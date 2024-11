Slovan nebodoval ani s AC Miláno, rossoneri podľahol 2:3

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. v zápase 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov Slovan Bratislava - AC Miláno v utorok 26. novembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák



5. kolo Ligy majstrov:



ŠK Slovan Bratislava - AC Miláno 2:3 (1:1)



Góly: 24. Barseghjan, 88. Marcelli - 21. Pulisic, 68. Leao, 71. Abraham. ŽK: Tolič - Chukwueze, Calabria, Tomori, ČK: 90.+1 Tolič (Slovan) po druhej ŽK. Rozhodcovia: Sanchez - Cabanero, Prieto (všetci Šp.), 22.500 divákov (vypredané).



ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia, Voet (76. Marcelli) - Blackman, Kucka (76. Tolič), Savvidis (90. Mak), Medveděv - Barseghjan, Strelec, Metsoko (66. Ignatenko)



AC Miláno: Maignan - Calabria (74. Emerson), Pavlovič, Tomori, Hernandez - Fofana (76. Musah), Reijnders - Chukwueze, Pulisic (75. Lotus-Cheek), Okafor (46. Leao) - Abraham (84. Camarda)



Na snímke zľava Mike Maignan (AC Miláno), Fikayo Tomori (AC Miláno) a Nino Marcelli (Slovan) v zápase 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov Slovan Bratislava - AC Miláno v utorok 26. novembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Hlasy po zápase /zdroj: Nova Sport/:



Tigran Barseghjan, autor prvého gólu Slovana: "Hrali sme dnes dobre, ale robili sme aj chyby a takýto súper to dokáže potrestať. Šancí sme mali niekoľko, možno to mohla byť aj remíza, no toto je Liga majstrov a takéto veľké mužstvá dokážu strieľať góly. Ďakujeme divákom, atmosféra bola výborná a tlačili nás dopredu."



Rafael Leao, autor druhého gólu AC Miláno: "Najdôležitejšie dnes bolo víťazstvo, pretože chceme postúpiť. Bol to pre nás dôležitý zápas a musím povedať, že Slovan hral veľmi dobre pred výbornými fanúšikmi. Podarilo sa nám však dotiahnuť zápas do úspešného konca, hoci sme domácich pustili do viacerých šancí."

Bratislava 26. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v utorkovom zápase 5. kola základnej fázy Ligy majstrov s AC Miláno 2:3. V neúplnej tabuľke tak figurujú naďalej na poslednom mieste bez bodového zisku. "Belasých" čaká najbližší zápas v najprestížnejšej klubovej súťaži 11. decembra na pôde Atletica Madrid.Slovan sa v úvodnom dejstve prezentoval jasným zámerom vyčkávať na protiútoky. Hostia hrali v ofenzíve staticky, bez nápadu, navyše strácali lopty, z čoho mohol Slovan hroziť. Veľkú príležitosť zahodil v 15. minúte David Strelec, ktorému prekazil radosť z gólu na bránkovej čiare obranca Strahinja Pavlovič. Na opačnej strane otvoril skóre Christian Pulisic, no dobrý prvý polčas zo strany "belasých" korunoval gólom najaktívnejší muž na ihrisku Tigran Barseghjan. Po zmene strán tempo upadlo, "rossoneri" však vytiahli do hry svoju veľkú ofenzívnu zbraň Rafaela Leaa. Portugalský krídelník sa presadil v 68. minúte a o necelé tri minúty zvýšil Tammy Abraham na 3:1 pre hostí. Nádej na historický bod vykresal v 88. minúte parádnou strelou spoza šestnástky 19-ročný Nino Marcelli, no pre slovenského šampióna bolo neskoro.V tomto kalendárnom roku čaká Slovan ešte duel na pôde Atletica Madrid (11. decembra). Budúci rok sa stretne doma s VfB Stuttgart (21. januára), o osem dní neskôr ho čaká súboj na ihrisku Bayernu Mníchov.Úvodné minúty sa odohrávali na útočnej polovici hostí. Slovan bránil v hlbokom defenzívnom bloku, no Milánčania priamo Takáča neohrozili. Taktickým zámerom slovenského šampióna bolo vyčkávanie na protiútoky. Náznak brejku mal Barseghjan, dobre mu však stíhal Pavlovič a arménsky krídelník si pred vstupom do šestnástky predkopol loptu príliš ďaleko. V úvodnej štvrťhodine si domáci dávali pozor na priestory v okolí pokutového územia, navyše streľbu zo strednej vzdialenosti viackrát zblokovali hráči pred Takáčom. "Belasí" zahodili v 15. minúte tutovku, v ktorej sa po rýchlej kontre ocitol Strelec, obišiel aj brankára Maignana, no jeho nedôraznú strelu na bránkovej čiare vykopol Pavlovič. Zaváhanie strelca mohol zakrátko na opačnej strane potrestať Pulisic, proti ktorému sa zákrokom vytiahol Takáč. Rovnaký hráč však dostal možnosť na reparát a v 21. minúte už poslal loptu okolo slovenského brankára do siete. Už o tri minúty neskôr opäť zlyhala defenzíva "rossoneri", keď do úniku od polovice ihriska pustila rýchleho Barseghjana, ktorý po 40-metrovom šprinte zakončil ponad Maignana.Na statickú ofenzívnu fázu a nemastný výkon hostí reagoval po zmene strán tréner Fonseca. Z hry stiahol Okafora a namiesto neho poslal na ihrisko portugalského krídelníka Leaa. Milánčania neboli na začiatku druhej časti tak často v držaní lopty a tempo hry upadlo. Domáci kouč Weiss po hodine hry posilnil stred poľa, keď namiesto Metsoka prišiel do hry Ignatenko. Paradoxne, hustejším stredom prešla v 68. minúte prihrávka na striedajúceho Leaa a ten prekonal Takáča. Šanca aspoň na remízu sa minimalizovala v 71. minúte, keď Strelec adresoval malú domov Takáčovi, no nevšimol si Abrahama, ktorý zariadil pre AC dvojgólový náskok. V závere sa prezentoval ukážkovou strelou spoza šestnástky Marcelli a domáci mali nádej na zisk bodu. V nadstavenom čase však prišli o vylúčeného Toliča a na remízu nedosiahli.