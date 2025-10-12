< sekcia Šport
Slovan natiahol v Michalovciach sériu víťazstiev na 8 zápasov
Pre Slovan je to zároveň piate víťazstvo na ľade súpera a vonku zatiaľ neprehral ani raz.
Autor TASR
Michalovce 12. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom súboji 11. kola Tipsport ligy na ľade Dukly Michalovce 3:2 a dosiahli ôsme víťazstvo za sebou. Vďaka ďalším trom bodom poskočili s 24 bodmi na 3. miesto tabuľky.
Pre Slovan je to zároveň piate víťazstvo na ľade súpera a vonku zatiaľ neprehral ani raz. V Michalovciach nezačal dobre, už v úvode inkasoval po strele Kytnára, no v druhej tretine vyrovnal Šimun. V tretej otočil skóre po góloch Elsona v oslabení a Takáča, domáci už len skorigovali zásluhou Svitanu.
11. kolo Tipsport ligy
HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Góly: 2. Kytnár (Michnáč, A. Varga), 59. Svitana (Spodniak, Welsh) – 31. Šimun (Shinnimin, Solenský), 46. Elson (Takáč, Varga), 51. Takáč (Královič, Varga). Rozhodcovia: Rojík, Jobbágy – Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše J. Marcinko a Preisinger 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1721 divákov.
Michalovce: Glosár - Bindulis, Welsh, J. Marcinko, Nilsson-Lindelöf, Macejko, Meliško, Roman – Martel, Roy, Virtanen – A. Varga, Kytnár, Michnáč – Svitana, Lichanec, Spodniak – Hrabčák, Faith, Bartánus
Slovan: Kiviaho - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – Bondra, Elson, Dmowski – Varga, T. Marcinko, Takáč – Šimun, Peterek, Shinnimin – Petriska, Solenský, Kukumberg – Preisinger
