (0:1)



Góly: 17. Niarchos, 80. Miljanič. ŽK: Narimanidze - Niarchos, Jakubko, Miljanić. Rozhodovali: Marhefka - Jekkel, Zemko, 1575 divákov.



MŠK Žilina: Belko - Minárik, Hubočan, Narimanidze - Kopásek, Gidi, M. Sauer (90. Adang), Bari - D. Ďuriš (74. Ďatko), Jambor (74. Prokop), Sanusi (46. Iľko)



FC Košice: Šípoš - Kružliak, Krivák, Jakubko (82. Fabiš) - Kouassivi-Benissan, Gallovič, Zsigmund, Magda - Čerepkai (69. Kenzhebek (90. Jones), M. Faško (82. Jakúbek), Niarchos (69. Miljanič)







FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Skalica 3:1 (3:0)



Góly: 8. a 11. Ramadan, 42. Brunetti – 83. Sobczyk, ŽK: Bajo, Bősze, Dimun – Sobczyk. ozhodovali: Gemzický – Poláček, Hrmo, 2252 divákov.



DAC 1904: Popovič – Kapanadze, Kacharaba, Brunetti, Andzouana (79. Mendez) – Tuboly, Bajo (73. Dimun), Herc (63. Sylla) – Trusa (73. Dukanović), Barišič (63. Bősze), Ramadan



Skalica: Junas – Krčík, ranko, Šuver, Gaži – M. Nagy (86. Kopas), Hradecký (46. Vlasko) – Leginus, Pudhorocký (78. Ravas), Smejkal (67. Matejov) – Matějka (66. Sobczyk)







MFK Dukla Banská Bystrica – FC Spartak Trnava 1:4 (0:3)



Góly: 65. Rymarenko – 8. a 37. Ďuriš, 18. Ofori, 53. Godál (vlastný). Rozhodcovia: Očenáš – Hancko, Bobko. ŽK: Šikula, Godál, Slebodník – Ujlaky. 1582 divákov.



Banská Bystrica: Rehák – Šikula, Godál, Willwéber, Záhumenský (74. Hanes) – Pišoja, Hlinka, Považanec, Veselovský (66. Babacar Sy) – Malec (46. Slebodník), Rymarenko



Trnava: Frelih – Holík, Štetina, Ujlaky, Mikovič (66. Jureškin) – Ofori (66. Sabo), Zeljković (67. Bukata), Kratochvíl (46. Procházka) – Daniel, Ďuriš (66. Paur), Azango







MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (2:1)



Góly: 37. Dzocenidze, 45.+6. Kyziridis (z 11 m) - 17. Yirajang, 90.+6 Kováčik (z 11 m). Rozhodovali: Dzivjak – Vorel, Kuba, ŽK: Taraduda, Žulevič, Dzocenidze - Palumets, Smékal, Yirajang, ČK: 90.+9. Kyziridis (Michalovce, po 2. ŽK), 1136 divákov.



Michalovce: Budinský – Dzocenidze, Bednár, Risvanis (32. Šimko) - Zubairu - Taraduda, Musák, Kyziridis, Bahi - Marcin (36. Petřík, 78. Sivi), Ikoba (78. Žulevič)



Podbrezová: Danko - Paraj, Koštrna, Mielke (90.+1. Slávik) - Kováčik, Palumtes (46. Deml), Faško (86. Abate), Yirajang - Štefánik, Smékal, Chyla







nedeľa



MFK Ružomberok – Slovan Bratislava 1:5 (1:2)



Góly: 43. Madleňák - 21., 32. a 71. Mak, 48. Strelec, 83. Barseghjan. Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Košecký.



Ružomberok: Ťapaj - Kadlec, Malý, Mojžiš, Madleňák – Souček, Lavrinčík – Domonkos (46. Boďa) – Tučný (79. Božík), Chrien (77. Gerec), Selecký (46. Chobot)



Slovan: Takáč – Blackman, Kašia, Wimmer, Zuberu (76. Medveděv) – Bajrič (77. Mustafić), Savvidis – Barseghjan, Tolič, Marcelli (17. Mak) – Strelec (77. Weiss)







AS Trenčín - KFC Komárno 1:0 (1:0)



Gól: 28. Doesburg. Rozhodovali: Smolák - Pozor, Štofik, ŽK: Yakubu - Špiriak, Šmehyl, 918 divákov.



AS Trenčín: Katič – Pavek, Bondarenko, Stojsavljevič, Skovajsa – Ben Sallam (86. Bessilé), Yakubu (49. Fiala), Bariš – Sunday (63. Suleiman), Doesburg (86. Ibrahim), Nsumoh (63. Uchegbu)



KFC Komárno: Dlubáč – Šmehyl, Šimko, Špiriak, Rudzan – Ožvolda (84. Tóth), Žák – Bayemi (46. Németh), Nagy (46. Tamás), Ganbold (72. Sliacky) – Sylvestr (84. Pillár)







tabuľka:



1. Slovan 19 15 2 2 46:22 47



2. Žilina 19 12 5 2 39:17 41



3. Trnava 19 11 6 2 31:15 39



4. D. Streda 19 7 6 6 27:20 27



5. Podbrezová 19 6 7 6 26:25 25



6. Košice 19 5 8 6 23:21 23



7. Michalovce 19 5 8 6 24:30 23



8. Trenčín 19 3 9 7 20:32 18



9. B. Bystrica 19 4 5 10 21:31 17



10. Ružomberok 19 4 5 10 20:34 17



11. Komárno 19 5 2 12 21:36 17



12. Skalica 19 3 5 11 20:35 14