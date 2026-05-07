< sekcia Šport
Slovan je na prahu Jadranskej ligy, Vojinovič: Zaujímavý projekt
Jadranská liga zobrala pred sezónou 2025/2026 na voľnú kartu rakúsku Viedeň a rumunský Kluž, oba kluby by mali mať garanciu účasti na tri roky.
Autor TASR
Belehrad 7. mája (TASR) - Športový riaditeľ basketbalovej Jadranskej ligy (ABA liga) Milija Vojinovič informoval, že je vo finálnej fáze rokovaní o vstupu Slovana Bratislava do tejto súťaže. Účastník Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) už dávnejšie deklaroval záujem byť jej súčasťou. Po splnení všetkých technických a finančných požiadaviek by sa tak mohlo stať od sezóny 2026/2027.
Cieľom vedenia ligy je opätovné navýšenie počtu účastníkov, tentoraz z 18 na 20 klubov na ďalší súťažný ročník. Jedna miestenka bude s najväčšou pravdepodobnosťou patriť minuloročnému finalistovi Tipos SBL. „Z mnohých strán je veľký záujem o účasť v ABA lige, čo je dôkaz dôležitosti a kvality tejto súťaže. Čaká nás rozšírenie na 20 klubov, sme vo finálnej fáze rokovaní o udelení voľnej karty Slovanu Bratislava. Je to extrémne zaujímavý a ambiciózny projekt, finančne stabilný a z obchodného hľadiska mimoriadne profesionálne vedený. Zostáva jedno voľné miesto, na ktoré je viacero kandidátov. Posledné slovo a rozhodnutie bude mať Zhromaždenie, keďže kluby sú spoluvlastníkom súťaže,“ vyjadril sa Vojinovič pre portál mozzartsport.com.
Jadranská liga zobrala pred sezónou 2025/2026 na voľnú kartu rakúsku Viedeň a rumunský Kluž, oba kluby by mali mať garanciu účasti na tri roky. Takýto postup by sa mal týkať aj „belasých“. Klub z Pasienkov dlhodobo javí záujem o účasť v medzinárodných projektoch a nadnárodných súťažiach. V minulosti bol ešte pod hlavičkou Interu súčasťou Alpsko-jadranského pohára, Európskeho pohára FIBA a dva roky hral Severoeurópsku basketbalovú ligu (ENBL).
Ak by Slovan prijali za účastníka ABA ligy, tak sa stane historicky prvým klubom zo Slovenska, ktorý bude súčasťou tejto prestížnej nadnárodnej súťaže. V súčasnosti bojuje o postup do finále domácej Tipos SBL, v semifinálovej sérii s Nitrou vedie 3:1 na zápasy. „Teší nás, že táto súťaž je z hľadiska kvality tretia najlepšia v Európe a každou sezónou sa zlepšuje. ABA liga je unikátnym basketbalovým projektom v rámci Európy, ktorá pokrýva všetky náklady na cestovanie, ubytovanie a rozhodcov. Veľkou zárukou do budúcnosti je tiež strategická spolupráca a partnerstvo s Euroligou,“ dodal Vojinovič.
Cieľom vedenia ligy je opätovné navýšenie počtu účastníkov, tentoraz z 18 na 20 klubov na ďalší súťažný ročník. Jedna miestenka bude s najväčšou pravdepodobnosťou patriť minuloročnému finalistovi Tipos SBL. „Z mnohých strán je veľký záujem o účasť v ABA lige, čo je dôkaz dôležitosti a kvality tejto súťaže. Čaká nás rozšírenie na 20 klubov, sme vo finálnej fáze rokovaní o udelení voľnej karty Slovanu Bratislava. Je to extrémne zaujímavý a ambiciózny projekt, finančne stabilný a z obchodného hľadiska mimoriadne profesionálne vedený. Zostáva jedno voľné miesto, na ktoré je viacero kandidátov. Posledné slovo a rozhodnutie bude mať Zhromaždenie, keďže kluby sú spoluvlastníkom súťaže,“ vyjadril sa Vojinovič pre portál mozzartsport.com.
Jadranská liga zobrala pred sezónou 2025/2026 na voľnú kartu rakúsku Viedeň a rumunský Kluž, oba kluby by mali mať garanciu účasti na tri roky. Takýto postup by sa mal týkať aj „belasých“. Klub z Pasienkov dlhodobo javí záujem o účasť v medzinárodných projektoch a nadnárodných súťažiach. V minulosti bol ešte pod hlavičkou Interu súčasťou Alpsko-jadranského pohára, Európskeho pohára FIBA a dva roky hral Severoeurópsku basketbalovú ligu (ENBL).
Ak by Slovan prijali za účastníka ABA ligy, tak sa stane historicky prvým klubom zo Slovenska, ktorý bude súčasťou tejto prestížnej nadnárodnej súťaže. V súčasnosti bojuje o postup do finále domácej Tipos SBL, v semifinálovej sérii s Nitrou vedie 3:1 na zápasy. „Teší nás, že táto súťaž je z hľadiska kvality tretia najlepšia v Európe a každou sezónou sa zlepšuje. ABA liga je unikátnym basketbalovým projektom v rámci Európy, ktorá pokrýva všetky náklady na cestovanie, ubytovanie a rozhodcov. Veľkou zárukou do budúcnosti je tiež strategická spolupráca a partnerstvo s Euroligou,“ dodal Vojinovič.