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Slovan nevyhral doma od augusta, Šporar: „Musíme sa porozprávať“
Zverenci Yayu Toureho naposledy doma zvíťazili 15. augusta v lige nad Ružomberkom (5:0).
Autor TASR
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Bratislava 8. novembra (TASR) - Futbalistom Slovana Bratislava sa momentálne výsledkovo ani herne neradí. Hráči slovenského šampióna nemajú ideálnu formu a potvrdil to aj sobotňajší zápas 14. kola Fortuna ligy proti poslednému Trenčínu. „Belasí“ v ňom iba remizovali 2:2 a na domáce víťazstvo čakajú od 15. augusta.
Na Tehelnom poli išli hostia do vedenia už v tretej minúte, keď Clement Ansah zakončil ofenzívnu akciu. O necelých desať minút neskôr vyrovnal Artur Gajdoš, keď skóroval zvnútra šestnástky. Po prestávke potrestal chybu brankára Trenčína po rohovom kope Andraž Šporar a „belasí“ už siahali na tri body, ale striedajúci Markus Poom stanovil konečný rezultát v 88. minúte, keď prízemnou strelou prekonal Takáča. „Musíme to povedať reálne, robíme si hanbu. Toto na Slovan nestačí. Nemôžeme takto hrať. Momentálne je to veľmi zlé, ale sezóna je stále dlhá, ešte nie je koniec. Musíme sa jednoznačne zlepšiť. Je ťažké k tomu niečo viac povedať. Ale toto nie je hanba pre fanúšikov, alebo vedenie, je to o nás hráčoch, v prvom rade si tú hanbu robíme my,“ kritizoval výkony Slovana kapitán Andraž Šporar.
Zverenci Yayu Toureho naposledy doma zvíťazili 15. augusta v lige nad Ružomberkom (5:0). Potom prišli zápasy s Celje (1:1), Michalovcami (1:2), Žilinou (3:3), Stuttgartom (0:3), Banskou Bystricu (2:2) a teraz s Trenčínom. „Každý nám sem chodí zobrať body, to predtým nebolo. Už ani neviem, koľko bodov sme doma stratili a kedy sme tu naposledy vyhrali. Ešte raz zopakujem, že to je hanba. Vedieme 2:1 v 85. minúte a dostaneme na 2:2. Ale najhoršie je, že cítime, že ten gól dostaneme. Stále doma dostávame dva, alebo viac gólov,“ dodal Šporar.
V lige teraz nasleduje reprezentačná prestávka, po nej sa Slovan predstaví najskôr 21. novembra v lige v Ružomberku. Potom ho čakajú opäť domáce duely. Najskôr 24. novembra v Lige majstrov proti Betisu Sevilla a po ňom privíta v lige Košice. „Reprezentačná pauza nám padne vhod, viacerí ideme do repre, ale potom si musíme sadnúť a porozprávať sa. Toto nie je o trénerovi, je to o nás hráčoch. Ale som presvedčený, že sa to dá otočiť. V novembri ešte nikto nebol majster, ešte budeme hrať trikrát s Dunajskou Stredou. Ale pokiaľ budeme takto pokračovať, neotočíme to. Verím, že sa zlepšíme a že budeme majstri. Ešte ani zďaleka nie je koniec. Ale priestor na chyby už nie je, do decembra treba všetko vyhrať,“ povedal kapitán Slovana.
Na Tehelnom poli išli hostia do vedenia už v tretej minúte, keď Clement Ansah zakončil ofenzívnu akciu. O necelých desať minút neskôr vyrovnal Artur Gajdoš, keď skóroval zvnútra šestnástky. Po prestávke potrestal chybu brankára Trenčína po rohovom kope Andraž Šporar a „belasí“ už siahali na tri body, ale striedajúci Markus Poom stanovil konečný rezultát v 88. minúte, keď prízemnou strelou prekonal Takáča. „Musíme to povedať reálne, robíme si hanbu. Toto na Slovan nestačí. Nemôžeme takto hrať. Momentálne je to veľmi zlé, ale sezóna je stále dlhá, ešte nie je koniec. Musíme sa jednoznačne zlepšiť. Je ťažké k tomu niečo viac povedať. Ale toto nie je hanba pre fanúšikov, alebo vedenie, je to o nás hráčoch, v prvom rade si tú hanbu robíme my,“ kritizoval výkony Slovana kapitán Andraž Šporar.
Zverenci Yayu Toureho naposledy doma zvíťazili 15. augusta v lige nad Ružomberkom (5:0). Potom prišli zápasy s Celje (1:1), Michalovcami (1:2), Žilinou (3:3), Stuttgartom (0:3), Banskou Bystricu (2:2) a teraz s Trenčínom. „Každý nám sem chodí zobrať body, to predtým nebolo. Už ani neviem, koľko bodov sme doma stratili a kedy sme tu naposledy vyhrali. Ešte raz zopakujem, že to je hanba. Vedieme 2:1 v 85. minúte a dostaneme na 2:2. Ale najhoršie je, že cítime, že ten gól dostaneme. Stále doma dostávame dva, alebo viac gólov,“ dodal Šporar.
V lige teraz nasleduje reprezentačná prestávka, po nej sa Slovan predstaví najskôr 21. novembra v lige v Ružomberku. Potom ho čakajú opäť domáce duely. Najskôr 24. novembra v Lige majstrov proti Betisu Sevilla a po ňom privíta v lige Košice. „Reprezentačná pauza nám padne vhod, viacerí ideme do repre, ale potom si musíme sadnúť a porozprávať sa. Toto nie je o trénerovi, je to o nás hráčoch. Ale som presvedčený, že sa to dá otočiť. V novembri ešte nikto nebol majster, ešte budeme hrať trikrát s Dunajskou Stredou. Ale pokiaľ budeme takto pokračovať, neotočíme to. Verím, že sa zlepšíme a že budeme majstri. Ešte ani zďaleka nie je koniec. Ale priestor na chyby už nie je, do decembra treba všetko vyhrať,“ povedal kapitán Slovana.