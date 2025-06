Slovan na sústredení v Rakúsku, Kitka: Panuje tam rodinné prostredie

Káder ŠK Slovan Bratislava v úvode letnej prípravy: Dominik Takáč, Martin Trnovský, Matúš Macík, Kenan Bajrič, Tigran Barseghjan, Rahim Ibrahim, Danylo Ignatenko, Guram Kašia, Eduard Kozyk, Filip Lichý, Róbert Mak, Alexej Maroš, Maxim Mateáš, Jurij Medveděv, Alen Mustafič, Kelvin Ofori, Kyriakos Savvidis, Adler Da Silva, Marko Tolič, Vladimír Weiss ml., Kevin Wimmer, Sharani Zuberu



pripoja sa počas sústredenia v Rakúsku: David Strelec, Artur Gajdoš, Nino Marcelli







program potvrdených prípravných zápasov Slovana pred sezónou 2025/2026 /zdroj: skslovan.com/:



pondelok 23. júna o 18.00 h: CFR Kluž - ŠK Slovan Bratislava /sústredenie Windischgarsten (Rak.)/



utorok 8. júla o 19.30 h: ŠK Slovan Bratislava - Wisla Krakov /Tehelné pole/



nedeľa 13. júla: ŠK Slovan Bratislava - FC Midtjylland /Tehelné pole/



Bratislava 16. júna (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v pondelok začali letnú prípravu na novú sezónu. Sériový slovenský šampión sa zišiel v priestoroch Tehelného poľa, následne zamieril na takmer dvojtýždňové sústredenie do rakúskeho Windischgarstenu. Mužstvo trénera Vladimíra Weissa st. odohrá prvý prípravný duel o týždeň v Rakúsku proti rumunskému vicemajstrovi CFR Kluž.Aj z dôvodu vyťaženia štadióna počas majstrovstiev Európy do 21 rokov mali belasí hneď v prvý deň prípravy na programe presun do Windischgarstenu, po príchode ich čakal úvodný tréning. V utorok sa uskutoční fyzické testovanie.povedal pre klubový web asistent trénera Boris Kitka.Belasí prvýkrát v súčasnom modeli európskych pohárových súťaží štartujú v druhom kvalifikačnom kole Ligy majstrov. Prvý súťažný zápas nového ročníka teda odohrajú 22. alebo 23. júla. Svoju prvú prekážku spoznajú v stredajšom žrebe. „“ poznamenal Kitka.Slovan čaká príprava rozdelená do viacerých blokov. Prvá časť prebehne v Rakúsku, nasledovať budú domáce podmienky a v závere tradičné sústredenie v Šamoríne.pokračoval Kitka, ktorý spoločne s realizačným tímom dobre pozná prostredie vo Windischgarstene, kde mužstvo strávi nasledujúce necelé dva týždne:S mužstvom na sústredenie odcestoval stredopoliar Filip Lichý, ktorému sa skončilo hosťovanie v Dukle Praha. V nominácii nechýba nová tvár Kelvin Ofori, vo finálnom štádiu sú aj ďalšie príchody smerom do kádra. Pár dní voľna naviac dostal David Strelec, ktorý hral v júni za slovenskú reprezentáciu a po skončení európskeho šampionátu a krátkom oddychu sa pripoja aj Nino Marcelli s Arturom Gajdošom, ktorému sa skončilo hosťovanie v Trenčíne. V nominácii na sústredenie sú aj mladíci, konkrétne stredopoliar Maxim Mateáš, krídelník Alexej Maroš i stredopoliar Eduard Kozyk zo staršieho dorastu. Reprezentačné povinnosti na Gold Cupe, majstrovstvách zóny CONCACAF, si za Panamu plní Cesar Blackman, ktorý sa pripojí po skončení šampionátu. S tímom sa naopak pripravuje Vladimír Weiss ml. ktorý pred minulým ročníkom oznámil, že bude pre neho posledný v kariére.Potvrdenými súbojmi v príprave je ešte duel proti Wisle Krakov (v utorok 8. júla na Tehelnom poli). Slovan sa v rovnakom prostredí stretne v nedeľu 13. júla s FC Midtjylland. Práve cez dánskeho súpera postúpili „belasí“ v minulej sezóne v play off Ligy majstrov do hlavnej fázy.