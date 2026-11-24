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Slovan nastúpi proti Betisu v bráne s Takáčom, v strede aj Macuoka
V zostave Betisu je aj skúsený kapitán Isco, strelec gólu zo sobotného derby proti Seville krídelník Antony či talentovaný Maročan Abde Ezzalzouli.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - V bráne futbalistov ŠK Slovan Bratislava dostal v domácom dueli 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Realu Betis dôveru Dominik Takáč. Pred ním nastúpila stopérska dvojica Kenan Bajrič a Svetozar Markovič, na krajoch obrany sa predstavili Cesar Blackman a Sandro Cruz. Tréner Yaya Toure zvolil pre tento zápas stred poľa v zložení Peter Pokorný, Daiki Macuoka a Rahim Ibrahim. Hrotového útočníka a kapitána Andraža Šporara doplnili krídelníci Tigran Barseghjan a Nino Marcelli.
V zostave Betisu bol aj skúsený kapitán Isco, strelec gólu zo sobotného derby proti Seville krídelník Antony či talentovaný Maročan Abde Ezzalzouli.
V zostave Betisu bol aj skúsený kapitán Isco, strelec gólu zo sobotného derby proti Seville krídelník Antony či talentovaný Maročan Abde Ezzalzouli.
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Pokorný, Macuoka, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Marcelli
Betis: Valles - Ortiz, Llorente, Gomez, F. Garcia - Bernal, Deossa - Antony, Isco, Ezzalzouli - Cucho Hernandez
Betis: Valles - Ortiz, Llorente, Gomez, F. Garcia - Bernal, Deossa - Antony, Isco, Ezzalzouli - Cucho Hernandez