Slovan na úvod proti Vilniusu, Green: Európske večery sú špeciálne

Európska konferenčná liga - H-skupina, 1. kolo:

ŠK Slovan Bratislava - FK Žalgiris Vilnius /štvrtok 8. septembra, 21.00 h, Národný futbalový štadión, Šport RTVS/

rozhodcovia: Džabarov - Husejnov, Džavanšir (všetci Azer.)



Súpiska ŠK Slovan Bratislava pre EKL:



brankári: Adrián Chovan, Martin Trnovský, Adam Hrdina, Branislav Chudík (B-list)

obrancovia: Myenty Abena, Vernon De Marco, David Hrnčár, Guram Kašia, Richard Križan, Lucas Lovat, Jurij Medveděv, Lukáš Pauschek

stredopoliari: Uche Agbo, Tigran Barseghjan, Andre Green, Giorgi Čakvetadze, Džaba Kankava, Juraj Kucka, Alen Mustafič, Ibrahim Rabiu, Vladimír Weiss ml., Jaromír Zmrhal

útočníci: Aleksandar Čavrič, Eric Ramirez, Ivan Šaponjič

Bratislava 7. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odštartujú púť H-skupinou Európskej konferenčnej ligy proti FK Žalgiris Vilnius. Úradujúceho litovského majstra privítajú vo štvrtok o 21.00 h na Tehelnom poli. V rovnakom čase si zmerajú sily ďalší súperi fortunaligového šampióna FC Bazilej a Pjunik Jerevan."Belasí" sa pokúsia zlepšiť svoj výsledok z predchádzajúcej sezóny EKL, keď vlani v konkurencii FC Kodaň, PAOK Solún a Lincolnu Red Imps nazbierali osem bodov (bilancia 2 víťazstvá, 2 remízy, 2 prehry, skóre 8:7) a skončili v tabuľke na tretej pozícii. Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play off, mužstvá na druhých miestach absolvujú baráž, kde budú čeliť ôsmim tímom z Európskej ligy, ktoré obsadili tretiu priečku.Slovanisti sa do skupinovej fázy EKL prebojovali za dramatických okolností. V odvete play off proti HŠK Zrinjski Mostar (2:1 pp, 7:6 z 11 m) ich v poslednej minúte predĺženia zachránil svojím druhým gólom v zápase Eric Ramirez a následne triumfovali v jedenástkovom rozstrele. Na rozdiel od domácej odvety 3. predkola EL, v ktorej na strely z 11 m podľahli Olympiakosu Pireus (2:2 pp, 3:4 z 11 m). Tento duel poslal do rozstrelu vyrovnávajúcim zásahom Andre Green. "" povedal anglický krídelník na oficiálnej stránke bratislavského klubu.Zverenci Vladimíra Weissa st. sa na stretnutie s Vilniusom naladili fortunaligovým víťazstvom v Banskej Bystrici 1:0. Úspech na štadióne nováčika najvyššej slovenskej súťaže sa nerodil jednoducho a Green upozorňuje, že neradno podceňovať ani litovského súpera: "."Európska futbalová únia (UEFA) potvrdila súpisku Slovana pre EKL, na ktorej figuruje 25 hráčov. Po zraneniach sa na ňu vrátili kapitán Vladimír Weiss ml. a Ibrahim Rabiu. Pre dlhodobé zranenia absentujú Dávid Holman s brankárom Michalom Šullom, z kádra prvého tímu sa nevošli Siemen Voet či Žan Medved. Z tzv. B-listu sa do menoslovu dostal mladý brankár Branislav Chudík, informoval web skslovan.com.Duel proti Žalgirisu odvysiela v priamom prenose Šport RTVS. Povedú ho rozhodcovia z Azerbajdžanu na čele s hlavným arbitrom Raufom Džabarovom. Na druhý zápas v skupine nastúpia "belasí" už o týždeň 15. septembra na ihrisku arménskeho Pjuniku Jerevan.