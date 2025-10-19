< sekcia Šport
Slovan natiahol víťaznú sériu, Nitra sa dotiahla na Žilinu
Druhá Nitra zvíťazila v Trenčíne 4:1, pripravila Dukle šiestu prehru za sebou a bodovo sa dotiahla na prvú Žilinu, ktorá zdolala Zvolen až po predĺžení.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľnom 13. kole Tipsport ligy Spišskú Novú Ves 6:4 a natiahli víťaznú sériu už na 10 zápasov. Na vedúce duo tabuľky Žilina, Nitra strácajú len jediný bod. Hetrikom sa blysol Ryan Dmowski.
„Kamzíci“ z Popradu zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení pod vedením nového trénera Mikea Pellegrimsa, keď zdolali Michalovce na ich ľade 3:2 po predĺžení. Košice triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša 5:0 a predbehli ho v tabuľke na 5. miesto. Prešov proti Banskej Bystrici ukončil sériu piatich prehier, zvíťazil 4:1, no zostáva na poslednej priečke.
Tipsport liga - 13. kolo:
HK Dukla Trenčín - HK Nitra 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
Góly: 46. Baptiste (Hlaváč, Josling) - 5. Bubela (Jackson, Kostenko), 7. Molnár (Bubela), 20. Okoličány (Molnár), 58. Molnár. Rozhodcovia: Jobbágy, Klejna - Vyšný, Tvrdoň, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2632 divákov.
Trenčín: D. Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Laurenčík, Hatala, Starosta, Goljer, Kalis, M. Hrenák, – Ahl, Bellerive, Baptiste – Leskinen, Lapšanský, Josling – Záborský, Vitolinš, Maruna – Hudec, Šiška, Krajčovič
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača, Kováč – Passolt, Krištof, Paulovič – Jackson, Bubela, Molnár – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Bajtek
HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Góly: 20. Rapuzzi (Rockwood, Fejes), 21. Ullman (Vyletelka), 53. Avcin (Fejes, MacDougall), 58. Rockwood - 2. Turnbull (Lucas, Faith). Rozhodcovia: Krajčík, Žák - Tichý, Kacej, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0
Prešov: Vyletelka - Novota, Ullman, Semaňák, MacDougall, Kozák, Hain - Avcin, Rapuzzi, Fejes - Jokeľ, Suja, Šille - Štetka, Rockwood, Giľák - Valigura, Paločko, Chalupa
Banská Bystrica: Rabčan - Galipeau, Lucas, Zeleňák, Lee, Česánek, Michalčin, Stránský - Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, Gron, Kukuča - Kabáč, Ondrušek, Valach - Žiak, Dej, Tomka
HK Dukla Michalovce - HK Poprad 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 18. Spodniak (Varga, Nilsson), 35. Hrabčák (Fominych, Bindulis) - 13. Lefebvre (Majdan, Šotek), 19. Bodák (Lefebvre, Šotek), 63. Sproul (Bracco). Rozhodcovia: Štefik, Lesay - Hajnik, Staššák, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1285 divákov
Michalovce: Glosár - Stripai, Bindulis, Nilsson, Marcinko, Meliško, Macejko, Faith - Spodniak, Roy, Martel - Virtanen, Kytnár, Michnáč - Varga, Lichanec, Svitana - Fominych, Hrabčák, Bartánus
Poprad: Belányi - Lefebvre, Sproul, Kotvan, Bodák, Nemčík, Fereta - Bracco, Cracknell, Calof - Nauš, Suchý, Výhonský - Majdan, Urbánek, Šotek - Stanček, Kundrik, Gabor
HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves 6:4 (3:1, 1:2, 2:1)
Góly: 3. Dmowski (Takáč, O´Connor), 12. O´Connor (Kukumberg, Preisinger), 15. Acolatse (O´Connor, Dmowski), 32. Pecararo (Královič, Takáč), 54. Dmowski (Elson, Pecararo), 60. Dmowski – 6. Laferriere, 31. Viedenský (Džugan), 35. Giroux, 41. Viedenský (Džugan, Turanský). Rozhodcovia: Hronský, J. Konc ml. – Frimmel, D. Konc ml., vylúčení: 4:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 5320 divákov.
Slovan: Andrisík – O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – Bondra, Elson, Shinnimin – Varga, Takáč, Dmowski – Pecararo, Solenský, Jendek – Petriska, Preisinger, Kukumberg – Ďurišin
Spišská Nová Ves: Godla (15. Valluš) – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Belluš – Laferriere, Giroux, Rapáč – Teasdale, Drábek, Archambault – Džugan, Viedenský, Turanský – Števuliak, Bortňák, Frankovič – Belluš
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Góly: 4. Bartoš (Šedivý, Havrila), 14. Petráš (Repčík, Mikúš), 18. Krivošík (Jellúš), 21. Mikúš (Petráš, Repčík), 53. Plochotnik (Mitro, Bučko). Rozhodcovia: V. Snášel ml., Goga - Knižka, Pribula, vylúčení: 4:6 na 2 min., navyše Bíly za bitku a Elynuik za faul 5+DKZ, Flood na 10 min. za nešportové správanie sa, Cormier a Repčík DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1161 divákov
Liptovský Mikuláš: Lebedeff (18. Surák) - Lalík, Robertson, Flood, Bíly, Jendroľ, Fekiač, Kadlubiak - Sukeľ, Cormier, Vojtech - Réway, Elynuik, Ferkodič - Nespala, Tritt, Šandor - Vankúš, Uhrík, Kotvan
Košice: Jurčák - Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro - Petráš, Repčík, Mikúš - Jellúš, Krivošík, Plochotnik - Rogoň, Havrila, Lamper - Liščinský, Kohút, Blaško
Vlci Žilina - HKM Zvolen 6:5 pp (1:2, 4:0, 0:3 - 1:0)
Góly: 15. Korenčik (Korczak), 25. Mucha (Juščák, Baláž), 33. Kolenič (Korczak), 35. Vašaš (Galamboš), 36. Ranford (Holenda, Diakov), 64. Kosmachuk (Gachulinec) - 6. Fekiač (Beňo, Wesley), 14. Valach (Kowalczyk, Fekiač), 51. Marcinek (Cassels, Beňo), 53. Lunter (Hecl, Fekiač), 60. Jääskeläinen (Macek). Rozhodovali: Baluška, Výleta - Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2566 divákov.
Žilina: Košarišťan – Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Diakov, Holenda, Rajnoha – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Dej, Kosmachuk – Dúbravík, Baláž, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš
Zvolen: Kantor (36. Petrík) – Wesley, Beňo, Valach, Kowalczyk, Kobolka, Brejčák – Marcinek, Šramaty, Macek – Zuzin, Kaspick, Kudrna – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Lunter Fekiač, Kukoš
tabuľka:
1. Žilina 13 9 1 1 2 43:25 30
2. Nitra 13 9 1 1 2 41:28 30
3. Slovan 13 6 5 1 1 53:36 29
4. B. Bystrica 13 7 1 1 4 46:33 24
5. Košice 13 6 0 4 3 41:29 22
6. L. Mikuláš 13 4 3 2 4 39:43 20
7. Spišská N. Ves 13 5 1 0 7 29:40 17
8. Zvolen 13 4 1 2 6 43:42 16
9. Trenčín 13 3 2 3 5 28:33 16
10. Michalovce 13 2 2 1 8 32:45 11
11. Poprad 13 2 1 2 8 36:47 10
12. Prešov 13 3 0 0 10 21:51 9
