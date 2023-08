Slovan má záujem o Strelca, Kmotrík ml.: S Davidom sme dohodnutí

Bratislava 4. augusta (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava by mohol čoskoro posilniť útočník David Strelec. Úradujúci slovenský šampión v piatok potvrdil záujem o svojho odchovanca, ktorý je momentálne kmeňový hráč talianskej Spezie Calcio.



"V súčasnosti prebiehajú rokovania na úrovni klubov, jednalo by sa o hosťovanie s opciou na trvalý prestup. So samotným Davidom sme na podmienkach dohodnutí, boli by sme veľmi radi, ak by opäť nosil belasý dres. Veríme, že sa nám podarí dotiahnuť rokovania do úspešného konca, a že David by v takom prípade mohol byť trénerovi k dispozícii už na dvojzápas s Maccabi Haifa,“ povedal pre klubový web Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.



Dvadsaťdvaročný Strelec pôsobil v prvom tíme Slovana v rokoch 2018 až 2021, potom prestúpil do Spezie. Jarnú časť uplynulej sezóny strávil na hosťovaní v talianskej druholigovej Reggine.