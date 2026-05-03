Slovan nadviazal na prácu VKP a má titul, Bernáth: „Cyklus sa zavŕšil“
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Volejbalová Niké extraliga žien má na majstrovskom tróne nové meno, no s puncom obhajcu titulu. VK Slovan Bratislava napokon potvrdil pozíciu nasadenej jednotky po základnej časti a v sobotňajšom rozhodujúcom piatom finále zvíťazil na domácej palubovke v GoPass Aréne na Pasienkoch nad tímom Kooperativa Slávia EU Bratislava 3:2 na sety a celkovo 3:2 na zápasy. Nadviazal tak ako nástupnícky klub na triumf VKP FTVŠ UK spred roka.
Finále malo mimoriadne vyrovnaný priebeh. Slávistky do neho vstúpili úspešne víťazstvom 3:1 na palubovke súpera. Aj ďalšie dve merania síl sa skončili po rovnakom výsledku úspechom hosťujúceho družstva. Najprv Slovan vyrovnal na 1:1 na zápasy a následne si Slávia vzala späť vedenie v sérii. Rozhodujúci piaty duel si „belasé“ vybojovali triumfom 3:2 v štvrtom stretnutí u súpera a napokon si až v poslednom zápase série domáci tím ustrážil vlastnú palubovku a Slovan oslavoval titul. „Domáce prostredie nebolo rozhodujúcim faktorom. Slávia urobila prvý krok, my druhý, Slávia tretí, my štvrtý a dnes sme si to rozdali. Pred zápasom sme zmenili režim a prípravu naňho, aby sme neopakovali stále to isté. Pomohlo nám to najmä z mentálneho hľadiska. Piate finále bolo zrkadlovým obrazom celej série, bol to boj,“ vydýchol si po finále tréner Slovana Pavel Bernáth.
Kouč belasých viedol pred rokom VKP a zisk titulov s oboma klubmi nechce rozdeľovať. „Ide o nadviazanie práce. Nová značka je jedna vec, ale toto družstvo v drvivej väčšine obhájilo titul s hráčkami, ktoré tu boli aj minulý rok. Takže to bol taký cyklus, ktorý sa teraz asi končí. Družstvo prejde obmenou, ale to je prirodzené. Som rád, že sa nám podarilo triumfovať.“
Slávia druhýkrát za sebou padla vo finále 2:3 na zápasy. Proti Slovanu nebola favoritom, no nechýbalo veľa a mohla sa tešiť z double, keďže získala Slovenský pohár. „Gratulujem Slovanu, získali majstrovský titul, mali na to postavený tím a v istých momentoch boli možno skúsenejším, lepším tímom. Ja som hrdý na naše družstvo, na každú jednu hráčku. Pretože ak by nás niekto pred sezónou tipoval na víťaza Slovenského pohára, keď sme v semifinále fantasticky vyradili Slovan v zlatom sete na domácej palubovke a že dokráčame do rozhodujúceho piateho zápasu finálovej série, keď nám v štvrtom zápase chýbali možno dva, tri body na to, aby sme boli majstri, tak by som bol veľmi prekvapený. Ďakujem hráčkam, som na ne pyšný, aj celému realizačnému tímu. Aj keď tá čerešnička na torte tu nie je, myslím si, že odviedli dobrú prácu,“ vyzdvihol svoj tím tréner Slávistiek Michal Matušov.
