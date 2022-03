Slovan začne nadstavbu v Žiline, Pohronie čaká záchranárska misia

Program 1. kola nadstavbovej časti

skupina o titul



piatok 4. marca o 17.00 MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda



sobota 5. marca o 15.00 FC Spartak Trnava - ŠKF ORION TIP Sereď



nedeľa 6. marca o 17.00 MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava



Tabuľka:



1. Slovan Bratislava 22 16 5 1 52:16 53



2. Trnava 22 13 6 3 29:12 45



3. Ružomberok 22 11 8 3 39:17 41



4. Dunajská Streda 22 10 6 6 28:23 36



5. Sereď 22 9 5 8 28:28 32



6. Žilina 22 8 6 8 34:33 30





skupina o udržanie sa



sobota 5. marca o 15.00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Senica, MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín



Tabuľka:



7. Senica 22 7 6 9 21:32 27



8. Trenčín 22 6 7 9 32:33 25



9. Michalovce 22 7 2 13 20:31 23



10. Liptovský Mikuláš 22 5 6 11 27:43 21



11. Zlaté Moravce 22 4 7 11 22:36 19



12. Pohronie 22 2 4 16 19:47 10



Bratislava 3. marca (TASR) - Nadstavbová časť Fortuna ligy odštartuje piatkovým súbojom v skupine o titul medzi futbalistami MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda. Líder súťaže a obhajca domáceho double ŠK Slovan Bratislava, ktorý vstúpi do nadstavby s osembodovým náskokom pred Spartakom Trnava, sa v nedeľu predstaví na pôde MŠK Žilina."Belasí" v poslednom kole základnej časti remizovali doma s Trnavou 0:0. "," povedal kormidelník Slovana Vladimír Weiss st., ktorý načne pod Dubňom štvrtú stovku odtrénovaných zápasov v najvyššej slovenskej súťaži.Spartak by chcel ešte lídra ponaháňať, no musí sa pozerať aj za seba, odkiaľ na neho tlačí tretí Ružomberok so štvorbodovou stratou. Štvrtá Dunajská Streda zaostáva za "andelmi" o deväť bodov.Na opačnom póle tabuľky bude FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa doháňať deväťbodové manko na predposledný FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. V skupine o udržanie sa má najlepšiu východiskovú pozíciu Senica, ktorá sa najbližšie predstaví v prechodnom domove Liptovského Mikuláša v Poprade. Nováčik figuruje na desiatom mieste.Nadstavba vyvrcholí 21. mája. Posledný tím po skončení nadstavby vypadne, predposledný pôjde do baráže o udržanie sa vo Fortuna lige, v ktorej sa stretne s druhým tímom z 2. ligy.