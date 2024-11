Slovan nastúpi bez Kucku a Wimmera. Zranenia má aj Dinamo, vraví Weiss

Na snímke sprava tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. a hráč ŠK Slovan Bratislava Marko Tolič počas tlačovej konferencie pred utorňajším zápasom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov (LM) vo futbale ŠK Slovan Bratislava - Dinamo Záhreb v Bratislave 4. novembra 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava budú v utorkovom zápase Ligy majstrov proti Dinamu Záhreb bez kľúčového stredopoliara Juraja Kucku. Tréner Vladimír Weiss avizoval na stredajšej tlačovej konferencii aj absencie Kevina Wimmera, Júliusa Szökeho i Sharaniho Zuberu. Do zostavy sa naopak vracia po vyše mesiaci útočník Róbert Mak, ktorého trápilo zranenie členka."Belasí" chcú vo štvrtom kole ligovej fázy získať prvé body a práve proti záhrebskému tímu tímu majú zrejme najväčšie šance. Ani majster chorvátskej súťaže však nie je ľahké sústo - na konte má štyri body za remízu s Monacom a triumf na pôde Salzburgu.povedal tréner Weiss. Po chorobe je k dispozícii aj obranca Jurij Medveděv, no podľa Weissa nebude pripravený na základnú zostavu. Rakúsky stopér Wimmer je jediný strelec Slovana v tomto ročníku, skóroval na pôde Celticu Glasgow (1:5).Zisk bodov v LM by bol pre "belasých" prvý vôbec a pre Slovensko premiérový od decembra 2005, keď Artmedia Petržalka pod vedením Weissa remizovala 0:0 s Portom. "" zhodnotil Weiss. Jeho náprotivkovi Nenadovi Bjelicovi chýbajú opory na oboch frontoch - pre zranenie nenastúpi brankárska jednotka Ivan Nevistič a chýbať by mal aj najlepší strelec tímu v minulej sezóne Bruno Petkovič. Bjelica údajne pricestuje do Bratislavy s kompletným 24-členným tímom, no Nevistič do hry podľa chorvátskych médií nezasiahne pre problémy s chrbtom. Petkovičovo nasadenie je síce reálnejšie, no nepravdepodobné.povedal Weiss ohľadom nadchádzajúceho súpera.Zaujímavý náboj bude mať zápas pre Marka Toliča, chorvátskeho legionára v službách Slovana. Dvadsaťosemročný stredopoliar je odchovanec Dinama a k belasým sa pridal toto leto po ročnom hosťovaní, na ktorom bol práve zo Záhrebu. "povedal Tolič. V Slovane je pevným základom tímu a v tohtoročnej kvalifikácii Ligy majstrov strelil tri góly a pri rovnakom počte asistoval. Kľúčovú úlohu zohral v postupovom zápase proti Midtjyllandu (3:2), keď sa presadil dvakrát.zhodnotil Tolič.Výkop stretnutia je na programe v utorok o 18.45 h na Tehelnom poli, v priamom prenose ho prinesie Voyo a Nova Sport 5.