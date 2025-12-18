< sekcia Šport
Slovan nastúpi proti Häckenu vo formácii 3-4-3, v bránke Trnovský
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava nastúpili do štvrtkového zápasu 6. kola Konferenčnej ligy UEFA v rozostavení 3-4-3. V poslednom dueli ligovej fázy, v ktorom už nemôže ani jeden tím postúpiť ďalej, privítali na Tehelnom poli švédsky BK Häcken.
V bránke domácich bol Martin Trnovský, pre ktorého to bolo len tretie stretnutie v prebiehajúcej sezóne a vôbec prvé v európskej súťaži. Pred ním boli obrancovia Kenan Bajrič, kapitán Guram Kašia a Kevin Wimmer. V strede poľa operovali Cesar Blackman, Kyriakos Savvidis, Danilo Ignatenko a Sandro Cruz.
Na pravom krídle nastúpil Tigran Barseghjan, ktorý bol v základe prvýkrát od začiatku novembra, kedy nastúpil v rámci KL v Tampere proti KuPS Kuopio. Na pozícii „deviatky“ bol opäť Marko Tolič, ktorý si v nedeľu proti Žiline pripísal dva góly pri výhre 3:2. Naľavo nastúpil 20-ročný útočník Nino Marcelli.
Häcken nastúpil vo formácii 4-2-1-3 a tréner hostí Jens Gustafsson taktiež postavil náhradného brankára Andreasa Lindeho.
Slovan: Trnovský - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis, Ignatenko, Cruz - Barseghjan, Tolič, Marcelli
Häcken: Linde - Lindberg, Hammar, Helander, Lundqvist - Gustafson, Andersen - Rygaard - Layouni, Dembe, Svabnäck
