Slovan má pred Shamrockom rešpekt, Weiss: Musíme byť chytrí

1. kolo kvalifikácie Ligy majstrov UEFA

streda 7. júla 18.30 h



ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Shamrock Rovers /Národný futbalový štadión, Bratislava/



rozhodujú: Sebastian Gishamer - Maximilian Weiss, Jasmin Sabanovič (všetci Rak.)



predpokladané zostavy:

Slovan: Chovan - Medveděv, Kashia, Božikov, De Marco - Kankava, de Kamps – Hrnčár, Holman, Čavrič – Henty

Shamrock: Mannus - Hoare, Lopes, Grace - Gannon, Finn, O’Neill, Scales - Towell, Gaffney, Greene

Bratislava 6. júla (TASR) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava utrpel počas pandémie koronavírusu miliónové straty a jeden zo spôsobov kompenzácie je úspech v európskych súťažiach. V prvom kole kvalifikácie Ligy majstrov UEFA ho v stredu na Tehelnom poli čaká írsky majster Shamrock Rovers, no v hľadisku ho môže povzbudiť len 500 fanúšikov. Tréner Slovana Vladimír Weiss svojmu tímu verí, no zároveň upozornil na silu a húževnatosť súpera.Realizačný tím Slovana sa na stredajšieho súpera chcel ísť pozrieť aj osobne, ale v Írsku platia prísne karanténne opatrenia. "," uviedol Weiss.V príprave na novú sezónu odohrali "belasí" štyri zápasy. Na sústredení v Rakúsku zdolali Kapfenberg 4:1, Orenburg 1:0 a Admiru 4:0. Generálkou na stredajší súboj bol domáci zápas proti českému prvoligistovi zo Zlína. "" povedal Weiss.Tréner írskeho majstra Stephen Bradley nebude mať v Bratislave k dispozícii duo Chris McCann - Neil Farrugia, kormidelník "belasých" má káder v poriadku. Zranený je síce obranca Lucas Lovat, po menších zraneniach však už trénujú Vladimír Weiss ml. a Dávid Strelec. "," prezradil tréner Slovana.Hráči Slovana majú skúsenosť s írskym futbalom spred dvoch rokov. V úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy doma zdolali FC Dundalk 1:0, v Dubline triumfovali 3:1. "" upozornil kapitán Slovana Vasil Božikov.V Írsku sa hrá najvyššia súťaž systémom jeseň-jar, v tamojšej Premier Division odohrali už 19 kôl. Shamrock je na čele s 38 bodmi o skóre pred Sligom Rovers. V piatok hral doma práve proti Dundalku a po góloch Liama Scalesa, Seana Gannona, Aaron Greeneho zvíťazil 3:1. "," povedal tréner Shamrocku.Íri sa na Slovan tešia, no slová trénera Bradleyho hovoria o rešpekte. "."Tréneri oboch tímov budú po prvý raz šiť taktiku na dvojzápas po zmene pravidla o vyššej váhe gólu dosiahnutého na ihrisku súpera. Európska futbalová únia (UEFA) ho zrušila po 56 rokoch. O víťazovi dvojzápasu tak v prípade vyrovnaného skóre bude už od novej sezóny rozhodovať iba predĺženie, prípadne jedenástkový rozstrel. "" dodal Weiss.