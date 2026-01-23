Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026Meniny má Miloš
Slovan natiahol víťaznú šnúru, Trenčín ukončil negatívnu sériu

Na snímke zľava Miloš Bubela (Nitra), Michal Beňo (Zvolen) v zápase 41. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HKM Zvolen 23. januára 2026 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

„Belasí“ zvýšili na čele tabuľky náskok na druhú Nitru na sedem bodov.

Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Hokejisti bratislavského Slovana natiahli víťaznú šnúru v Tipsport lige na šesť zápasov. V piatkovom stretnutí 41. kola zdolali domáci Poprad 2:1. „Kamzíci“ prehrali druhé z uplynulých troch stretnutí a sú na šiestej pozícii.

„Belasí“ zvýšili na čele tabuľky náskok na druhú Nitru na sedem bodov. „Corgoni“ prehrali so Zvolenom 2:3 po predĺžení a prišli o sériu piatich víťazstiev za sebou. Zvolene je ôsmy s náskokom dva body na Spišskú Novú Ves, ktorá má duel k dobru.

Tretia Žilina prehrala v Michalovciach 3:6, čo nevyužila štvrtá Banská Bystrica, ktorá vyšla bodovo naprázdno v Košiciach a je pred nimi už len o skóre. Oba tímy strácajú na Žilinu bod, pričom úradujúci majstri odohrali o duel menej.

Negatívnu sériu siedmich zápasov bez výhry a dvanástich bez triumfu za tri body ukončil predposledný Trenčín, keď vyhral na ľade siedmeho Liptovského Mikuláša 2:1. „Vojaci“ tak držia krok s desiatymi Michalovcami, za ktorými sú o skóre. O dva body vpredu je Spišská Nová Ves. Posledné miesto patrí Prešovu so stratou 14 bodov na zvyšok súperov, v piatok prehral nováčik v Spišskej Novej Vsi 3:6.



Tipsport liga - 41. kolo:

HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 22. Lamper (Petráš, Mikúš), 54. Lamper (Chova, Rosandič) - 30. Faith (Lucas). Rozhodcovia: Jobbágy, Snášel - Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2537 divákov.

Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Mitro - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lunter, Chovan, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Zuščák, Varga, Liščinský

Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, Meszároš - Turnbull, Myklucha, Faith - Kukuča, Valach, Šoltés - Ondrušek, Messner, Jasenec - Sedliačik, Čunderlík, Tomka



HK Spišská Nová Ves - HC Prešov 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Góly: 20. Števuliak (Džugan, Romaňák), 23. Martel (Rapáč, McIsaac), 35. Savoie (Giľák), 45. McIsaac (Martel, Giľák), 53. Hain (Rapáč, Martel), 58. Savoie (Rapáč, Hain) - 3. Ullman (Brincko, Bortňák), 38. T. Cormier (Brincko, Ullman), 47. T. Cormier (Jokeľ, Bortňák). Rozhodovali: Crman, Goga - Frimmel, Tomáš, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia 0:0, 2583 divákov

Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Gonda - Savoie, Martel, Giľák - Turanský, G. Hain, Rapáč - Džugan, Paločko, Števuliak - Stas, Vartovník, Vandas

Prešov: Vyletelka - Ullman, Brincko, MacDougall, Chatrnúch, Laurenčík, Eperješi, Danielčák - Valigura, Indrašis, Bukarts - Chalupa, Suja, Avcin - T. Cormier, Bortňák, Jokeľ - Blaško, Frič, Feranec



HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)

Góly: 7. Virtanen (Roy), 9. Roy (Virtanen), 11. Varga, 37. Spodniak, 60. Martel (Virtanen), 60. Šmida - 23. Bartovič, 29. Walega, 47. Tkáč- Rozhodovali: Jobbágy, Snášel ml. – Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

Michalovce: Glosár – Welsh, Marcinko, Meliško, Kubka, Macejko, Stripai, Roman – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Matta – Safaralejev, Šmida, Fominykh – Hrabčák, Bartánus, Varga

Žilina: Rychlík (11. LaCouvee) – Chicoine, Korenčík, Miller, Pobežal, Gachulinec, Holenda – Koyš, Galamboš, Kolenič – Mucha, Walega, Ranford – Tkáč, Dej, Bartovič – Drábek, Juščák, Vašaš



HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Góly: 48. Fekiač (Šandor) - 15. Lapšanský (Safin, Krajčovič), 21. Varone (Descheneau, Bellerive). Rozhodcovia: Výleta, Hronský - Vystavil, Kacej, vylúčení: 4:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 1153 divákov

Liptovský Mikuláš: Houser - Robertson, Flood, Fekiač, Jendroľ, Čajkovič - Vojtech, Tritt, Záborský - Farren, Cormier, Sukeľ - Šandor, Vankúš, Nespala - Ferkodič, Uhrík, Podolinský

Trenčín: Hrenák - Hatala, Diakov, Goljer, Hlaváč, Hain, Rajnoha, Starosta - Descheneau, Varone, Bellerive - Krajčovič, Lapšanský, Safin - Krajč, Švec, Hudec - Jakubec, Kalis, Rezničák



HK Poprad - HC Slovan Bratislava 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 28. Urbánek (Török, Šotek) - 40. Bakoš (Královič, O' Connor), 42. Pecararo (Varga, Takáč). Rozhodovali: Štefik, Žák - Konc, Bezák, vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0, 3153 divákov

Poprad: Parks - Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Saloň - Calof, Cracknell, Bjalončík - Šotek, Suchý, Výhonský - Török, Urbánek, Nauš - Stanček, Kundrik, Majdan

Slovan: Kiviaho - Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, O' Connor, Maier, Fabuš - Varga, Solenský, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Bondra - Petriska, Jendek, Lupták



HK Nitra - HKM Zvolen 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 11. Jackson (Lawrence, Stacha), 26. Čederle (Lacka, Molnár) - 22. Kudrna, 47. Marcinek (Berger, Beňo), 62. Jääskeläinen (Cassels). Rozhodcovia: Klejna, Krajčík - Gegáň, Hercog, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 2754 divákov

Nitra: Ferguson - Osburn, Bača, Kostenko, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kalman - Paulovič, Krištof, Passolt - Jackson, Bubela, Lawrence - Lacka, Čederle, Molnár - Kováč, Hrnka, Csányi

Zvolen: Mandolese - Valach, Pišoja, Kowalczyk, Golian, Beňo, Berger - Macek, Zuzin, Marcinek - Jääskeläinen, Cassels, Durandeau - Senčák, Šramaty, Kudrna - Suľovský, Fekiač, Kukos




tabuľka po 41. kole:

1. HC Slovan Bratislava 41 22 8 4 7 144:104 86

2. HK Nitra 42 21 6 4 11 146:709 79

3. Vlci Žilina 41 20 4 4 13 127:114 72

4. HC MONACObet Banská Bystrica 41 19 5 4 13 140:115 71

5. HC Košice 40 20 2 7 11 113:98 71

6. HK Poprad 41 15 6 4 16 132:110 61

7. HK 32 Liptovský Mikuláš 41 12 6 8 15 124:131 56

8. HKM Zvolen 41 12 7 4 18 117:128 54

9. HK Spišská Nová Ves 40 14 3 4 19 97:116 52

10. HK Dukla Michalovce 42 12 4 6 20 124:144 50

11. HK Dukla Trenčín 41 12 3 8 18 96:119 50

12. HC Prešov 41 9 4 1 27 84:156 36
