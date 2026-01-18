< sekcia Šport
Slovan natiahol šnúru a udržal náskok, v 40. kole aj obraty
Spišská Nová Ves uspela na ľade HKM Zvolen 5:2 a domácim ukončila sériu piatich víťazstiev, keď štyrmi gólmi v druhej tretine otočila skóre vo svoj prospech.
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Hokejisti bratislavského Slovana natiahli víťaznú šnúru v Tipsport lige na päť zápasov. V nedeľnom stretnutí 40. kola zdolali domácu Duklu Trenčín 6:1. Trenčania prehrali siedmy zápas za sebou a z uplynulých pätnástich duelov vyhrali len dva. Štyrmi kanadskými bodmi za gól a tri asistencie sa v drese hostí blysol slovenský reprezentant Samuel Takáč.
„Belasí“ si udržali na čele tabuľky osembodový náskok na druhú Nitru, ktorá zvíťazila na ľade Popradu 5:2 a pripísala si štvrtú výhru za sebou. Popradčania sú na 6. priečke s náskokom piatich bodov na Liptovský Mikuláš.
Spišská Nová Ves uspela na ľade HKM Zvolen 5:2 a domácim ukončila sériu piatich víťazstiev, keď štyrmi gólmi v druhej tretine otočila skóre vo svoj prospech. „Rysy“ tak zdolali „rytierov“ aj v treťom vzájomnom stretnutí v sezóne a posunuli sa mimo barážových priečok. Carter Savoie si otvoril strelecký účet v najvyššej slovenskej súťaži a hneď sa blysol hetrikom, pričom pridal aj jednu asistenciu.
Gólové manko zmazala aj Banská Bystrica, ktorá zdolala na svojom ľade Michalovce 5:4 po samostatných nájazdoch, hoci prehrávala po dvoch tretinách 0:3. Hostia z východu republiky zaknihovali piatu prehru za sebou, avšak s „baranmi“ bodovali aj tretíkrát v sezóne.
Košice zvíťazili nad Prešovom 4:2. Pre „oceliarov“ to bol druhý triumf z uplynulých šiestich zápasov a upevnili si pozíciu v prvej šestke tabuľky. Nováčikovi sa nepodarilo prvýkrát v sezóne vyhrať v troch zápasoch za sebou. Prešov má na poslednom mieste tabuľky 36 bodov a 11-bodovú stratu na Trenčín, ktorý klesol na 11. priečku.
Žilina vyhrala v domácom dueli nad Liptovským Mikulášom 3:2. Zverenci Milana Bartoviča dokázali zdolať svojho nedeľného súpera na tretí pokus. V tabuľke sa držia na tretej priečke, pričom štvrtá Banská Bystrica a piate Košice strácajú štyri body. Obaja však majú zápas k dobru. Liptákom patrí siedme miesto.
Tipsport liga - 40. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Góly: 15. Hudec (Krajč) - 6. Solenský (Takáč), 8. Pecararo (Dmowski, O'Connor), 23. R. Varga (Takáč, Dmowski) 30. Dmowski (Elson, Pecararo), 41. Takáč (Královič), 46. Bondra (Pecararo, Takáč). Rozhodcovia: Hronský, J. Konc ml. - Frimmel, Hajnik, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2816 divákov.
Trenčín: Junca - Hlaváč, Goljer, Rajnoha, Laurenčík, M. Hrenák, Hatala, Bečár - Safin, Bellerive, Descheneau - Lapšanský, A. Stránský, Bezúch - Hudec, Švec, Krajč - Jakubec, Kalis, Krajčovič - Rezničák
Slovan: Janus - Fabuš, Acolatse, Zeleňák, Královič, Maier, O'Connor, Ličko - Takáč, Solenský, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Bondra, Peterek, Bakoš - Lupták, Jendek, Petriska
HC Košice - HC Prešov 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Góly: 8. Havrila (Plochotnik, Rogoň), 20. T. Mikúš (Petráš, Rosandič), 52. Petráš (A. Bartoš), 53. M. Lunter (Šedivý, Chovan) - 8. Bačo (Brincko, Ullman), 9. Chalupa (Avcin, Hain). Rozhodcovia: Snášel ml., T. Orolin - Tomáš, Stanzel, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2457 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, A. Bartoš, Dachnovskij, Šedivý, Mitro - T. Mikúš, Jellúš, Petráš - M. Lunter, Chovan, Kvietok - Plochotnik, Havrila, Rogoň - Zuščák, T. Varga, Timko
Prešov: Vyletelka - Ullman, Brincko, MacDougall, Nátny, Hain, Chatrnúch, Eperješi - Bukarts, Indrašis, Valigura - Chalupa, Suja, Avcin - Bačo, Frič, Jokeľ - Blaško, Danielčák
HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 2:5 (2:0, 0:4, 0:1)
Góly: 6. Jääskeläinen (Durandeau, Cassels), 20. Šramaty (Kudrna, Macek) - 23. Savoie (Stas, Viedenský), 24. Savoie (D. Martel, Žiak), 32. Savoie (D. Martel, McIsaac), 37. G. Hain (Romaňák, Števuliak), 60. D. Martel (Viedenský, Savoie). Rozhodcovia: Čahoj, Crman - Hercog, Bezák, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1703 divákov.
Zvolen: Kantor - Golian, J. Valach, Kobolka, Fairbrother, Berger, Beňo - Marcinek, Zuzin, Hecl - Durandeau, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, Šramaty, Macek - L. Lunter, V. Fekiač, Senčák
Spišská Nová Ves: Surák - McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš - D. Martel, Giroux, Savoie - Džugan, G. Hain, Števuliak - Stas, Viedenský, Rapáč - Vandas, Paločko, Turanský
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce 5:4 pp a sn (0:1, 0:2, 4:1 – 0:0, 1:0)
Góly: 41. Šoltés (Myklucha, R. Faith), 44. Messner (Tomka, Žabka), 58. R. Faith (Turnbull, Myklucha), 59. Šoltés (M. Valach, Turnbull), rozh. nájazd M. Valach - 3. Hrabčák (A. Varga, Lichanec), 29. J. Martel (Welsh), 30. Fominych (Šmída), 55. Matta (Šmída). Rozhodcovia: Klejna, Kocúr – Vystavil, Pribula, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2215 divákov.
Banská Bystrica: Mitens – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, Meszároš – Turnbull, Myklucha, R. Faith – M. Valach, Zigo, Šoltés – Kukuča, Čunderlík, Jasenec – Ondrušek, Messner, Tomka
Michalovce: Durný – J. Marcinko, Welsh, Meliško, Macejko, Kubka, Stripai, Roman – Spodniak, Virtanen, J. Martel – Fominych, Roy, Safaralejev – Šmída, Kytnár, Matta – A. Varga, Lichanec, Hrabčák
Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Góly: 30. Chicoine (Tkáč), 56. Chicoine (Korczak, Mucha), 60. Ranford (Korczak, Kolenič) - 2. Farren (Sukeľ, Flood), 40. Záborský (Farren, Tritt). Rozhodcovia: Baluška, Lesay - Staššák, Orolin, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1803 divákov.
Žilina: Lacouvée - Gachulinec, Pobežal, Miller, O. Kotvan, Miller, Korenčík, Chicoine - Kolenič, Korczak, Koyš - Ranford, Walega, Mucha - Juščák, R. Dej, Tkáč - Vašaš, Galamboš, Beták
Liptovský Mikuláš: Houser - Robertson, Lalík, Kadlubiak, Flood, F. Fekiač, Jendroľ, Čajkovič - Vojtech, Tritt, Záborský - Farren, Cormier, Sukeľ - Šandor, Vankúš, Nespala - Ferkodič, Uhrík, B. Kotvan
HK Poprad - HK Nitra 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Góly: 36. Suchý (Török, Výhonský), 56. Urbánek (Šotek, Bjalončík) - 9. Vitaloš (Čederle), 26. Jackson (Chrenko, Kostenko), 37. Paulovič (Passolt, Kalman), 50. Krištof (Osburn, Lawrence), 53. Jackson. Rozhodcovia: Štefik, Krajčík - Tvrdoň, Kacej, vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše Nemčík (Poprad) a Bača (Nitra) obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2235 divákov.
Poprad: Parks – Sproul, Malina, Fereta, Nemčík, Sluka, Lefebvre – Stanček, Kundrik, Majdan – Török, Suchý, Výhonský – Šotek, Urbánek, Nauš – Calof, Cracknell, Bjalončík
Nitra: Patrikainen – Osburn, Mezei, Kostenko, Bača, Vitaloš, Carmichael, Csányi, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Chrenko, Lawrence – Lacka, Čederle, Okoličány – Kováč, Hrnka, Bajtek
tabuľka po 40. kole:
1. Slovan Bratislava 40 21 8 4 7 142:103 83
2. Nitra 40 20 6 3 11 139:105 75
3. Žilina 40 20 4 4 12 124:108 72
4. Banská Bystrica 39 18 5 4 12 133:109 68
5. Košice 39 19 2 7 11 111:97 68
6. Poprad 40 15 6 4 15 131:108 61
7. Liptovský Mikuláš 40 12 6 8 14 123:129 56
8. Zvolen 40 12 6 4 18 114:126 52
9. Spišská Nová Ves 38 13 3 4 18 87:107 49
10. Michalovce 40 11 4 6 19 117:136 47
11. Trenčín 40 11 3 8 18 94:118 47
12. Prešov 40 9 4 1 26 81:150 36
tabuľka po 40. kole:
