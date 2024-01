Slovan mal na sústredení v Katare nastúpiť proti Dinamu Moskva

Dauha 23. januára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava mali podľa informácií českých médií odohrať na sústredení v Katare prípravný zápas s Dinamom Moskva. Úradujúci slovenský majster pritom oficiálne informoval len o stretnutiach s tamojšími tímami Al Rayyan a Al Wakrah. Dinamo vysielalo stretnutie, ktoré sa začalo o 15.00 SEČ, naživo na svojich sociálnych sieťach.



Tieto informácie boli medializované už v pondelok a reagoval na ne aj Jaroslav Tvrdík. Predseda predstavenstva Slavie Praha naznačil zrušenie plánovaného prípravného zápasu so Slovanom na pôde pražského tímu. "Viem len to, že sa mi pán Tvrdík snažil dovolať, či by sme zápas nepreložili na vedľajšie ihrisko, pretože menia trávnik," uviedol v reakcii majiteľ Slovana Ivan Kmotrík.



V Prahe má slovenský majster nastúpiť 4. februára. Štart jarnej časti Niké ligy je na programe o päť dní neskôr, Slovan ju začne na pôde Žiliny.