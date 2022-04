Slovan mrzeli nepremenené šance, Takáč: Škoda, mohol som vyrovnať

Košice 12. apríla (TASR) - Po treťom semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy je jasné, že séria medzi hokejistami Košíc a Slovana Bratislava sa vráti do hlavného mesta. Slovanisti v pondelok nezvýšili svoj náskok na 3:0, naopak, prehra 1:3 znamená priebežný stav série 2:1 pre Slovan. "Belasí," na rozdiel od predošlých dvoch zápasov, nedokázali otočiť skóre a prvýkrát po 16 zápasoch strelili v stretnutí menej ako dva góly.



"Bol to vyrovnaný zápas. V druhej tretine nás brzdili oslabenia a aj smoliarske góly. Potom sme to už nestrhli na svoju stranu, hoci sme na to mali šance. Aj ja som mal dva úniky, žiaľ, dnes to nepadlo. Mrzí ma hlavne ten druhý, v ktorom som si poradil s brankárom a mal som odkrytú bránku, no trafil som to do betónu," poznamenal útočník Samuel Takáč.



Slovanisti v dvoch domácich zápasoch ťažili z chýb súpera, no tentoraz ich nedokázali potrestať s dostatočnou efektivitou. Naopak, sami inkasovali po zaváhaní v rozohrávke a neustrážení si predbránkového priestoru. "Videli sme veľmi dobrý zápas. Vedeli sme, že Košičania do toho dajú všetko a pôjdu po nás. Nevyšla nám druhá tretina, v ktorej sme boli slabí v útočnom pásme a v osobných súbojoch. Domáci nás dostali pod tlak a hoci sme vyrovnali po ich chybe na 1:1, krátko na to sme inkasovali po strate puku na 2:1. Ideme ďalej," zhodnotil tréner HC Slovan Bratislava Andrej Podkonický.



Pre Slovanistov to bola po šiestich víťazstvách prvá prehra v tohtoročnej play off. Košiciam podľahli prvýkrát od 1. marca 2020, no najmä prišli o šancu vytvoriť si komfortný náskok 3:0 pred utorňajším zápasom číslo štyri. Je jasné, že séria sa bude hrať aj na Veľký piatok 15. apríla.