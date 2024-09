Slovan na úvod zdolal Zámky, Oremusa však potešil len výsledok

Bratislava 20. septembra (TASR) - Hlavný tréner Peter Oremus nebol príliš spokojný s výkonom svojich zverencov v úvodnom zápase novej sezóny hokejovej Tipos extraligy napriek tomu, že Slovan Bratislava zdolal Nové Zámky 2:1. V stretnutí však trikrát prepadol vo vlastných presilovkách a inkasoval v nich jeden gól.



"A mohli sme ich dostať tri. Tri góly v našich presilovkách. To je prvá vec, ktorú zajtra budeme riešiť s tými hráčmi, ktorí sú tam na to, aby tie góly dávali a nie dostávali. Poriadne si to rozoberieme," prízvukoval Oremus po zápase.



"Belasí" v ňom boli aktívnejší a na súperovu bránku vyslali až 48 striel, no viackrát prepadli v obrane. Po prvý raz v 25. minúte pri svojej presilovke, keď využil ich chybu Justin Ducharme, ktorý sa dostal sa dostal až ku dvom dorážkam a tou druhou vyrovnal na 1:1. Vzápätí im ušiel Peter Novajovský, no potom čo naskočil z trestnej lavice rovno do úniku netrafil bránku. Tretia situácia prišla tesne pred víťazným gólom Slovana a opäť v presilovke. Ducharme išiel sám na bránu, ale Andrej Šutov mu na blafák neskočil. "Každý prvý zápas v sezóne je dôležitý, hlavne ho zvládnuť výsledkovo a to sa nám podarilo. Účel dnešného dňa bolo víťazstvo. Ale bolo tam strašne veľa vecí, ktoré si nepredstavujeme, aby tam boli. To si zajtra s chalanmi vyriešim," dodal Oremus.



Jeho náprotivok Erik Čaládi taktiež nebol spokojný, s výsledkom, no ani so vstupom do zápasu. "Nezačali sme ideálne, pritom sme hráčov pripravovali na to, že Slovan bude určite aktívny a tak sa aj stalo. Boli sme zaskočení, prekvapení, neviem, ktoré slovo je lepšie," začal svoje hodnotenie. Jeho hráči mali v úvode dve presilovky, no domácich nedostali pod tlak a v závere tretiny inkasovali z hokejky Timoteja Šilleho. "V druhej tretine sme sa snažili do toho dostať, trochu viac korčuľovať. Nehovorím, že sme Slovan prehrávali, ale už to vyzeralo trochu lepšie. Stále tam však boli systémové a individuálne chyby a musíme na tom pracovať," pokračoval.



Zámky v druhej časti zlepšili hru a dokázali vyrovnať. V treťom dejstve však Ducharme druhý nájazd nepremenil a vzápätí rozhodol ofenzívny obranca Sena Wendell Acolatse, ktorý mal v zápase aj asistenciu. "Gól na 1:1 nám veľmi pomohol a chalani tomu išli naproti. Tretia tretina bola o jednom góle, mali sme ho na hokejke. No bohužiaľ, potvrdilo sa staré známe nedáš dostaneš a to nás stálo zápas," dodal Čaládi.