Slovan nestačil na Michalovce, úspešná premiéra Kudelku

37. kolo, sumáre:



MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK GROTTO Spišská Nová Ves 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)



Góly: 12. Vähätalo (Kriška, Handlovský), 57. Lušňák (Vrábeľ), 60. Uhrík (Karsums, Lušňák), 60. Kriška (Djakov, Handlovský) - 22. Réway (Valach, Laporte). Rozhodovali: Hronský, Goga - Riš, Durmis, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 950 divákov.



Liptovský Mikuláš: Valent - Mezovský, Ventelä, Bokroš, Djakov, Novajovský, Hudec, Kapičák - Kriška, Vähätalo, Handlovský - Karsums, Saari, Uhrík - Michalík, Vrábeľ, Lušňák - Vankúš, Šmida, Štrauch - Braun



Spišská N. Ves: Melicherčík - Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Ordzovenský, Valach, Malina, Groch - Rapáč, Nellis, Majdan - Vandas, Kerbashian, Verbeek - Laporte, Réway, Giľák - Vartovník, Bortňák, Belluš







HKM Zvolen – HK Poprad 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)



Góly: 25. Langkow (Hanna, Mudrák), 29. Langkow, 48. Huntebrinker (Kubka, Sideroff), 50. Csányi (Marcinek, Šiška), 59. Viedenský, 60. Bondra – 26. Záborský (Razgals), 53. Paločko (Petráš, Drgoň). Rozhodovali: Štefik, Krajčík – Synek, Knižka, vylúčení: 8:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1283 divákov.



Zvolen: Trenčan – Messner, Hain, Mudrák, Hanna, Kubka, Hraško, S. Barcík – Turnbull, Langkow, Bondra – Sideroff, Huntebrinker, Hecl – Stupka, Viedenský, Zuzin – Marcinek, Šiška, Csányi



Poprad: Rychlík – Drgoň, Betker, Vainio, Meliško, Podlipnik, Brincko, Jesečko – Svitana, Mlynarovič, Kukuča – Razgals, Kolouch, Záborský – Bubela, Paločko, Jermain – Valigura, Petráš, Kundrík







HC MV Transport Prešov - HC Košice 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)



Góly: 5. Girduckis (Giles, Gerlach), 22. Avcin (Salituro, D. Jendroľ), 28. Ščurko (Nátny, Gerlach), 29. Gerlach (Girduckis), 60. Nauš (D. Jendroľ) - 11. Bartánus (Paršin), 16. Slovák (Tybor, Lamper). Rozhodovali: Stano, Snášel - Jedlička, Šoltés, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 1052 divákov.



Prešov: Bespalov - Fekiač, Giles, Nátny, Chlystov, Turan, D. Jendroľ, Rajnoha - Gerlach, Girduckis, Nauš - Tkáč, Salituro, Avcin - Ščurko, Klíma, Žilka - Lalík, Šimun, K. Jendroľ - Thomka



Košice: Janus - Šedivý, Olsson, Romančík, Southorn, Ferenc, Breton - Jääskeläinen, Slovák, Rogoň - Bartánus, Pollock, Paršin - Lamper, Linet, Tybor - Jokeľ, Hovorka, Havrila







HK Nitra - HC ´05 Banská Bystrica 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)



Góly: 48. Bodák (Gajdoš) - 52. Troock (Kontos), 55. Troock (Watling). Rozhodovali: Baluška, Korba - Stanzel, Frimmel, vylúčení: 4:6, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2321 divákov.



Nitra: Kašík – Mezei, Green, Gajdoš, Bodák, Stacha, Vitaloš, Šiškov - Bajtek, Baláž, Krivošík – Sýkora, Gill, Elmer – Čederle, Buncis, Tvrdoň – Knies, Solenský, Lacka - Pekarčík



Banská Bystrica: Belányi – Bačik, Luža, Ryczek, Kojo, Frídel, Holenda – Troock, Kontos, Watling – Sukeľ, Bíreš, Gašpar – Kabáč, Tamáši, Šoltés – Jendek, Gabor, Urbánek - Sojka







HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)



Góly: 2. Fominych (Duke), 42. Haščák (Kallen) - 29. Zabusovs (Glazkov, Suja), 31. Žitný (Glazkov, Galamboš), 42. Osburn (Paločko, Bjalončík). Rozhodovali: Novák, Rojík – Haringa, D. Konc ml., vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 3827 divákov.



Slovan: Coreau – MacKenzie, Golian, Kallen, Maier, Gachulinec, Sersen, Beňo – Pecararo, Harris, Ščerbak – Fominych, Duke, Takáč – Zigo, Kytnár, Haščák – Török, Preisinger, Šotek – Dej



Michalovce: Škorvánek – Macejko, Glazkov, Osburn, Hammond, Michalčin, Mihalik – Puliš, Suja, Buc – Pereskokov, Pavlovs, Zabusovs – Žitný, Bjalončík, Paločko – Vašaš, Galamboš, Chalupa

tabuľka po 37. kole:



1. Slovan Bratislava 43 25 2 6 10 143:94 85



2. Zvolen 43 23 4 7 9 150:118 84



3. Košice 42 20 5 2 15 129:106 72



4. Spišská Nová Ves 43 19 2 8 14 123:119 69



5. Banská Bystrica 43 17 7 2 17 125:135 67



6. Michalovce 43 15 6 7 15 106:111 64



7. Nové Zámky 42 17 5 2 18 118:110 63



8. Poprad 43 13 9 3 18 129:128 60



9. Trenčín 42 15 3 5 19 108:130 56



10. Liptovský Mikuláš 43 13 3 7 20 114:132 52



11. Nitra 43 14 3 3 23 109:141 51



12. Prešov 42 8 8 5 21 113:143 45

Bratislava 14. februára (TASR) - Peter Kudelka absolvoval úspešnú premiéru v pozícii hlavného trénera hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce. Jeho zverenci zvíťazili v utorňajšom zápase 37. kola Tipos extraligy na ľade HC Slovan Bratislava 3:2. "Belasí" zostali napriek prehre na prvom mieste tabuľky, priebežne druhý Zvolen stráca jeden bod.Kudelka nahradil v nedávnej reprezentačnej prestávke Romana Stantiena, pri ktorom pôsobil ako asistent. Išlo už o druhú trénerskú výmenu v michalovskom klube v prebiehajúcej sezóne 2022/2023. Kudelka absolvoval premiéru v pozícii hlavného trénera v Bratislave, teda v meste, z ktorého pochádza. Jeho zverenci mu víťazstvom 3:2 dali ideálny darček k 35. narodeninám, ktoré oslávil v nedeľu 12. februára. Pre "belasých to bola prvá prehra po štyroch víťazstvách. O víťazstve hostí rozhodol Zach Osburn, ktorý je s 12 gólmi líder extraligových obrancov. Michalovce zdolali Slovan tretíkrát za sebou, podľahli mu iba v úvodnom vzájomnom zápase sezóny. Víťazstvom zároveň ukončili päťzápasovú sériu prehier. V ich drese ešte nenastúpila nedávna lotyšská akvizícia Kristaps Bazevičs, do zostavy sa nezmestili ani Jakub Cibák a Joseph Gareffa.Z troch tímov v popredí extraligovej tabuľky v utorok naplno zabodoval iba Zvolen. Víťazstvom nad Popradom 6:2 potvrdil, že je najlepší tím na domácom ľade, na ktorom zvíťazil v 19 z 22 duelov. Zároveň sa ako prvý tím súťaže dostal na métu 150 strelených gólov a natiahol víťaznú sériu na štyri zápasy. Premiéru v slovenskej extralige absolvoval útočník Carter Turnbull, ktorý nastúpil v prvej formácii po boku Langkowa a Bondru, no na rozdiel od spoluhráčov z útoku nebodoval.Zatiaľ čo Zvolenčania sú najlepší tím na domácom ľade, ich regionálny rival z Banskej Bystrice pravidelne získava body na klziskách súperov. V tomto smere bude zaujímavá ich piatková konfrontácia na zvolenskom ľade. "Barani" si vylepšili svoju úspešnosť na súperových klziskách aj v Nitre víťazstvom 2:1. Vonku triumfovali už v 14 z 21 zápasov. Oba góly Banskej Bystrice strelil najlepší strelec a najproduktívnejší hráč tímu Branden Troock, keď dvomi presilovkovými zásahmi v tretej tretine otočil skóre z 1:0 na 1:2. Nitrania si nevylepšili pozíciu na spodných priečkach tabuľky a spadli z priebežnej desiatej priečky na jedenástu.Predbehli ich hráči Liptovského Mikuláša, ktorí na domácom klzisku zabodovali naplno proti Spišskej Novej Vsi. Ukončili tak sériu piatich prehier a Spišakov zdolali v treťom zo štyroch vzájomných zápasov sezóny. Víťazný gól zaznamenal v 57. minúte Patrik Lušňák, ktorý strelil v treťom zápase za Liptákov už druhý gól. Jediný gól hostí si v 22. minúte pripísal Martin Réway, ktorý skóroval v treťom zápase za sebou a po 11 zápasoch má bilanciu 4 góly a 7 asistencií.Cenné body získali aj hráči Prešova, ktorí doma zdolali HC Košice 5:2. O víťazstve rozhodli v druhej tretine, v ktorej tromi gólmi otočili z 1:2 na 4:2. Útočník domácich Max Gerlach nazbieral tri kanadské body (1+2) a ako prvý hráč dosiahol métu 30 gólov v prebiehajúcom extraligovom ročníku. Zároveň sa stal iba štvrtým legionárom, ktorý strelil v základnej časti extraligovej sezóny 30 gólov. Útočník hostí Patrik Lamper nastúpil na 500. zápas v slovenskej extralige. Košičania nastúpili už aj s nedávnymi akvizíciami Marekom Hovorkom a Alexom Bretonom. Prešovčania zdolali Košice druhýkrát v sezóne. Pre "oceliarov" to bola tretia prehra za sebou. Prešovčania doma naplno zabodovali prvýkrát od 4. decembra. Napriek cennému víťazstvu sú naďalej na poslednom 12. mieste tabuľky, Košičania sú priebežne tretí.