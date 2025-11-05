< sekcia Šport
Slovan musí vo Fínsku bodovať, Weiss: Už musíme niečo uhrať
Výhodou pre Slovan môže byť dištanc pre guinejského útočníka Mohameda Toureho, ktorý videl červenú kartu v dueli na pôde islandského Breidabliku.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tampere 5. novembra (TASR) - Futbalový tréner Vladimír Weiss st. priznal, že Slovan Bratislava musí vo štvrtok vo Fínsku bodovať, ak chce pomýšľať na play off Konferenčnej ligy. „Belasých“ čaká v Tampere tím KuPS Kuopio, proti ktorému zabojujú o prvé body v tejto sezóne KL. Slovan vstupuje do stretnutia v pozícii favorita, no domáci majú na konte v európskej súťaži už dva body a v historicky jedinom vzájomnom dueli so sériovým slovenským majstrom mali navrch.
KuPS cez víkend spečatil ôsmy titul, ktorý sa mu premiérovo podarilo obhájiť. V 300 kilometrov vzdialenom Tempere hrá z dôvodu nárokov UEFA, ktoré nespĺňa jeho domovský štadión v Kuopio. „Prišli sme na krásny štadión do Fínska, ktoré má najvyššiu životnú úroveň. Výhoda domácich je v umelej tráve, na ktorej vedia hrať. Tešíme sa na zápas a pri matematike už musíme niečo uhrať, aby sme mali šancu na play off. Naša hra sa zlepšuje, aj keď nie je ideálna. Je tam veľa faktorov - rotácia v zostave aj zranenia. Verím, že zajtra vybehne na trávnik jedenásť hráčov, ktorí zabojujú o víťazstvo,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii tréner Slovana Weiss st.
Výhodou pre Slovan môže byť dištanc pre guinejského útočníka Mohameda Toureho, ktorý videl červenú kartu v dueli na pôde islandského Breidabliku. Weiss však upozornil na kvalitu Poliaka Piotra Parzyszeka, ktorý od príchodu do tímu vsietil deväť gólov v sedemnástich zápasoch a zatiaľ jediný v Konferenčnej lige proti Drite (1:1). „Ich herný štýl je útočný futbal, majú vysoko postavených krajných obrancov a prehustený stred, kde vedia kombinovať na rýchlom povrchu. Musíme eliminovať túto útočnú silu a presadiť sa našou kvalitou. Musíme byť rýchli a kompaktní, ich hlavný útočník je síce vykartovaný, ale majú dobrého stredného útočníka. Každý tím reaguje na herný systém súpera a to platí aj o nás,“ povedal Weiss.
Jeden gól má na konte zatiaľ aj bratislavský Slovan, v úvodnom kole sa proti Racingu Štrasburg presadil Rahim Ibrahim a znížil na konečných 1:2. Listinu strelcov by chcel rozšíriť navrátilec Andraž Šporar, ktorý sa strelecky chytil minulý týždeň v Zlatých Moravciach proti Komárnu, kde vsietil dva góly (3:2). „Mal som trocha smoly, keď som prišiel. Zranil som sa a odohral som iba jeden zápas. Teraz sa cítim dobre, absolvoval som tri duely za sebou a pomohol tímu gólmi. Zajtra chcem skórovať a vyhrať,“ povedal Šporar. Proti Komárnu sa podieľal na obrate v rámci nadstavenia, keď „belasí“ prehrávali po 90 minútach 1:2. „Je pozitívne, že sme dokázali otočiť predošlé zápasy. S Podbrezovou sme hrali posledných 70 minút veľmi dobre a prehrávali sme aj proti Komárnu, ale ukázali sme, že sme Slovan," dodal Šporar.
KuPS hralo proti „belasým“ v druhom predkole Európskej ligy 2020/21 a po remíze 1:1 triumfovalo 4:3 v rozstrele z 11 m. Šporar v tom čase v Slovane nebol, ale na Fínsko nemá príjemné spomienky ani zo slovinskej reprezentácie: „Hral som tu raz s reprezentáciou a prehrali sme.“ Tridsaťjedenročný útočník taktiež hovoril o umelej tráve, ktorá bude pre Weissa kľúčová pri tvorbe základnej jedenástky. „Mám v hlave dve zostavy, po dnešnom tréningu sa rozhodnem, pretože nie všetci vedia hrať tak dobre na umelej tráve,“ priznal kormidelník. Súper jeho tímu má za sebou síce duely s menej známymi klubmi ako v prípade Slovana, no Weiss nechce fínsky tím podceňovať: „Domáci majú dva body a my máme nulu. Nepodceňoval by som islandské ani kosovské mužstvo, futbal vie hrať dnes každý. Niekedy obdivujem hráčov, čo vedia v rýchlosti urobiť. Keď budeme zajtra dobre behať a hrať na dotyk alebo na dva, máme šancu. Keď sme koncentrovaní a disciplinovaní, máme kvalitu. Keď je to naopak, vypomstí sa to.“
Úvodný výkop stretnutia je naplánovaný na 18.45 SEČ a v priamom prenose ho prinesie JOJ Šport.
/vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech ha/
KuPS cez víkend spečatil ôsmy titul, ktorý sa mu premiérovo podarilo obhájiť. V 300 kilometrov vzdialenom Tempere hrá z dôvodu nárokov UEFA, ktoré nespĺňa jeho domovský štadión v Kuopio. „Prišli sme na krásny štadión do Fínska, ktoré má najvyššiu životnú úroveň. Výhoda domácich je v umelej tráve, na ktorej vedia hrať. Tešíme sa na zápas a pri matematike už musíme niečo uhrať, aby sme mali šancu na play off. Naša hra sa zlepšuje, aj keď nie je ideálna. Je tam veľa faktorov - rotácia v zostave aj zranenia. Verím, že zajtra vybehne na trávnik jedenásť hráčov, ktorí zabojujú o víťazstvo,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii tréner Slovana Weiss st.
Výhodou pre Slovan môže byť dištanc pre guinejského útočníka Mohameda Toureho, ktorý videl červenú kartu v dueli na pôde islandského Breidabliku. Weiss však upozornil na kvalitu Poliaka Piotra Parzyszeka, ktorý od príchodu do tímu vsietil deväť gólov v sedemnástich zápasoch a zatiaľ jediný v Konferenčnej lige proti Drite (1:1). „Ich herný štýl je útočný futbal, majú vysoko postavených krajných obrancov a prehustený stred, kde vedia kombinovať na rýchlom povrchu. Musíme eliminovať túto útočnú silu a presadiť sa našou kvalitou. Musíme byť rýchli a kompaktní, ich hlavný útočník je síce vykartovaný, ale majú dobrého stredného útočníka. Každý tím reaguje na herný systém súpera a to platí aj o nás,“ povedal Weiss.
Jeden gól má na konte zatiaľ aj bratislavský Slovan, v úvodnom kole sa proti Racingu Štrasburg presadil Rahim Ibrahim a znížil na konečných 1:2. Listinu strelcov by chcel rozšíriť navrátilec Andraž Šporar, ktorý sa strelecky chytil minulý týždeň v Zlatých Moravciach proti Komárnu, kde vsietil dva góly (3:2). „Mal som trocha smoly, keď som prišiel. Zranil som sa a odohral som iba jeden zápas. Teraz sa cítim dobre, absolvoval som tri duely za sebou a pomohol tímu gólmi. Zajtra chcem skórovať a vyhrať,“ povedal Šporar. Proti Komárnu sa podieľal na obrate v rámci nadstavenia, keď „belasí“ prehrávali po 90 minútach 1:2. „Je pozitívne, že sme dokázali otočiť predošlé zápasy. S Podbrezovou sme hrali posledných 70 minút veľmi dobre a prehrávali sme aj proti Komárnu, ale ukázali sme, že sme Slovan," dodal Šporar.
KuPS hralo proti „belasým“ v druhom predkole Európskej ligy 2020/21 a po remíze 1:1 triumfovalo 4:3 v rozstrele z 11 m. Šporar v tom čase v Slovane nebol, ale na Fínsko nemá príjemné spomienky ani zo slovinskej reprezentácie: „Hral som tu raz s reprezentáciou a prehrali sme.“ Tridsaťjedenročný útočník taktiež hovoril o umelej tráve, ktorá bude pre Weissa kľúčová pri tvorbe základnej jedenástky. „Mám v hlave dve zostavy, po dnešnom tréningu sa rozhodnem, pretože nie všetci vedia hrať tak dobre na umelej tráve,“ priznal kormidelník. Súper jeho tímu má za sebou síce duely s menej známymi klubmi ako v prípade Slovana, no Weiss nechce fínsky tím podceňovať: „Domáci majú dva body a my máme nulu. Nepodceňoval by som islandské ani kosovské mužstvo, futbal vie hrať dnes každý. Niekedy obdivujem hráčov, čo vedia v rýchlosti urobiť. Keď budeme zajtra dobre behať a hrať na dotyk alebo na dva, máme šancu. Keď sme koncentrovaní a disciplinovaní, máme kvalitu. Keď je to naopak, vypomstí sa to.“
Úvodný výkop stretnutia je naplánovaný na 18.45 SEČ a v priamom prenose ho prinesie JOJ Šport.
/vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech ha/