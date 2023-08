Slovan nastúpi v 3. predkole LM proti Haife, začne doma

odvety 2. predkola Ligy majstrov:



KRC Genk - Servette Ženeva 2:2 pp (2:2, 1:1), 1:4 v rozstrele z 11 m



/P. Hrošovský (Genk) odohral celý zápas/



/prvý zápas 1:1, postúpila Ženeva/







Maccabi Haifa - Šeriff Tiraspoľ 4:1 pp (2:1, 1:1)



/prvý zápas 0:1, postúpila Maccabi Haifa/







BK Häcken - KÍ Klaksvík 3:3 pp (2:2, 1:1), 3:4 v rozstrele z 11 m



/prvý zápas 0:0, postúpil KÍ Klaksvík/







FC Kodaň - Breidablik Kópavogur 6:3 (4:1)



/D. Vavro (Kodaň) odohral celý duel/



/prvý zápas 2:0, postúpila FC Kodaň/











Molde FK - HJK Helsinki 2:0 (0:0)



/prvý zápas 0:1, postúpilo Molde/







Karabach Agdam - Raków Čenstochová 1:1 (0:0)



/prvý zápas 2:3, postúpil Raków Čenstochová/







FC Astana - Dinamo Záhreb 0:2 (0:1)



/prvý zápas 0:4, postúpil Záhreb/



Bratislava 2. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia v 3. predkole Ligy majstrov 2023/2024 proti Maccabi Haifa. Prvý duel odohrajú "belasí" 9. augusta doma, odveta v Izraeli je na programe 15. augusta.Haifa zvíťazila v odvete 2. predkola nad Šeriffom Tiraspoľ 4:1 po predĺžení. Prvý zápas na ihrisku moldavského tímu prehrala 0:1 a ani doma nezačala dobre, keď sa hosťujúci Amine Talal presadil v 20. minúte z penalty. Izraelský majster však dokázal dvoma gólmi dostať stretnutie do predĺženia, v ktorom pridal ďalšie presné zásahy a tešil sa z postupu.Klaksvík, ktorý v 1. predkole LM prekvapujúco postúpil cez favorizovaný Ferencváros Budapešť, vyradil aj švédsky BK Häcken. Po remízach 0:0 z prvého zápasu a 3:3 z druhého musel rozhodnúť o postupujúcom až jedenástkový rozstrel, ktorý po výsledku 4:3 zvládol faerský majster. Naopak, belgický Genk v základe so slovenským stredopoliarom Patrikom Hrošovským neuspel proti Servette Ženeva. PO remíze 2:2 aj v tomto stretnutí rozhodol jedenástkový rozstrel, v ktorom švajčiarske mužstvo triumfovalo 3:1. Hrošovský nepremenil prvý pokus.Úlohu favorita potvrdil dánsky FC Kodaň, ktorý v zostave s Denisom Vavrom vyhral v domácej odvete nad Breidablikom Kópavogur6:3 a suverénne postúpil celkovým skóre 8:3. Ďalej ide aj poľský majster Raków Čenstochová, ktorému po domácom víťazstve 3:2 stačila na ihrisku azerbajdžanského Karabachu aj remíza 1:1. V 3. predkole si zahrá aj chorvátsky tím Dinamo Záhreb. Po triumfe 4:0 v prvom zápase uspel nad kazašským tímom FC Astana aj v odvete 2:0. V ďalšej fáze nastúpi proti gréckemu zástupcovi AEK Atény, ktorý bol priamo nasadený do tretieho predkola. Pokračujú aj hráči Molde FK, nórsky tím zmazal jednogólové manko a doma triumfoval nad fínskym tímom HJK Helsinki 2:0.