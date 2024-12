Slovan našiel znova recept na Bystricu, Faith iba ťažko hľadal slová

Banská Bystrica 21. decembra (TASR) – Hokejisti Slovana Bratislava uspeli na ľade Banskej Bystrice v piatkovom zápase 29. kola Tipos extraligy po výsledku 3:2 v ich prospech a bodovali piatykrát v rade. Vďaka tomu sa vyšvihli na piate miesto v tabuľke a strácajú iba tri body na štvrtú Nitru a päť bodov na tretieho rivala spod Urpína.



"V Banskej Bystrici je vždy ťažké vyhrať, pretože 'barani' hrajú silný, nátlakový hokej. Rozhodli sme až v úplnom závere, ale hrať tu 2:2 dokonca bol nejaký náš cieľ. Sme radi, že sme to minútu pred koncom zlomili. Vyhrali sme tu dvakrát v rade, ale nemyslím si, že poznáme nejaký recept, možno nám to tu trošku sedí, no sú to všetko zápasy o gól. Ja si pamätám aj prvý, ktorý nám tu oni otočili, potom sme ďalšie dva vyhrali my, ale hovorím, hrá sa tu ťažko a sme veľmi radi za tieto tri body do tabuľky," uviedol po víťaznom stretnutí v Banskej Bystrici skúsený útočník Slovana Bratislava Martin Bakoš, ktorý bol pri všetkých troch góloch svojho mužstva. Druhý sám vsietil a pri prvom a treťom asistoval. Ku svojej produktivite ako i priaznivej sérii dodal: "Som rád, že to našej lajne ide, dopĺňame sa a vieme o sebe. Sú to body, ktoré prichádzajú, keď človek robí to, čo má. Celkovo sa mužstvu teraz darí. Výhry, čo máme v posledných zápasoch, vplývajú na tím. Ľahšie sa nám chodí na tréning, keď sa vyhráva."



Banskobystričanom sa na domácom ľade darí. V tejto štatistike sú v počte bodov na prvom mieste. Duel s bratislavským Slovanom si prehrali až v samom závere. Inkasovali gól 64 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. "Ani neviem, kde začať. Tri zápasy nám ušli takto, gólom v závere. Mohli sme stíhať Košice a teraz ani neviem ako to je a ani povedať, kde sa stala chyba. Musíme si to pozrieť a vyvarovať sa tomu, ale nestalo sa to prvýkrát. Kebyže viem ako sa z toho dostať, tak to poviem," reagoval na smolnú prehru v závere stretnutia útočník "baranov" Roman Faith, ktorý vyrovnával stav na 2:2. Uvedomoval si pritom, že jeho tím mal na to, aby bodoval aj v štvrtom dueli v rade: "Podľa mňa hrali veľmi dobre, ale Slovan má tri body a my nula. Minulú sezónu sme so Slovanom prehrali šesťkrát, túto sezónu dvakrát zbytočne, na Slovane a aj teraz. Asi to na nás vedia." Banskobystričania nastúpili na piatkový zápas v špeciálnej edícii vianočných dresov. Chceli v nich potešiť viac než dva a pol tisíc divákov. Po skončení duelu bol nachystaný program aj s piesňou Tichá noc. Faith so svojimi spoluhráčmi si ju nevychutnal: "Čo sa týka piesne Tichá noc po zápase, nijako som to neprežíval. Chceme totiž vyhrávať, potešiť divákov, vyhrávať doma, ako to bolo dakedy, že súper tu už pri rozcvičke prehrával. Nechceme prehrávať doma a stalo sa to úplne zbytočne, a to ma teraz mrzí a ťažko sa hľadajú nejaké pozitíva."