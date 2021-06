Slovan nastúpi v 1. predkole Ligy majstrov proti FC Shamrock Rovers

Nyon 15. júna (TASR) - Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v 1. predkole Ligy majstrov stretnú s FC Shamrock Rovers. Írskeho súpera im prisúdil utorňajší žreb, termíny zápasov sú stanovené na 6./7. júla a 13./14. júla. Slovan sa v úvodnom dueli predstaví doma, odvetu odohrá na pôde írskeho majstra v Dubline.



V prvom predkole figuruje 31 majstrov krajín, ktoré sú podľa koeficientu na 20. až 51. mieste s výnimkou Lichtenštajnska, 32 účastníkov skompletizuje 25. júna víťaz predkvalifikácie. Európska futbalová únia (UEFA) rozdelila mužstvá do štyroch skupín, Slovan žrebovali v jej sídle vo švajčiarskom Nyone v prvej skupine. Na základe koeficientu bol nasadeným tímom spoločne s Malmö, Legiou Varšava a Lincolnom Red Imps, jeho možnými súpermi boli FC Riga, CS Fola Esch a FK Bodo/Glimt.



Víťazi 1. predkola postúpia do nasledujúcej kvalifikačnej fázy LM, ktorej žreb sa uskutoční v stredu napoludnie. Neúspešné kluby sa presunú do majstrovskej vetvy 2. predkola novovzniknutej Európskej konferenčnej ligy (žreb v stredu o 13.30 h).